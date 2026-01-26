После снижения в прошлом году.

Прошлый год в России был сложным не только для автомобилестроения, но и для сельскохозяйственного машиностроения. Главный российский производитель сельскохозяйственной техники — «Ростсельмаш» — тоже испытал ряд трудностей, но начало нового года позволяет смотреть в ближайшую перспективу пусть и с осторожным, но всё же оптимизмом.

Так, сегодня пресс-служба предприятия сообщила о наращивании темпов производства в начале этого года. На заводе заявили об увеличении количества узлов и агрегатов в сборочных цехах, и в целом отметили рост активности и объёмов выпуска конечной продукции. Что примечательно, рекордные снегопады, накрывшие практически всю обжитую территорию России, не нарушили логистику «Ростсельмаша», и все необходимые детали и компоненты поставлялись на предприятие точно в срок.

Следует понимать, что сельскохозяйственное машиностроение — архиважная отрасль промышленности, поскольку именно она позволяет обеспечивать интенсивный экономический рост в аграрной сфере. А России, напомним, с её отнюдь не самым благоприятным климатом, необходимо обеспечивать не только внутренние потребности, но и работать на внешние рынки, критические зависящие от поставок российского продовольствия.