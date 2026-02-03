Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Новые OLED-телевизоры и игровые мониторы Samsung 2026 года получили статус NVIDIA G-SYNC Compatible
Список моделей включает телевизоры S95H, S90H и S85H, а также игровые мониторы Odyssey G6, G60H и G61SH.

Компания Samsung Electronics объявила, что OLED-телевизоры новой линейки 2026 года и новые игровые мониторы Odyssey получили статус NVIDIA G-SYNC Compatible. Список моделей включает телевизоры S95H, S90H и S85H, а также игровые мониторы Odyssey G6, G60H и G61SH. Это позволит владельцам систем с видеокартами NVIDIA воспользоваться технологией G-SYNC, будучи уверенными в полной совместимости и отсутствии каких-либо проблем с изображением.

Источник изображения: Samsung Electronics

Может быть интересно

Стоит подчеркнуть, что речь идёт о сертификации NVIDIA G-SYNC Compatible — это базовый уровень, для соответствия которому мониторы и телевизоры с переменной частотой обновления проходят тестирование на отсутствие артефактов. Технология повышает плавность игрового процесса без разрывов изображения.

В Samsung Electronics напомнили, что 27-дюймовый монитор Odyssey G60H стал первым монитором с частотой обновления 1040 Гц. Такая частота обновления поддерживается во втором режиме с разрешением HD, в основном режиме с разрешением QHD частота обновления может достигать 600 Гц. Одним из основных преимуществ модели Odyssey G61SH является QD-OLED дисплей с поддержкой поддержка HDR10+, его разрешение QHD, а частота обновления 240 Гц.

Также компания отмечает, что телевизоры Samsung OLED 2026 года созданы для динамичных игр. Модели S95H и S90H поддерживают частоту обновления до 165 Гц, а S85H — до 120 Гц. Также новая линейка OLED-телевизоров поддерживает технологию HDR10+ ADVANCED с улучшением яркости, контрастности, точность передачи движения и цветопередачи для всех типов контента. Ко всему прочему модели S95H и S90H обладают антибликовым покрытием Samsung Glare Free.

#samsung #мониторы #oled #телевизоры
Источник: news.samsung.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Начались рулежные испытания первого серийного беспилотного танкера MQ-25 Stingray для ВМС США
+
Компания Google ликвидировала захватившую 9 млн Android-устройств сеть прокси-серверов
+
Энтузиаст собрал USB-накопитель размером с тарелку, используя древнюю технологию магнитной памяти
2
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
1
В Германии заблокировали приобретение мобильных систем РЭБ MAUS за €600 млн
+
В Китае испытывают уже четвертый прототип первого в мире истребителя шестого поколения
2
Любитель археологии при помощи спутниковых снимков нашел в Германии следы неизвестного похода римлян
+
На YouTube-канале протестировали Titan V в паре с Ryzen 7 7800X3D и добились высокого fps в играх
+
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
1
В США модернизируют истребители F-15K для Южной Кореи за $2,8 млрд
+
SpaceX запрашивает разрешение у США на строительство дата-центров в космосе
1
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
1
Bitcoin подешевел до $78 000 при ещё более внушительном падении других криптовалют
2
В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
2
Bloomberg: Китайские трейдеры спровоцировали обвал цен на золото и серебро
+
В Китае создали чип из волокна тоньше человеческого волоса с плотностью 100 тыс. транзисторов на см
+
В NVIDIA подтвердили разработку чипов N1 вместе с MediaTek и их предназначение для компьютеров с ИИ
+
Windows 10 обеспечила более высокий fps по сравнению с Windows 11 на ПК с Ryzen 5 5600X и RX 5700 XT
+
С начала 2026 года SanDisk повысила стоимость своих SSD-накопителей почти в три раза
+
Обнаружено протоскопление галактик, возникшее на 2 миллиарда лет раньше предполагаемого наукой срока
+

Популярные статьи

Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
11
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
+
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
4
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
3
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
3

Сейчас обсуждают

Nikolay Klimenko
08:33
Уже обновился, взял r7 9700x за 17к.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
~Valera~
08:29
Когда пузырь лопнет ))) А вот лопнит ли пузырь?
DRAMeXchange: Micron повышает контрактные цены чипов DRAM на 115-125%
Eugene Koiner
08:29
жаль что приходится это объяснять, да?
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Артем Протопопов
08:25
Это список игр
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Артем Протопопов
08:25
Угараешь, кент?
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Артем Протопопов
08:23
Ужасная статья, автор статьи совершенно некомпетентен в вопросе
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Waramagedon
08:14
Очень внимательно нужно быть с предателями Родины, не суть как называется партия, суть в отстаивании государственных интересов и прав большинства выборщиков. Или хотите обратно конец 80 и начало 90 г...
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
Eugene Koiner
08:05
что это за набор слов?
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Waramagedon
07:56
Шведы уже арендовали там свободные места. Не хотят, чтоб сидельцы просили ВНЖ Швеции после определенного срока отсидки. Бельгия наверное пошла по этому же пути.
Google упростит перенос данных с ChatGPT в свой чат-бот Gemini функцией «Импорт чатов с ИИ»
222
07:40
скорее гораздо больше, не все стимом пользуются
Количество пользователей Windows 11 достигло одного миллиарда
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter