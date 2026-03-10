Сайт Конференция
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
Пока ведущие мировые производители откладывают релиз новых линеек видеокарт из-за дефицита, китайские конкуренты пытаются наверстать отставание

Компании NVIDIA и AMD в последнее время не радуют геймеров новыми моделями видеокарт, и дефицит памяти заставляет думать, что новинок не будет ещё долго. Зато китайский производитель видеокарт Lisuan в этом году собирается выпустить модель для потребительского рынка.

Изображение: Lisuan

Может быть интересно

Дебют карты G100 может состояться 12 марта. Она описывается как первая китайская игровая видеокарта на техпроцессе 6 нм. Тесты показывают уровень производительности, который позволяет на равных конкурировать с некоторыми предложениями от NVIDIA и AMD.

Изображение: wccftech.com

Можно отметить наличие 12 ГБ памяти GDDR6 и интерфейса PCIe 4.0. Производитель позиционирует карту как конкурирующую с моделями NVIDIA RTX 60-й серии. У неё есть 192 текстурных блока, 96 блоков растеризации, TDP составляет 225 Вт, а для питания имеется один 8-контактный разъём. В тестах OpenCL Lisuan G100 уже успела опередить RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT.

Изображение: wccftech.com

Промышленное производство графических процессоров Lisuan было запущено в сентябре 2025 года. До сих пор не было сказано, собирается компания выпустить карту для видеоигр или сначала предложит вариант для рабочих станций. В Китае огромный спрос на вычислительные мощности может заставить производителя выбрать второй вариант.

#amd #nvidia #видеокарты #lisuan
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Michael Lo
16:02
Здравствуйте!..Хочу предложить Вам для вашего друга-на 3000 руб..дороже из-за того что вы "обрежете" ему PCI-E(видеокарты).. 1.Ryzen 5 7400F-8 287 rub(WB). 2.MSI Pro A620AM-B EVO-8 600(OZON)_8 800(DNS...
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Никита Абсалямов
15:54
Что человеку - счастье, то холопу - трагедия...
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
ЦАГ
15:38
Интел сейчас лучше не брать на нем игры с гипервизором плохо работают.
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
tunderklep
15:17
Вообще-то нет. Каждый сезон как минимум. Так что все не так уж и хорошо xD
СМИ: Китай может заказать у Boeing более 500 пассажирских самолётов
Phantom Lord
15:11
Перешёл по ссылке памяти - стоимость превратилась в 20 тыс. Лучше уже кингбанк китайский ддр5 за 22 тыс
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Leonid Nelepov
15:06
Сгенерированная картинка конечно что-то с чем-то.
В России на месторождении в Мурманской области запустили добычу лития после 30-летнего перерыва
Bernigan
14:44
Во все...
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Michael Lo
14:40
Цены меняются каждый день!.MSI MAG B850M MORTAR WIFI(ДНС)-16 800 руб..
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Waramagedon
14:34
любая стройка это халтура, причем страна не имеет значения. Без постоянных проверок качества не добиться.
Робот-пылесос Redroad R11 и модель H15 на неделю станут более выгодной покупкой
Адольф Кетлер
14:30
Эти монеты как всегда потеряют! А нашедшие ни чего не получат!
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
