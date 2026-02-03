На этих картах обозначены не только сама дорога, но также ключевые поселения на ней и источники воды

В своё время Великая монгольская дорога являлась ключевым этапом Шёлкового пути с востока на запад через пустыню Гоби, после чего маршрут был утрачен. Теперь его удалось восстановить благодаря набору японских военных карт, причём сделать это с высоким уровнем детализации.

Императорская армия Японии создавала карты внешних земель (гайходзу) в период с 1873 по 1945 годы. Карты предназначались для военной экспансии Страны восходящего солнца, и они до сих пор остаются одним из наиболее полных картографических документов Восточной и Внутренней Азии.

Издание Popular Mechanics со ссылкой на Journal of Historical Geography говорит о проведённом исследовании, которое с высокой детализацией показало ряд территорий за пределами японского влияния. Исследователи имели в своём распоряжении четыре листа карт периода с 1901 по 1922 год. На них показан регион неподалёку от восточной границы Монголии и Китая, который простирается на запад. Японские картографы не путешествовали по этой местности сами, но использовали известные в тот момент источники, в первую очередь китайские и российские карты.

Изображение: Grok

Высокая детализация означает, что на этих картах указаны дороги, поселения, оазисы и колодцы. Это инфраструктура, которая делала возможным путешествие караванов по пустыне. По крайней мере 50 ключевых точек карт, в том числе колодцы, источники и монастыри, оказались точными.

Карты были засекречены во время Второй мировой войны, и многие из них после были уничтожены. Несмотря на это, тысячи страниц оказались в университетах и библиотеках.

Соединяющий Северный Китай и Центральную Азию маршрут содержал источники воды на расстоянии около 24 км друг от друга. Примерно такое расстояние за день проходил караван верблюдов. В зависимости от времени года, наличия воды и по соображениям безопасности карты предлагали несколько вариантов маршрутов. Можно сказать, что эти документы рассказали о том, что делало возможным выживание и торговлю на одном из наиболее суровых путей Евразии.