Список моделей включает телевизоры S95H, S90H и S85H, а также игровые мониторы Odyssey G6, G60H и G61SH.

Компания Samsung Electronics объявила, что OLED-телевизоры новой линейки 2026 года и новые игровые мониторы Odyssey получили статус NVIDIA G-SYNC Compatible. Список моделей включает телевизоры S95H, S90H и S85H, а также игровые мониторы Odyssey G6, G60H и G61SH. Это позволит владельцам систем с видеокартами NVIDIA воспользоваться технологией G-SYNC, будучи уверенными в полной совместимости и отсутствии каких-либо проблем с изображением.

Источник изображения: Samsung Electronics

Может быть интересно

Стоит подчеркнуть, что речь идёт о сертификации NVIDIA G-SYNC Compatible — это базовый уровень, для соответствия которому мониторы и телевизоры с переменной частотой обновления проходят тестирование на отсутствие артефактов. Технология повышает плавность игрового процесса без разрывов изображения.

В Samsung Electronics напомнили, что 27-дюймовый монитор Odyssey G60H стал первым монитором с частотой обновления 1040 Гц. Такая частота обновления поддерживается во втором режиме с разрешением HD, в основном режиме с разрешением QHD частота обновления может достигать 600 Гц. Одним из основных преимуществ модели Odyssey G61SH является QD-OLED дисплей с поддержкой поддержка HDR10+, его разрешение QHD, а частота обновления 240 Гц.

Также компания отмечает, что телевизоры Samsung OLED 2026 года созданы для динамичных игр. Модели S95H и S90H поддерживают частоту обновления до 165 Гц, а S85H — до 120 Гц. Также новая линейка OLED-телевизоров поддерживает технологию HDR10+ ADVANCED с улучшением яркости, контрастности, точность передачи движения и цветопередачи для всех типов контента. Ко всему прочему модели S95H и S90H обладают антибликовым покрытием Samsung Glare Free.