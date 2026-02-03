Китайский производитель заявляет для модели запас хода до 225 км на электротяге и общий пробег в 1730 км при расходе топлива 3,35 л/100 км

В Китае состоялась премьера нового подключаемого гибрида Geely Galaxy M7. Как передает CarNewsChina, кроссовер позиционируется как экономичная и «дальнобойная» модель, способная преодолеть до 1730 км на одном полном баке и заряде батареи.

Автомобиль построен на платформе, схожей с бензиновым кроссовером Geely Atlas (Boyue L). Его габариты составляют 4770 мм в длину при колесной базе 2785 мм. Внешний дизайн выполнен в современном стиле с закрытой решеткой радиатора, светодиодной оптикой и линией крыши, плавно опускающейся к задней части.

В салоне установлена цифровая панель приборов и большой центральный сенсорный экран. Среди опций — беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, камера распознавания лиц и фирменные хрустальные ручки переключения передач.

Ключевые заявления производителя касаются силовой установки и батареи. Гибридная система включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л.с. и электрическую часть. На одной электротяге кроссовер, по данным Geely, может проехать до 225 км.

Особое внимание компания уделила безопасности аккумулятора, который получил название Aegis Golden Brick. В прошлом году Geely демонстративно проверяла его прочность, раздавив 36-тонным танком. Батарея поддерживает технологию быстрой зарядки постоянным током. Официальные цены и точные даты начала продаж Geely пока не объявила. Модель станет второй в линейке Galaxy M после более крупного флагмана M9.

Изображения предоставлены CarNewsChina