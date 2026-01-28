LG закрепляет в России права на бренды ThinQ Food и Express Fill.

Южнокорейская корпорация LG Electronics инициировала процесс регистрации двух новых товарных знаков в Роспатенте — ThinQ Food и Express Fill. Соответствующие заявки поступили в базу ведомства 26 января 2025 года от лица головного офиса «ЭлДжи Электроникс Инк.», расположенного в Сеуле.

Автор изображения: Qwen Ai

Может быть интересно

Согласно поданной документации, бренды регистрируются по 7-му и 11-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это позволяет использовать данные названия для широкого спектра продукции: холодильников, стиральных и посудомоечных машин, пылесосов, печей, а также климатического и промышленного оборудования. Технология ThinQ традиционно ассоциируется с экосистемой умного дома LG, в то время как наименование Express Fill может указывать на новые функции в бытовой технике для кухни или систем водоподготовки.

Патентная активность вендора в РФ за последний месяц заметно усилилась. Ранее компания получила свидетельство на знак Nano Detail Enhancer и подала запрос на Hyper Radiant Color Tech в категории ТВ-дисплеев. Юридическое закрепление прав происходит на фоне продолжающейся приостановки официальных поставок. Эксперты отрасли отмечают, что подобные шаги направлены на защиту интеллектуальной собственности от неправомерного использования третьими лицами и сохранение плацдарма для возможного возвращения к прямым операциям на рынке.