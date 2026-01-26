Минобороны России представило новейшие наземные роботизированные комплексы «Варан» и «Курьер» на гусеничном шасси. Их ключевая задача — дистанционная эвакуация раненых.

Минобороны России через агентство РИА Новости продемонстрировало новые образцы робототехники для армейских задач. Речь идет о гусеничных наземных роботизированных комплексах «Варан» и «Курьер», чьей ключевой функцией назвали эвакуацию пострадавших военнослужащих из опасных зон.

Многофункциональность — главный тезис военного ведомства. Помимо медицинской эвакуации, эти комплексы могут устанавливать минные заграждения, работать как носители боеприпасов или даже в роли наземных дронов-камикадзе. Их также оснащают стрелковым вооружением: пулеметами или автоматическими гранатометами для огневой поддержки.

Оператор с позывным «Рус», работающий с «Вараном», называет его маневренным и малозаметным. По его словам, машина уже хорошо показала себя на полигоне, и теперь боевые образцы отправляют войскам.

Командир роты «Тура» описывает «Курьер» как дистанционно управляемую платформу. Он подтверждает широкий спектр задач: от огневого воздействия с помощью установленного вооружения до транспортировки грузов и эвакуации. При этом военные на местах вносят свои доработки для большего удобства, а обратная связь оперативно учитывается для модернизации роботов.