Блоги
This_is_the_way
MWM: Китай заменяет российские системы на отечественные в ходе модернизации эсминцев Type 051C
Military Watch Magazine сообщает, что Китай начал глубокую модернизацию двух эсминцев Type 051C с заменой российских систем вооружения на современные отечественные аналоги.

Китайские судостроительные предприятия приступили к масштабной модернизации двух эсминцев проекта Type 051C. Это единственные корабли ВМС НОАК, оснащённые преимущественно российскими системами вооружения. Согласно неподтверждённым данным, в ходе работ планируется полная замена ключевых боевых комплексов, что позволит повысить боевые возможности этих устаревающих единиц флота.

Эсминцы Type 051C, введённые в строй в 2006 и 2007 годах, исторически служили технологическим переходным звеном. На их борту размещены российские трёхкоординатная РЛС 30N6E1 и 48 пусковых установок зенитного ракетного комплекса С‑300ФМ с дальностью стрельбы до 150 км. Сегодня эти системы значительно уступают современным китайским аналогам, таким как ЗРК HHQ‑9B с дальностью до 300 км и улучшенными характеристиками слежения.

Скорее всего, модернизация будет заключаться в установке вертикальных пусковых установок унифицированного образца, аналогичных применяемым на эсминцах Type 052C. Это позволит разместить 48 новых зенитных ракет HHQ‑9. Альтернативный, но более сложный вариант – интеграция новейших многофункциональных УВП с эсминцев Type 052D и Type 055 для применения широкой номенклатуры ракет, включая крылатые.

Однако, учитывая высокие темпы серийной постройки современных эсминцев в Китае, глубокая и дорогостоящая переделка всего двух устаревших кораблей может оказаться менее экономически эффективной, чем их постепенная замена новыми единицами. Тем не менее, модернизация позволит сохранить их в строю ещё на значительный срок.

#россия #китай #флот #модернизация #пекин #вмс #эсминец #армия китая #боевые корабли #морская оборона
Источник: militarywatchmagazine.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter