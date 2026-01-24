Сайт Конференция
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала

Если за полгода до релиза нечего показать, кроме багов и тизеров, проблема уже не в ожиданиях аудитории, а в состоянии проекта.
Fable — самая ожидаемая игра 2026 года от Microsoft. Поклонники бренда верят крупной корпорации и надеются на второе пришествие. Красивая сказка и яркое приключение. Что может быть лучше и приятнее, чем обсуждение громких обещаний?

У меня очередное «дежа вю» и чувство лёгкого недоумения. Во время презентации Xbox Developer_Direct 2026 я увидел сырой полуфабрикат без явных перспектив на светлое будущее. Именно это чувство — разрыв между словами и реальным состоянием дел — проходит через всё показанное.

Предисловие

В этом году у Microsoft запланирована годовщина рождения консолей Xbox. Корпорация делает вид, что готовится к крупному событию. Большие дяди в костюмах всеми силами пускают пыль в глаза и делают хорошую мину при плохой игре. На последней презентации нам показали несколько игр от внутренних студий, и наибольший ажиотаж вызвала перезагрузка серии Fable. Профильные каналы с восхищением комментировали увиденное, а я не понял восторженных эмоций — перед нами сырой полуфабрикат с кучей багов, игра не готова к релизу в этом году. Болтовни много, реальной демонстрации — ноль.

Первый геймплейный ролик Cyberpunk 2077

Это событие интересно с точки зрения показанного и реального положения дел. Демонстрация игрового процесса состоялась летом 2018 года, за 18 месяцев до релиза. Мы увидели крупные нарезки геймплея с основными механиками и особенностями игры. В декабре 2020 года мы оценили реальное положение дел. «Инпутлаг» составил 27 месяцев.

Поляки не стеснялись показывать все свои наработки и не прятали от общественности заложенный потенциал. 48 минут демонстрации игрового процесса. Почти честно и почти без прикрас. Товар не прятали от глаз общественности.

Анонс Fable и маленькая предыстория

На сегодняшний день известно о пяти роликах по игре.

  • Анонсирующий тизер (июль 2020): CGI-ролик с феей и лягушкой.
  • Трейлер «Дэйв и Герой» (июнь 2023): кинематографичный ролик про великана.
  • Трейлер «Хамфри» (июнь 2024): сюжетный ролик о наставнике.
  • Геймплейный тизер (февраль 2025): короткое видео с анонсом переноса на 2026 год.
  • Геймплейный «Deep Dive» (22 января 2026): масштабная демонстрация механик.

Знаете, какая особенность наблюдается в большинстве из них? Регулярно появляется курица, и в двух из них её пинают. Более того, на этой механике делают особый акцент. Если бы демонстрации длились по 5–7 минут, то можно было сказать о преемственности поколений и старых традициях, но они длятся по 30–40 секунд.

Все известные материалы объединяет общая черта: вместо игрового процесса — булшит на палочке, ноль понимания, как игра работает. Меняются декорации, но нет реальной демонстрации.

Футажи из игры в 2025 году

Мы знали, что игра находится в сыром состоянии, и ничего интересного от неё ждать не стоит. Просто нарезка роликов с какими-то особенностями и не более того. Нас прошлая демонстрация интересует в разрезе сравнения с текущим состоянием.

Много общих видов локаций и хождения взад и вперёд. Некоторые битвы с багами и отсутствием отдачи. Как есть, и придираться не к чему, ибо до релиза много времени.

Крупная демонстрация за полгода до релиза

Под понятием «крупная» понимается ролик в 38 секунд, где половину показанного мы уже видели ранее.

Примерно 50% хронометража — это демонстрация локаций из игры без геймплея. Ещё 20% времени — это демонстрация трёх механик (покупка дома, кузница и флирт). Ещё 10% времени — это титры с описанием происходящего на экране. Только оставшиеся 20% (примерно 8 секунд) — это демонстрация геймплея.

Но за это время люди заметили 7 явных недоработок игры:

  • Мужчина идёт с женской походкой.
  • Курица проваливается сквозь текстуры во время пинка.
  • «Парящие» объекты на заднем фоне (не прогрузились).
  • Анимация лиц — безжизненные куклы со стеклянными глазами.
  • Отсутствие импакта от оружия.
  • Ужасная частота кадров.
  • Проблемы с FSR и гостингом.

Мы говорим о специально отобранных фрагментах без длинных геймплейных кадров. Интересно, что мы увидим, когда будет настоящий игровой процесс?

Безголовая курица как символ Xbox

Удар по курице стал главным символом всего показанного — это единственная механика, которую продемонстрировали «от и до» с выдачей ачивки. Правда, и тут баг с текстурами: герой бьёт мимо птицы, а она улетает по скрипту, а не по законам физики.

Нам показали костюм курицы. Нам показали мини-босса курица. Нам показали пинок курицы. Мне кажется — эта игра будет про курицу.

Отсутствие глубоких демонстраций

Playground Games не имеет опыта работы в жанре «сказочных приключений» — это конвейерное производство с минимальными различиями между играми. За долгие годы своего существования студия не создавала ничего нового — только перелопачивала имеющийся материал. К студии нулевое доверие, и демонстрации не пытаются развеять сомнения.

Можно было бы сказать, что многие студии не демонстрируют игры до релиза и отделываются только презентациями, но тут другая ситуация. Microsoft запятнала свою репутацию такими проектами, как Bleeding Edge, Redfall, Crackdown 3, Halo Infinite, Perfect Dark. К её студиям нулевое доверие, а Playground Games никогда не отличалась творческим подходом и специалистами в разнообразии.

Демонстрация игрового процесса с полным прохождением отдельной миссии без склеек была бы отличным стимулом поверить в происходящее, но нет. Не дождётесь.

Fable станет звонким провалом 2026 года

До предполагаемого релиза крупного проекта осталось чуть больше полугода, но нам так и не продемонстрировали «игровой срез». Кроме куцых забагованных нарезок и панорамных видов, ничего не показали. На сегодняшний день мы увидели только рекламный клип без реального геймплея. Нам буквально буковками написали, что в проект заложено и чем мы сможем наслаждаться во время прохождения.

С очень большой вероятностью релиз перенесут, и тогда останется вопрос: как корпорация планирует отмечать юбилей? Постером на главном экране? Или всё-таки выпустят полуфабрикат и будут наслаждаться бурной реакцией в общественном поле?

