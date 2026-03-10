Смартфоны будут выпущены 17 марта в Индии и по всему миру

Компания Xiaomi подтвердила дату выпуска своих следующих смартфонов серии Poco X. Как и ожидалось, компания решила не выпускать преемника модели Poco X7. Вместо этого она сосредоточилась на преемнике Poco X7 Pro, а также добавила новый вариант Pro Max в серию Poco X.

Источник: Xiaomi

Как показывают представленные тизеры, Xiaomi одновременно представит Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max 17 марта. По всей видимости, глобальный и индийский запуски Xiaomi пройдут одновременно, начало обоих мероприятий запланировано на 15:00 по московскому времени. Оба смартфона, судя по всему, имеют схожий дизайн с Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max, на основе которых они созданы.

Источник: Xiaomi

На прошлой неделе Xiaomi подтвердила, что Poco X8 Pro будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8500 Ultra. В свою очередь, Poco X8 Pro Max будет использовать Dimensity 9500s. Компания Xiaomi пока не подтвердила другие технические характеристики. Однако, судя по всему, оба смартфона оснащены настраиваемыми светодиодными кольцами, окружающими объективы задних камер.