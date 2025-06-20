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ТОП-5 «Ред флагов» в играх — на что я всегда обращаю внимание перед покупкой

Игры стали дороже, контента — меньше, багов — больше. И всё это с обёрткой из маркетинга, дорожных карт и обещаний на потом.
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Долгое время игры были простым развлечением — фанаты делали проекты для таких же фанатов. Мир гейминга держался на энтузиазме, идеях и любви к делу. Затем пришли корпорации и превратили хобби миллионов в предмет агрессивной монетизации. Сначала всё выглядело благопристойно: большие бюджеты тратились на проработку миров, механику и общее качество. Деньги работали во благо геймера. Но в какой-то момент что-то поломалось. Игры начали превращаться в коммерческие продукты, что всё меньше соответствовали ожиданиям геймеров. Маркетинг и потоки ярких обещаний вытеснили скрупулёзность и дух новаторства, с которых всё начиналось.

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В игре нет караванов

За сорок лет развития игровой индустрии в игры добавили бесчисленное множество механик. Одной из старейших можно назвать «караваны». Они встречаются в Fallout 2, Heroes of Might and Magic III, Red Dead Redemption 2, Pathfinder: Kingmaker, Total War: WARHAMMER III и куче других отличных игр. А знаете, что бывает, если в игре нет караванов? Отвечаю: получается Redfall, The Lord of the Rings: Gollum, Suicide Squad Kill the Justice League. Как говорится, почувствуйте разницу. Конечно, бывают исключения, но чаще всего правило работает.

В игре присутствует защита Denuvo

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Редко беру игры на старте, а к тому моменту, как выходят финальные релизы, данную защиту чаще всего убирают. У меня не самый быстрый системник, и влияние системы на производительность сильно печалит. Но не это самое страшное. Сегодня не бывает релизов, где игра отполирована до блеска и готова к употреблению. Забагованная игра с не самой оптимизированной системой защиты даёт WOW-эффект, видный с Татуина. Конечно, если у вас RTX 5090 и самое последнее железо, то подобный программный обвес вы не заметите, но для всех остальных... Вижу дополнительный обвес — обхожу стороной либо жду до финального релиза.

Пиксельная графика и стилизация под старину

Пару лет назад вышла Songs of Conquest, идейный продолжатель серии игр «Герои Меча и Магии». Сейчас активно продвигают Heroes of Might and Magic: Olden Era под тем же соусом. На картинках и скриншотах всё выглядит аутентичненько. Вот только в подобное сегодня играть невозможно.

«Герои Меча и Магии», что сегодня привожу для примера, разрабатывались под «толстые» мониторы. Все изъяны и косяки прятались и затачивались под имевшиеся технологии. Сегодня берут «технологии древних» и выпячивают на современных устройствах, где виден каждый изъян в увеличенном размере. Цифровое изображение очень сильно отличается от аналогового. И нельзя совмещать две вещи из разных эпох.

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Игры в раннем доступе

Надо провести глубокий водораздел. Есть небольшие студии без денег — для них выпуск игры в ранний доступ — это поиск финансирования под свой проект. Для подобных игр ранний доступ — это единственный вариант выживания и развития. Маленькие студии не бросят свою игру и доведут её до финального релиза, если есть хоть малейшие признаки выживаемости и заинтересованности от аудитории.

Ранний доступ от крупных корпораций, что выкидывают на рынок свой проект и сопровождают его рекламой, — это самое гнусное поведение и отвратительное отношение к геймерам. Многие из корпораций идут ещё дальше и убирают из описания плашку «Игра находится в раннем доступе».

Уже год обсуждают историю с Concord от PlayStation. Японцы вышли и сказали: «Не повезло, не фартануло» — и вернули деньги всем покупателям цифровых копий. А ведь существует в этой вселенной Bleeding Edge от Xbox. В игре нулевой онлайн. Игру не закрыли и денежку не вернули. Она до сих пор в продаже.

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Платные лутбоксы в платных играх

Много играю в Total War: WARHAMMER III. Для стратегии вышло несколько десятков дорогих дополнений. У меня нет ни одной причины ругать Creative Assembly за монетизацию своего проекта. Объём каждого дополнения — это десятки и сотни часов свежего геймплея, механик, юнитов. Ты платишь денежку и понимаешь, за что отдал свои кровные.

Лутбоксы — это такие же дополнения, что стоят так же дорого, вот только контента в них нет. Издатели пошли ещё дальше — получаемые плюшки случайны и могут представлять собой всё что угодно. На этом они не остановились — добавили механику «плати, чтобы играть». С особым цинизмом к этому вопросу подошли соревновательные игры. Подобное моментально в чёрный список без возможности амнистии.

У одиночной игры нет GOTY-издания

Нужно выделить две категории приложений, а то многие могут не понять сути происходящего. Есть игры как сервис, где разработчики поддерживают своё детище на протяжении долгого периода времени. Наполнение контентом идёт постепенно. У таких игр есть особенность — в них отсутствует вариант Deluxe, Gold, Premium, Ultimate, Digital Deluxe Extras и прочие. Выпустили контент — попросили денег. А есть игры, что изначально продают максимальный набор со всем контентом и берут за него предоплату. Рекламируют издание как законченный продукт со всеми плюшками, а потом просят ещё финансовых вливаний. Яркий пример — Borderlands 3, где выпустили отдельный Season Pass 2 к уже имевшемуся максимальному изданию.

Анонс "дорожной карты" на старте продаж и море обещаний

Самый непонятный рекламный трюк в моём мировоззрении. Из последнего вспоминается XDefiant от Ubisoft, но это free-to-play с трёхлетним тестированием. Игра попала под финансовые проблемы французов и сокращения. У игры был потенциал, но на его воплощение не хватило денег.

Но ведь были ещё и Redfall, Halo Infinite, Suicide Squad, Anthem, Exoprimal и незабвенная The Day Before. Платные одиночные игры с уклоном в онлайн с отсутствием контента.

Выделил данный пункт из «Игры в раннем доступе», так как они таковыми и являются, но в более изощрённой форме.

Это фича, а не баг

В последние годы в игровой индустрии происходит сущий ад. С высоты прожитого и наигранного стал чаще ловишь себя на мысли: «Игры перестали создавать для геймеров, теперь это продукт для инвесторов и корпораций». Вместо создания шедевров крупные корпорации акцентируются на монетизации и выжимании геймеров до последней капли. Теперь реже появляются проекты, сделанные с душой, и чаще — красивая обёртка, за которой прячется сырой и недоделанный продукт. Пресс-релизы напичканы громкими, но ничего не значащими обещаниями. Шум в медиа и искажённая система оценок лишь подливают масла в огонь. Игры становятся товаром, а не развлечением.

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игровая индустрия монетизация игр защита denuvo пиксельная графика современный геймдев
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