На предприятии это назвали «экстремальным» холодом, но по факту такие температуры встречаются даже в средней полосе России.

Жизнь в резко континентальной климатической зоне вносит свои коррективы в процесс проектирования и сборки автомобилей. Машины должны выдерживать как адский зной, так и лютую стужу, при этом работая без нареканий и заводясь с пол-оборота. И если запредельно высокие температуры в той же средней полосе России, где проживает большая часть населения и, соответственно, продаётся большая часть автомобилей, это редкость, то вот стужа регулярно хотя бы на несколько дней, но приходит. И машины нужно проверять на работоспособность в соответствующих условиях.

Вот «АвтоВАЗ» и провёл испытания Lada Vesta образца 2026 года в криокамере, где автомобиль в целом проморозили до температуры -30 °C, а двигатель — до -34 °C. После заморозки в течение шести часов на автомобиле был произведён удалённый запуск двигателя, осуществлён десятиминутный прогрев, оттаяло лобовое стекло, и после этого машина была готова к началу движения.

Естественно, само по себе данное испытание было максимально щадящим. При температуре -30 °C исправный, обслуженный и уж тем более новый автомобиль с бензиновым двигателем должен заводиться без проблем. Кроме того, вопросы вызывает продолжительность испытания. Чтобы вопросов не было, продержать машину в криокамере следовало хотя бы сутки — так сказать, сымитировать длительную стоянку на выходных и последующий запуск перед поездкой на работу.