Инструменты Windows и CrystalDiskInfo пользователю не помогли

В связи с подорожанием твердотельных накопителей, в сети Интернет активизировались нечестные продавцы, которые пытаются обмануть покупателей, предлагая устройства по заниженным ценам, что и произошло с участником платформы Reddit под ником xox-lover, пишет издание Wccftech.

Как сообщает пользователь, его привлекла более низкая стоимость Samsung 990 PRO 2 ТБ, составляющая 19 000 индийских рупий (210 долларов США), тогда как аналогичная модель в других магазинах предлагалась с ценником от 30 000 рупий (330 долларов США), тем более что продавцом был его друг.

Может быть интересно

Поначалу покупатель не заметил подвоха, так как визуально устройство выглядело похожим на настоящий накопитель Samsung 990 PRO. Проблемы возникли в процессе его использования, так как скорость последовательного чтения и записи SSD, измеренная при помощи CrystalDiskMark, составила около 20 и 10 МБ/с, тогда как в режиме PCIe 3.0 x4 данные показатели должны были превысить 3000 МБ/с.

Отмечается, что при помощи инструментов Windows и CrystalDiskInfo подделку выявить не удалось, тогда как официальная утилита Samsung Magician, установленная пользователем чуть позже, безошибочно определила, что устройство не является подлинным и не имеет действительного серийного номера.

Источник фото: Wccftech/Reddit/xox-lover

К счастью, продавец, который, как говорилось ранее, является другом пользователя, без проблем вернул средства, хотя обычно такие истории не всегда имеют позитивный конец. Пострадавший покупатель порекомендовал не поддаваться соблазну приобрести товар по заниженной цене, так как зачастую этим и пользуются злоумышленники.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxS2VUQXBo