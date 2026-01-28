Британские власти привлекли к этому 7 заинтересованных компаний

Министерство обороны Великобритании выбрало 7 компаний для разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) NYX, которые будут действовать совместно с вертолётами AH-64E Apache, по аналогии с программой Collaborative Combat Aircraft (CCA) для истребителей. Об этом сообщает издание Breaking Defense, ссылаясь на заявление британского оборонного ведомства.

В числе выбранных для программы участников как крупные компании вроде BAE Systems, Lockheed Martin, Leonardo, Anduril и Thales, так и небольшие стартапы – Tekever, Syos. К марту количество участников программы будет сокращено до 4, что позволит выбрать конкретные решения, которые смогут достичь начальной оперативной готовности к 2030 году.

Предполагается, что БПЛА NYX будут выполнять задачи по нанесению ударов, разведке и наблюдению, а также получат программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Всё это должно повысить выживаемость и эффективность вертолётных миссий, снизив риски и логистическую нагрузку для пилотируемых платформ.

Breaking Defense напоминает, что стоимость контрактов в рамках NYX может составить от 20 до 24 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, речь идёт о небольшом проекте, в отличие от той же программы по разработке CCA.