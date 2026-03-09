Разборка последнего флагмана южнокорейского производителя Samsung показала использование термопасты в системе охлаждения

В момент недавнего анонса премиального смартфона Galaxy S26 Ultra от компании Samsung одним из наиболее обсуждаемых улучшений в нём стала переработанная система охлаждения. Испарительная камера стала мощнее, а главное, применяется переработанный термоинтерфейсный материал.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

В подробности Samsung вдаваться не стала, но анализ внутренних компонентов на сайте PBKreviews позволил узнать об этом больше. Благодаря этому анализу стало известно, что количество слоёв системы охлаждения увеличилось на один по сравнению с Galaxy S25 Ultra.

Сверху вниз эти слои состоят из испарительной камеры, графитовой прокладки, термопрокладок и термопасты. Термопаста отсутствовала в Galaxy S25 Ultra. Она повышает эффективность передачи тепла через термопрокладки и графитовую прокладку к испарительной камере.





Разбор устройства позволил оценить его ремонтопригодность. Хотя корпус стал тоньше, а система охлаждения – сложнее, ремонтопригодность осталась 9 по 10-балльной шкале, как и годом ранее.