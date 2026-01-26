Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» показал кадры криоиспытаний Lada Vesta 2026
На предприятии это назвали «экстремальным» холодом, но по факту такие температуры встречаются даже в средней полосе России.

Жизнь в резко континентальной климатической зоне вносит свои коррективы в процесс проектирования и сборки автомобилей. Машины должны выдерживать как адский зной, так и лютую стужу, при этом работая без нареканий и заводясь с пол-оборота. И если запредельно высокие температуры в той же средней полосе России, где проживает большая часть населения и, соответственно, продаётся большая часть автомобилей, это редкость, то вот стужа регулярно хотя бы на несколько дней, но приходит. И машины нужно проверять на работоспособность в соответствующих условиях.

Вот «АвтоВАЗ» и провёл испытания Lada Vesta образца 2026 года в криокамере, где автомобиль в целом проморозили до температуры -30 °C, а двигатель — до -34 °C. После заморозки в течение шести часов на автомобиле был произведён удалённый запуск двигателя, осуществлён десятиминутный прогрев, оттаяло лобовое стекло, и после этого машина была готова к началу движения.

Естественно, само по себе данное испытание было максимально щадящим. При температуре -30 °C исправный, обслуженный и уж тем более новый автомобиль с бензиновым двигателем должен заводиться без проблем. Кроме того, вопросы вызывает продолжительность испытания. Чтобы вопросов не было, продержать машину в криокамере следовало хотя бы сутки — так сказать, сымитировать длительную стоянку на выходных и последующий запуск перед поездкой на работу.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #lada vesta #«автоваз»
Сейчас обсуждают

Djereli
22:48
Я не говорил про американский высер.Подлечи себе мозги трусливый патриот.
«Чебурляндия» как ответ «Диснейленду» - Сенатор Гибатдинов предлагает строить парки развлечений
breaking-news
22:37
В оригинале автор указывает, что использовал воду с температурой ниже нуля. Судя по цвету, вода с присадками.
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
Nikolay Klimenko
22:35
rx 6800 на 16 гигов и r5 7500f, 32gb озу тоже норм хватает пока для full hd.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
Федя Кобальт
21:51
Чувак заказывает на Амазоне четвертый раз после того как его предыдущие 3 раза кинули? Так ещё и деньги ему возвращают. Кто то походу нашел баг не бесплатные RTX
Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
lighteon
21:14
https://www.youtube.com/watch?v=npSBn8U3TSw На злобу дня, вернее ночи (:
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
hiveliberty
20:52
Как будто в РФ мобильный трафик безлимитный.. Уже давным давно такая же байда - 30-40Гб пакет.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Дима
20:36
Ты не прав. не считай себя умным, если это ЗНАЕШЬ. Возможно, ты на горшке уже сидел с телефоном. Также не у всех имеются возможности или планы, а может, такие компоненты можно найти даром или поменять...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
ark-bak
20:21
Люди в городе, на улице, в клубе, в баре, в бане, а не в экране гаджета.
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
ark-bak
20:19
DDR3 в 26-м это кринж.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
-AMD-
19:45
12400 деградируют, смысла в интел больше нет
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
