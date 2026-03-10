Сайт Конференция
goldas
Xiaomi объявила дату глобального релиза смартфонов Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max
Смартфоны будут выпущены 17 марта в Индии и по всему миру

Компания Xiaomi подтвердила дату выпуска своих следующих смартфонов серии Poco X. Как и ожидалось, компания решила не выпускать преемника модели Poco X7. Вместо этого она сосредоточилась на преемнике Poco X7 Pro, а также добавила новый вариант Pro Max в серию Poco X.

Источник: Xiaomi

Как показывают представленные тизеры, Xiaomi одновременно представит Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max 17 марта. По всей видимости, глобальный и индийский запуски Xiaomi пройдут одновременно, начало обоих мероприятий запланировано на 15:00 по московскому времени. Оба смартфона, судя по всему, имеют схожий дизайн с Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max, на основе которых они созданы.

Источник: Xiaomi

На прошлой неделе Xiaomi подтвердила, что Poco X8 Pro будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8500 Ultra. В свою очередь, Poco X8 Pro Max будет использовать Dimensity 9500s. Компания Xiaomi пока не подтвердила другие технические характеристики. Однако, судя по всему, оба смартфона оснащены настраиваемыми светодиодными кольцами, окружающими объективы задних камер.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #смартфоны redmi #смартфоны poco #redmi turbo 5 #poco x8 pro #poco x8 #redmi turbo 5 max #poco x8 pro max
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

Артур Газзаев
09:36
Это правда, но почему при этом дерьмовом строе, можно годами воровать ? И даже,у солдат во время войны? У осетин говорят- В бесхозном лесу,лиса хозяин. Слово в слово о России.
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
Артур Газзаев
09:31
Ой,да ладно вам... Как- то показывали, что из хранилищ Третьяковки и при коммунистах таскали, а при демократах вообще разворовали. И это хранители истории.)))
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
Blackengine
09:31
Как теперь принято успешные студии уничтожается, официально потому что "Механизм деятельности данных студий не совпадает с политикой компании по развитию генеративного ИИ в игровой индустрии".
IGN: EA сокращает сотрудников во всех студиях Battlefield после успеха Battlefield 6
Артур Газзаев
09:29
Вряд ли,что- то получат- они археологи и это их работа. Разве что,премию какую- то.Случайный человек да,получил бы 25%.
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
Cowboy Huggies
08:50
Конечно.
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
Michael Lo
08:06
Здравствуйте!..Согласен с Shatun29,чтобы оправдать стоимость вашей сборки надо минимум на ней "просидеть" 5 лет и потом оять менять на АМ6!Скупой платит Дважды! Автор забыл упомянуть что только у двух...
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Wanderen
07:09
Если зашел разговор о игре на которую больше всего было потрачено времени (?) То оглядываясь назад , скажу за себя - это была Lineage II. В начале нулевых , Lineage II - это был какой то культурный шо...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
Дмитрий Малинин
06:56
Мне одна бабка сказала что у её знакомого другой знакомый заказал себе пирожок, а получил системный блок с 5090! Такие дела-пишите в новостях!
Mercedes рассматривает вариант совместного использования своего завода в ЮАР с китайской GWM
Дмитрий Малинин
06:54
Нет новостей-напиши что кто-то получил на халяву! Такие конченные новости заполонили все страницы! Просто не пишите всякую хрень!
Mercedes рассматривает вариант совместного использования своего завода в ЮАР с китайской GWM
Error 404
06:31
Ну, а уголовные дела, когда вплоть до губернаторов берут за вымя - это всё неправда, да?
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
