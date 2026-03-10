Сайт Конференция
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть

Бюджетный игровой ПК становится собрать всё сложнее, очень высокие цены на ОЗУ и SSD вынуждают максимально экономить на остальных компонентах
Пару дней назад ко мне обратился знакомый, который давно хотел сделать апгрейд игрового ПК и даже отложил на это приличную сумму, но про кризис на рынке ПК-комплектующих он узнал только сейчас. Не у всех есть время следить за новостями компьютерного «железа», и, думаю, таких геймеров, которые начинают читать новости и обзоры комплектующих только перед покупкой нового ПК, найдется немало.

Вот и мой знакомый, открыв несколько новостных сайтов, понял, что на те 75000 рублей, что он отложил на новый ПК с довольно мощной видеокартой, теперь уже ничего производительного не купишь. Но и пережидать кризис ему не на чем, старый ПК на базе процессора Core i7-4770K и видеокарты GeForce GTX 770 уже давно не тянет новые игровые хиты, да и включается уже через раз.

Изображение: Hardware Unboxed

А на его SSD объемом 120 ГБ сегодня не влезет уже каждая вторая требовательная игра, учитывая, что место на накопителе занимает еще и Windows 10 с нужными программами. Одним словом, теперь моего знакомого ждет увлекательный квест с попыткой ремонта этого ПК для того, чтобы продать его на «Авито», и замена для него нужна срочно. С суммой в 75000 рублей особо не разгуляешься, а так как он немного разбирается в компьютерном «железе», то не пошел в ближайший магазин за «игровым» ПК, который подберут заботливые продавцы-консультанты, а сначала обратился ко мне. 

Диалог с подобными заказчиками, которые что-то знают «по верхам» про сборку ПК, довольно сложен. Они начинают спорить, что-то доказывать, а иногда и требовать соблюдения невыполнимых условий. Вот и мой знакомый еще со времен сборки своих прошлых ПК усвоил несколько догм, одна из которых – «процессор должен быть от Intel, а видеокарта — от Nvidia».

И если с последним я даже не стану спорить, ведь покупать видеокарту от компании AMD в то время, как она практически потеряла рынок дискретных видеокарт, а ее доля сжалась всего до 5%, я и сам не рискну. То вот фанатичное требование собрать ПК на платформе от Intel лишает нас возможности использовать платформу AM4. А она наиболее предпочтительна для игровых сборок среднего уровня сегодня, когда ОЗУ DDR5 стала недоступной для многих покупателей.

Изображение: Hardware Unboxed

С таким бюджетом, как у нас, самый разумный шаг — это покупка видеокарты и ОЗУ для этого ПК на «Авито», но мой знакомый категорически отказался от этого, и комплектующие должны быть только новыми и с гарантией. Жаль, ведь сегодня на вторичном рынке можно найти массу моделей видеокарт, которые уже не застали майнинг и работали только в геймерских ПК. А ОЗУ — это один из самых надежных компонентов ПК, и проверить оперативную память на ошибки можно довольно просто, запустив тест TestMem5, который используют оверклокеры для выявления нестабильности. 

В итоге я подобрал для своего знакомого конфигурации компьютера за такую сумму в нескольких магазинах, а то, что получилось подобрать на Яндекс Маркете, сегодня предложу оценить и вам.

Процессор

Наверняка, прочитав название блога, вы подумали, что этот ПК с приставкой «бомж» будет собираться на «Авито» из самых дешевых компонентов. Но нет, в этот раз очень жесткие требования по бюджету, полный отказ от процессоров AMD и б/у комплектующих заставит нас собрать абсолютно новый «бомж-ПК». Но денег нам не хватит даже на шестиядерник от Intel, например, Core i5-12400F. А это значит, что в этой сборке будет использоваться старый добрый четырехъядерный процессор Core i3-13100F, который уже с большой натяжкой можно назвать игровым.

Производительность на ядро у него довольно неплохая, но вот то, что ядер всего четыре, а потоков — восемь, уже будет сказываться во многих играх. Да и Windows с фоновыми задачами будет «дергать» этот процессор гораздо сильнее, а особенно — требовательная до ресурсов ПК Windows 11. И в некоторых играх, даже не самых новых, с этим процессором уже никак не увидеть стабильные 60 FPS, к примеру, в Hitman 3, Serious Sam: Siberian Mayhem или в тяжелых сценах в Cyberpunk 2077. Но для не слишком притязательных игроков, которым и является мой заказчик, хватит и этого. Играет он нечасто и на мониторинг MSI Afterburner, в отличие от большинства посетителей нашего сайта, в играх не смотрит.

Кулер процессора

Core i3-13100F — один из самых экономичных современных процессоров, его энергопотребление в тяжелых задачах не дотягивает даже до 55 ватт. Этим он гораздо более близок к ноутбучным «камням», чем к современным шестиядерникам, которые в большинстве своем могут «раскочегариться» до 80 ватт и более. И, соответственно, кулер для Core i3-13100F можно взять самый дешевый, даже без теплотрубок, с радиальной конструкцией ребер, в которой поток воздуха будет снижать нагрев системы питания материнской платы. Например, PCCooler R120 Black.

Материнская плата

Те, кто застал ПК-гейминг в нулевых годах, наверняка помнят, что большинство материнских плат в то время обходились без радиаторов на системе питания. А сегодня рекомендовать покупать такую плату можно только для самых экономичных процессоров, как наш Core i3-13100F. Это будет модель из самого дешевого сегмента, на чипсете Intel H610 - Asrock H610M-HVS. Но в ПК на ее базе вы не будете чувствовать себя в чем-то сильно обделенными: разъем M.2 для быстрых SSD есть, звуковой кодек не хуже, чем на более дорогих моделях, за которые придется доплатить 4000-5000 рублей. Есть быстрые порты USB и достаточно SATA-разъемов для расширения объема накопителей.

Оперативная память

Мы решили поставить в этот ПК всего 16 ГБ оперативной памяти, на первое время этого хватит, а там и кризис на рынке комплектующих закончится. Это будет популярный комплект Netac Shadow S White (NTSSD4P32DP-16W) с частотой 3200 МГц и таймингом CL, равным 16. Да и переплата по сравнению с ценами лета 2025 года за такой объем ОЗУ не выглядит слишком шокирующей. Из минусов такого выбора можно назвать только то, что в будущем не получится добавить к уже имеющимся 16 ГБ ОЗУ DDR4 еще столько же, ведь на материнской плате всего два слота DIMM.

Видеокарта

В новых реалиях цен на комплектующие можно забыть про такие популярные ранее модели видеокарт, как GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3050 8 ГБ, Radeon RX 6600 и Radeon RX 7600. Стоят они слишком дорого, и никакой экономии при их покупке не получится. Расклад сил в бюджетном сегменте видеокарт заметно изменился после выхода GeForce RTX 5050, которая при очень близкой цене к тем видеокартам, что перечислены выше, имеет производительность на уровне GeForce RTX 4060. 

Да еще и фрейм-генератор последнего типа, который вместе с DLSS 4.5 обеспечит долгий запас прочности этой модели, хотя новые игры придется запускать на средних настройках качества графики. Мы возьмем в эту сборку видеокарту Palit GeForce RTX 5050 DUAL OC. Я бы доплатил до GeForce RTX 5060, которые стоят ненамного дороже, но в наш бюджет она попросту не влезала, так как больше сэкономить было не на чем. 

SSD-накопитель

При выборе комплектующих для этого ПК мне с большим трудом удалось отговорить заказчика от покупки SSD-накопителя объемом всего 256 ГБ. Привыкнув сидеть на SSD с крошечным объемом 120 ГБ, ему казалось, что 256 ГБ — это много и хватит даже для новых игр. Конечно, если держать установленной на SSD только одну игру, то, может быть, и хватит, но где тогда хранить файлы пользователя? 

Да и стоимость одного гигабайта объема у таких моделей очень невыгодна, она обычно тем ниже, чем больше объем SSD, и достигает оптимальных значений у SSD объемом 2 и 4 ТБ. Мы сошлись на объеме в 512 ГБ, для парочки-тройки новых игр такого SSD вполне хватит. А с взлетевшими ценами на накопители SSD объемом 1 ТБ уже попросту не вписывается в наш скромный бюджет. Это будет QOPP, довольно надежная модель, скоростных характеристик которой вполне хватит для игрового применения.

Блок питания

Еще одна, на этот раз вредная и опасная мысленная установка, засевшая в мозгу моего знакомого, – это то, что блок питания должен отрабатывать каждый вложенный в него рубль и работать практически без запаса. То есть, если ПК ест 300 ватт под нагрузкой, то блока питания мощностью 350 ватт ему вполне хватит, и переплачивать за 450-ваттные модели, не говоря уже о 550-ваттных, это выкидывать деньги на ветер.

К счастью, здесь удалось его переубедить, ведь, доплатив совсем немного за более мощную модель, мы получаем не только меньший нагрев компонентов, что очень положительно сказывается на ресурсе даже бюджетных БП. А еще – более тихую работу, ведь вентилятор многих моделей начинает заметно шуметь, когда потребляемая мощность превысит 30%-40% от максимума. Поэтому наш выбор – недорогой блок питания Deepcool PF500, который будет работать с нашим «железом», не особо напрягаясь.

Корпус

Экономичные комплектующие позволят нам еще и собрать компактную сборку без компромиссов с нагревом и шумом. Даже в компактном Micro ATX корпусе с тихо работающими вентиляторами диаметром 120 мм ничего не будет перегреваться, а система охлаждения видеокарты будет работать без лишнего шума. На рынке сегодня есть немало красивых компактных корпусов, которые выглядят гораздо дороже, чем стоят, например, 1STPLAYER Firebase X2-M.

Главный минус у них один — слишком тонкое железо. Но если вы думаете, что, выбрав корпус за 6000 рублей, получите крепкую сталь толщиной 0.8 мм, то я вас разочарую. В более дорогих корпусах будет побольше выштамповок и ребер жесткости, но толстой стали, как в корпусах начала нулевых, в них уже не найти. Но в сборке без жесткого диска, главного источника вибраций в ПК, малая толщина стали будет вам мешать только при его сборке, а потом, собрав ПК и поставив его под стол, вы практически не заметите разницы между топовым и бюджетным корпусом.

Итоги

Итак, наша сборка готова, и, экономя практически на каждом ее компоненте, удалось вписаться в столь скромный бюджет, используя карту Пэй. С картой Пэй ее цена составит 74349 рублей, а без нее — 76250 рублей. И за эту цену мы получаем компактный, легкий и экономичный ПК, который позволит поиграть во все требовательные новинки игр, пусть и на средних настройках графики.

А уж если вы не часто играете в одиночные AAA-игры, то для онлайн-игр, старых игровых хитов, серфинга интернета и просмотра фильмов этот компьютер просто идеален. Замечу, что примерные цены на момент выхода блога могут измениться, причем как в сторону повышения, так и в обратную. И под конец, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4

Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности

Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 3

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

цены озу игровой пк экономия
