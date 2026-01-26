Модифицированная геймерская видеокарта оказывается вдвое выгоднее, чем покупка специализированного ИИ-ускорителя с аналогичными характеристиками.

На волне ажиотажного спроса на мощности для искусственного интеллекта в России стихийно возник целый рынок модификации обычные видеокарт. Вместо того, чтобы платить миллионы за серверные ускорители, разработчики и энтузиасты массово апгрейдят геймерские RTX 4090, увеличивая их память вдвое.

Как отмечает известный мастер по ремонту VIK-on, спрос на такую услугу только растёт. Суть в следующем: мастера заказывают специальные печатные платы, рассчитанные на 48 ГБ памяти, и переносят на них графический процессор и другие компоненты с обычной GeForce RTX 4090. Для охлаждения ставят турбинные кулеры, как на серверных картах.

Экономия получается внушительная. Официальный профессиональный ускоритель NVIDIA L40 с таким же чипом и 48 ГБ памяти стоит больше миллиона рублей. Даже бывшие в употреблении варианты редко опускаются ниже 600 тысяч. А вот модифицированная RTX 4090 обойдётся всего в 300-320 тысяч рублей, то есть в два, а то и в три раза дешевле. Неудивительно, что мастера даже скупают карты на вторичке, чтобы делать из них готовые решения для ИИ-разработчиков. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Любопытно, что даже новая геймерская GeForce RTX 5090 не выглядит привлекательной альтернативой на этом фоне. У неё всего 32 ГБ памяти, и судя по всему этого недостаточно. Как поясняют эксперты, для работы с большими нейросетевыми моделями этих 12 недостающих гигабайт часто критически не хватает. Поэтому переделанные RTX 4090 с их 48 ГБ ещё долго будут в цене. Пока переделать новую RTX 5090 технически сложно, но мастера уверены: как только возможность появится, история повторится.

