Компания Intel сегодня анонсировала новую линейку процессоров для рабочих станций и работы с ИИ

Сегодня Intel анонсировала семейство процессоров Xeon 600 для рабочих станций под кодовым названием Granite Rapids. Эта линейка ориентирована на односокетные системы с большим количеством ядер. Компания также уделяет особое внимание высокой скорости ввода-вывода для многопроцессорных систем и хранилищ данных.

Флагманским процессором, указанным в списке является чип Xeon 698X. Intel заявляет о 86 ядрах и 172 потоках. Общий объем кэша составляет 336 МБ L3, а базовая тактовая частота — 2,0 ГГц. Intel заявляет о разгоне до 4,8 ГГц в режиме Turbo Boost Max 3.0 и до 4,6 ГГц с Turbo Boost 2.0. Intel подтверждает, что этот процессор также имеет разблокировку для разгона.

Изображение: Intel

Что касается платформы, то Intel использует процессоры Xeon 600 для рабочих станций в паре с чипсетом Intel W890. Компания указывает до 128 линий PCIe 5.0, подключенных к процессору, и 8 каналов памяти, DDR5-6400 RDIMM, а также емкость до 4 ТБ. По сравнению с процессорами Xeon WS предыдущего поколения, Granite Rapids-WS отличается увеличенным кэшем L2 и L3, а также поддержкой CXL 2.0. Intel также упоминает технологии Intel vPro Enterprise и Intel Deep Learning Boost с VNNI, AVX-512 и AMX.

Intel позиционирует процессоры Xeon 600 для задач с высокой пропускной способностью и большим объемом памяти, а также возможностью расширения через PCIe. Intel указывает такие задачи, как моделирование методом конечных элементов (FEA) и вычислительная гидродинамика (CFD), фотореалистичная визуализация, захват реальности, а также проекты CAD/CAM, требующие более 192 ГБ системной памяти, сложные 3D-задачи, виртуальное производство и разработка с использованием ИИ.

Intel также заявляет о повышении производительности до 9% в однопоточном режиме и до 61% выше в многопоточном режиме по сравнению с процессорами Xeon W-3500 и W-2500. Интересно, что есть также сравнение с процессором Core Ultra 5 245K, который на 23% быстрее в однопоточном режиме и на 27% быстрее в задачах CAD по сравнению с Xeon 636. Однако процессор Xeon на 11% быстрее в рендеринге 3D-сцен, на 25% быстрее в фотореалистичном рендеринге и на 47% быстрее в задачах линейной алгебры.

Изображение: Intel

Intel перечисляет несколько разблокированных моделей процессоров с индексом "X" для рабочих станций. На слайде указаны модели Xeon 698X, 696X, 678X, 676X, 674X и 658X. Intel перечисляет варианты оптимизации ядер, оптимизации сетки и оптимизации Turbo Boost. Intel также указывает на новую защиту от понижения напряжения и дополнительную отчетность об ограничениях производительности. Что касается цен, то Xeon 698X стоит 7699 долларов, а самая дешевая модель Xeon 634 с 12 ядрами будет продаваться по цене 499 долларов.