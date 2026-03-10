Сайт Конференция
breaking-news
Энтузиаст протестировал Galaxy S26 Ultra в ряде ПК-игр с подключённым монитором в режиме DeX
Смартфон без проблем справился с возложенными на него задачами.

Недавно дебютировавший смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra, как и его предшественники, поддерживает функцию DeX, благодаря которой устройство можно подключить к внешнему монитору, превратив его в подобие ПК, что было продемонстрировано в свежем видео, опубликованном на YouTube-канале ETA PRIME.

Энтузиаст использовал базовую версию Galaxy S26 Ultra, оснащённую 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, протестировав его как для создания и редактирования контента, с чем смартфон справился без проблем, так и в ряде игр, в том числе в ПК-версиях, запущенных при помощи эмулятора.

Источник фото: ETA PRIME/YouTube

В Hollow Knight: Silksong смартфон без проблем обеспечил около 60 fps, в The Witcher 3 в разрешении 720p со средними настройками графики — 47-55 fps, а Cyberpunk 2077 в 720p с низким качеством графической составляющей — около 29-30 fps. Энтузиаст отмечает, что в последнем случае ему пришлось ограничить частоту кадров до 30 fps, чтобы устройство не перегревалось.

В целом, благодаря мощному чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащённому двумя процессорными ядрами с тактовой частотой до 4,74 ГГц, шестью ядрами, работающими на частоте до 3,62 ГГц, и графическим процессором Adreno 840 с частотой до 1,2 ГГц, смартфон Galaxy S26 Ultra обеспечивает приемлемую частоту кадров в популярных ПК-версиях игр, хотя для этого и приходится использовать щадящие настройки.


Источник: youtube.com
