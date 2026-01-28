Дженсен Хуанг, вероятно, не покинет свой пост в ближайшее время — принимать бразды правления пока некому

Дженсена Хуанга смело можно назвать одной из настоящих суперзвёзд мирового бизнеса. Под его управлением компания NVIDIA достигла невероятных высот, став самой дорогой технологической корпорацией планеты с рыночной капитализацией более 4,5 трлн долларов. Однако столь впечатляющий успех сопровождается серьёзной проблемой: несмотря на достижения NVIDIA, её лидер практически не обозначил потенциального преемника.

Источник: nvidia.com

Может быть интересно

Хуангу удаётся удерживать внимание инвесторов благодаря своему уникальному стилю управления. Его приверженность быстрой реакции на изменения рынка и поддержание горизонтальной структуры организации делают NVIDIA поистине исключительной компанией. Как подчеркнул инвестор Джон Батгейт из фонда NZS Capital, именно личность Хуанга является важнейшим фактором успеха компании. Без него пришлось бы перестроить всю систему управления, создав более традиционную иерархичную структуру.

Дженсену Хуангу в следующем месяце исполняется 63 года, и вполне естественно возникает вопрос о возможной передаче власти новому руководству. Пока же генеральный директор продолжает активно заниматься делами компании, путешествуя по миру и презентуя новейшие разработки в области искусственного интеллекта.

Несмотря на многочисленные запросы журналистов относительно возможных кандидатов на роль следующего руководителя, сам Хуанг предпочитает уклоняться от прямого ответа:

«Что ж, таких, как я, больше не будет, и причина в том, что меня воспитала компания».

Он также отметил наличие примерно 60 сотрудников, каждый из которых мог бы возглавлять крупные международные корпорации:

«В руководстве NVIDIA у меня почти 60 непосредственных подчиненных, которые могли бы стать генеральными директорами мирового уровня во многих других компаниях. Каждое свое решение я принимаю у них на глазах».

Однако, судя по всему, ни один из них пока публично не проявляет стремления занять кресло генерального директора.