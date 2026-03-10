Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг опубликовал в блоге компании статью под названием «ИИ — это пятислойный торт». В ней он описал свое видение развития отрасли и заявил, что для достижения масштабов интернета потребуются триллионы долларов инвестиций.

Перед конференцией GTC 2026 глава NVIDIA опубликовал развернутый пост о состоянии дел в индустрии искусственного интеллекта. По мнению Хуанга, большинство людей и компаний пока не осознают, насколько масштабной станет эта технология. Он сравнил ИИ с пятислойным тортом, где каждый уровень зависит от предыдущего.

Источник изображений: NVIDIA

Первый и самый важный слой — энергия. Без нее не заработает никакая инфраструктура. Хуанг называет электричество ограничивающим фактором, который напрямую влияет на соотношение производительности и затрат.

Второй и третий слои — чипы и инфраструктура. Они тесно связаны, но инфраструктура включает не только полупроводники, но и системы охлаждения, подачи энергии, строительство дата-центров и сети. NVIDIA уже предлагает решения для разных этапов: от обучения моделей до вывода результатов. Например, архитектура Blackwell Ultra заточена под высокопроизводительные вычисления и задачи логического мышления. А следующее поколение Vera Rubin ориентировано на работу с длинным контекстом и агентный ИИ.

Четвертый и пятый слои — сами модели и приложения. Здесь деньги зарабатывают не только технологические гиганты, но и разработчики конкретных сервисов. Хуанг приводит в пример OpenClaw, Manus AI, Lovable и Replit — они показывают, как ИИ может быть полезен в реальных сценариях.

При этом глава NVIDIA подчеркивает: индустрия находится в самом начале пути. Большая часть инфраструктуры еще не построена, специалисты не обучены, а возможности не раскрыты. Чтобы ИИ достиг масштабов интернета, миру потребуются вложения в триллионы долларов.