В ходе исследования ученые проанализировали данные сейсмической томографии и построили физические модели, которые отражают деформацию мантийных пород на протяжении последних 70 миллионов лет

Международная команда учёных из Парижского института физики Земли провела масштабное исследование, в ходе которого удалось раскрыть механизмы формирования наиболее крупной континентальной гравитационной аномалии, расположенной под ледяной поверхностью Антарктиды.

При помощи современных методов сейсмической томографии и физических моделей деформаций мантийных пород, специалисты восстановили картину геологических изменений, которые произошли за последние 70 миллионов лет. Согласно результатам исследования, образование зоны с пониженными показателями силы тяжести было обусловлено двумя ключевыми факторами.

Во-первых, значительная масса холодной плотной породы постепенно погрузилась глубоко внутрь земной мантии вдоль тихоокеанского и южноатлантического краев материка. Во-вторых, одновременно происходило всплытие массивного объёма горячего материала из океанских глубин в верхней части мантии под морем Росса. Именно это взаимодействие погружающейся плотной массы и восходящих потоков горячей мантии создало эффект дефицита плотности, который ослабил гравитационное поле над территорией Антарктики.

Наиболее интенсивные изменения произошли около 50-30 миллионов лет назад, что совпало с периодом смещения географических полюсов нашей планеты. Это позволяет предположить, что процессы конвекции внутри земных недр, динамика гравитации и глобальные перемещения земной оси взаимосвязаны.