Пока ведущие мировые производители откладывают релиз новых линеек видеокарт из-за дефицита, китайские конкуренты пытаются наверстать отставание

Компании NVIDIA и AMD в последнее время не радуют геймеров новыми моделями видеокарт, и дефицит памяти заставляет думать, что новинок не будет ещё долго. Зато китайский производитель видеокарт Lisuan в этом году собирается выпустить модель для потребительского рынка.

Изображение: Lisuan

Может быть интересно

Дебют карты G100 может состояться 12 марта. Она описывается как первая китайская игровая видеокарта на техпроцессе 6 нм. Тесты показывают уровень производительности, который позволяет на равных конкурировать с некоторыми предложениями от NVIDIA и AMD.

Изображение: wccftech.com

Можно отметить наличие 12 ГБ памяти GDDR6 и интерфейса PCIe 4.0. Производитель позиционирует карту как конкурирующую с моделями NVIDIA RTX 60-й серии. У неё есть 192 текстурных блока, 96 блоков растеризации, TDP составляет 225 Вт, а для питания имеется один 8-контактный разъём. В тестах OpenCL Lisuan G100 уже успела опередить RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT.

Изображение: wccftech.com

Промышленное производство графических процессоров Lisuan было запущено в сентябре 2025 года. До сих пор не было сказано, собирается компания выпустить карту для видеоигр или сначала предложит вариант для рабочих станций. В Китае огромный спрос на вычислительные мощности может заставить производителя выбрать второй вариант.