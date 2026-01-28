Carscoops сообщает о внутренних дизайн-проектах Genesis. Южнокорейский бренд разработал футуристический концепт-минивэн Jet On Wheels и прорабатывал идею водородного кроссовера.

Дизайнерское подразделение Genesis ведет работу над проектами, которые выходят за рамки текущей модельной линейки. Как передает Carscoops со ссылкой на журнал Auto&Design, эти эксперименты включают в себя создание футуристического минивэна и кроссовера на водородных топливных элементах. Главный креативный директор Hyundai Motor Group Люк Донкервольке (Luc Donckerwolke) объясняет такой подход подготовкой к возможному расширению портфолио бренда. Фото издания Carscoops

Ключевой проект — концепт-минивэн Jet On Wheels. Команда дизайнеров не ограничилась эскизами, а построила полноразмерный прототип. Автомобиль получил силуэт, выдержанный в единой пропорции, с резко наклоненным лобовым стеклом. Он сочетает аэродинамический профиль с дорожным просветом, характерным для внедорожников, а его задняя часть, выполненная преимущественно из стекла, выглядит крайне нестандартно.

Может быть интересно

Фото издания Carscoops

Фото издания Carscoops

При этом работа носит прикладной характер. В интервью Auto&Design, на которое ссылается Carscoops, Донкервольке отметил, что в Genesis изучают категорию фургонов, поскольку бренд может выпустить подобный автомобиль в будущем. «Это прекрасный пример работы, которую мы проделываем за кулисами, на нашей кухне», — заявил он.

Фото издания Carscoops

Другой пример — водородный кроссовер с внутренним индексом JH. Этот проект в итоге отложили, но его дизайн демонстрирует еще одно направление поиска. На опубликованных изображениях виден трехрядный кроссовер с агрессивной графикой фар, низкой решеткой радиатора и безрамочными дверьми.

Представитель Genesis подтвердил Carscoops, что многие подобные разработки останутся концептами. Их главная цель — развивать навыки дизайнерской команды и исследовать новые форматы. Однако, если рынок роскошных минивэнов продолжит рост, у Genesis уже будут готовые, хотя и очень смелые, идеи для входа в этот сегмент.