Введение

Сегодня все больше и больше снижается востребованность в ретро-сборке для запуска старых игр, так как появляется и развивается все больше инструментов позволяющих запускать устаревшие программы и игры на современном железе. Да и цены на ретро комплектующие все выше и выше. Но так как я являюсь основателем проекта B20G (Back to old games), то мне пришлось вернуться к его истокам, а именно - тестировать свои игровые репаки не только на современных комплектующих, но и на ретро, в среде устаревшего программного обеспечения. И поэтому пришлось найти устаревшие компоненты и собрать новую ретро-сборку.

Немного истории

Есть такое слово как ностальгия - инородное слово, но все начинается с нее. И поэтому порой тянет вернуться к старым играм или программам с которыми когда-то познакомился. До начала двухтысячных годов компьютеры и игровые приставки были далеко не у всех. Это же не то что сейчас, когда условный переносной ПК и интернет доступен практически всем слоям общества, кроме тех кто находится за чертой бедности. Но тогда мое знакомство с компьютерами использующими DOS/Windows 95 и игровыми консолями Sega проходило далеко не дома, а в гостях. А позже к концу 2003 года ввиду массовости и дешевизны системных блоков на базе Pentium IV появился доступ к своему персональному компьютеру. То была переходная эпоха, когда Windows XP только появлялась на домашних компьютерах после выхода первого пакета обновлений. А Windows 98 SE при этом оставалась стабильно зарекомендовавшей себя домашней операционной системой. И как результат я не мог не познакомиться с последней самостоятельно. Да и список игр эпохи DOS увиденных мной и запомненных остается со мной на всю жизнь. Поэтому при сборке ретро-ПК это список сразу идет в ход.

Почему именно Athlon 64 стал сердцем ретро-сборки?

Если сказать честно, то просто дело случая. После написания материала про "Элитруп с Athlon 64 3200+" у меня лежал на полке процессор и память под него. И изначально планировалось пойти путем подешевле, в ожидании материнской платы на S-478 с процессором, которые находились на пути ко мне с Авито. Но в определенный момент не выдержала душа поэта и я купил другой комплект уже на S-754. Да и про ретро вариант на S-478 многое особо не расскажешь, а вариант с Athlon 64 дарует возможность расписать более масштабный материал благодаря отсутствию заблокированного множителя. А как известно, для ретро тематики "Slow is good" т.е. медленно - это хорошо, как говорит известный блогер "PhilsComputerLab". Ну и наследием Athlon 64 является поддержка набора инструкций 3D Now!, который был выпущен в эпоху между Pentium MMX и Pentium III, что дарует возможность запускать приложения и игры тех времен без опаски на то, что они откажутся работать с какой нибудь новой процессорной архитектурой.

Тестовая конфигурация

Процессор : Athlon 64 3200+ (ADA3200AEP4AX);

: Athlon 64 3200+ (ADA3200AEP4AX); Кулер : Боксовый кулер AMD;

: Боксовый кулер AMD; Материнская плата : EPOX EP-8HMMI-A;

: EPOX EP-8HMMI-A; Оперативная память : 512 Мб Samsung PC-3200;

: 512 Мб Samsung PC-3200; Видеокарта : ASUS V8200 Deluxe (Geforce 3 TI 64Мб);

: ASUS V8200 Deluxe (Geforce 3 TI 64Мб); Звуковая карта : Creative SB0060 (Sound Blaster Live! 5.1)

: Creative SB0060 (Sound Blaster Live! 5.1) Жесткий диск : IDE Seagate ST380011A 80 Гб;

: IDE Seagate ST380011A 80 Гб; Блок питания : FSP ATX-400PNR;

: FSP ATX-400PNR; Операционная система : Windows 98 SE; Windows XP SP3 Home Edition;

: Windows 98 SE; Windows XP SP3 Home Edition; Драйвера видеокарты: ForceWare 40.72 для Windows 98 SE и ForceWare 93.71 для XP SP3.

Материнская плата базируется на чипсетах VIA, южный мост который поддерживает DDMA и позволяет проигрывать звук в чистом DOS. Для соответствия DOS эпохе, PC Speaker (бузер) был заменен на аутентичный динамик для воспроизведения двухбитного звука подаваемого на него при проигрывании игр не поддерживающих стандарты Adlib или Sound Blaster.

Первопричиной появления данной статьи является видеокарта. Это оригинальный Geforce 3 TI.

Случайно нашел эту красавицу при спонтанном решении отыскать вполне вменяемую ретро AGP карту, к ней когда-то шли в комплекте активные поляризационные стерео очки. Заполучив ее, я принял для себя решение собрать ретро-систему во что бы то ни стало. Хотя по сути дела, это обыкновенный Geforce 3 Ti с его скромными 64Мб видеопамяти.

И там же где мне попалась видеокарта - нашлась и звуковая карта.

Sound Blaster Live! 5.1 на фоне блестящей с золотыми радиаторами видеокарты выглядит изгоем, но вполне позволяет услышать звук DOS игр как в самом DOS, так и в сеансе MS-DOS благодаря наличию соответствующих драйверов эмулирующих Sound Blaster 16.

Для корректной работы звука в DOS и работы Windows 98 SE были отключены: COM Port, LPT Port, LAN Port, USB контроллер и SATA контроллер, а так же зарезервированы 5 и 7 прерывания в биос. Тактовая частота процессора была снижена до 2,0 ГГц и оперативная память ограничена до 512МБ, чтобы избежать возможных конфликтов при работе старых игр и приложений. Так же установлена и обновлена английская OEM версия Windows 98 SE без патчей на превышение объема ОЗУ свыше 512МБ и без различных твиков производительности. Тестирование будет проводиться в MS-DOS 7.1, Windows 98 SE и Windows XP.

Тестирование в среде MS-DOS 7.1

Одной из ведущих возможностей при запуске DOS игр является замедление быстрого центрального процессора, так как хватает старых игр, которые привязаны к скорости процессора и на быстрых конфигурациях становятся ужасно неуправляемые. Замедление Athlon 64 позволяет сделать программа SetMul. При замедлении тактовая частота снижена до 800МГц и отключены кеши первого и второго уровней.

В комплексном бенчмарке System Speed Test получается замедлить процессор до 1% производительности.

В бенчмарке Sysinfo получается замедлить процессор до 0,6%.

Процессор при этом определяется как Cyrix и получает балл чуть выше, чем у процессора Intel 386DX-33. Данного замедления вполне достаточно для корректной работы игр ранней DOS эры.

В тесте 3D графики данное замедление позволяет замедлить процессор на 7,2% производительности.

В игре Doom получается замедлить процессор до 9,8% производительности.

В игре Quake производительность падает до 3% производительности.

В итоге получается, что в отличии от арифметических тестов, в тестах 3D графики процессор замедляется менее сильно.

При этом при проведении всех манипуляций с настройкой комплектующих и установкой ПО, музыка и звук в играх работает как в чистом DOS, так и в сеансе MS-DOS в Windows 98 SE. Но не обошлось и без минусов, так как эмуляция звуковых чипов 8 битных и 16 битных игровых консолей отказалась видеть звуковую карту. В сеансе MS-DOS музыка заиграла при эмуляции звука 8 битной консоли.

На видео приведен пример записи музыки из игры Contra Force для второго уровня игры. Присутствует как эмуляция оригинального чипа консоли NES (Dendy), так и сторонняя MIDI-версия данной композиции и вариант, как бы могла звучать данная версия при наличии у аудиочипа стерео режима. (Последнее записано при помощи смартфона на Android в программе MODo - Computer Music Player с выставленным значением сепарации стерео на 50%) Среди версий для ПК сложно найти равнозначный аналог для сравнения, так как в игровых консолях NES использовался полный аналог процессора MOS 6502 - предка процессора домашних компьютеров Commodore 64 и их легендарного синтезатора SID, который и в нынешнее время используется для создания современных музыкальных композиций.

В примере эмуляции звука 16 битной консоли Sega - звук не заработал ни в чистом DOS, ни в сеансе MS-DOS и поэтому вариант с эмуляцией был экспортирован в среде Windows XP SP3 при использовании проигрывателя foobar2000 и плагина Game Emu Player для версии от Sega. Звук DOS версии игры записан с аудиовыхода звуковой карты SB0060 на другом компьютере. Здесь можно подчеркнуть родство версий, так как обе версии были записаны для синтезаторов фирмы Yamaha. (OPL3 и OPN2)

Тесты в среде Windows

В этой системе, для Windows XP отведено второстепенно значение. Он используется только для работы с USB флеш накопителями для скидывания необходимого контента в среду Windows 98 SE. Выход в интернет в старой ОС возможен, но об полноценном нахождении в нем и навигации по сайтам и речи не идет.

Но так как установлено две разных операционных системы, то было бы неуместным не сделать сравнение между ними.

А так как в системе используется и без того мощный процессор с заниженной тактовой частотой для лучшей совместимостью с DOS, то остается разогнать только видеокарту.

В результате, без малейшего труда получилось разогнать и получить стабильный разгон видеокарты до уровня топовой Geforce 3 Ti 500.

При тестировании будут использоваться разные версии драйверов для разных операционных систем. В среде Windows 98 SE предустановлен только DirectX 8.1 и используется один из последних драйверов перед выходом линейки Geforce FX. В среде Windows XP установлен самый последний драйвер с поддержкой графической архитектуры Geforce 2/3/4.

Процессорные тесты

Прогоним ряд смежных тестов для этих двух старых операционных систем.

В бенчмарке 7Zip видим, что есть небольшое преимущество в скорости в среде Windows 98 SE, правда всего в 6%.

В тесте 2D графических преобразований от AIDA64 тенденция повторяется, но разница уже на уровне погрешности и составляет всего 1% в пользу Windows 98 SE.

В тесте трассировки лучей от AIDA64 разница не обнаружена.

Данный тест больше про тест первых 3D ускорителей. И в результате хоть и наблюдается превосходство Windows XP, но оно сопровождается кривой работой фильтрации текстур, вероятнее всего из-за драйвера. Так что незначительный прирост сопровождается значительной потерей в качестве картинки.

В данном графическом бенчмарке наблюдаем значительное преимущество более старого драйвера и более старой ОС на 16%.

Игровые тесты

В данном игровом тесте мы упираемся в потолок в 100 кадров заложенном в движке игры. С одной стороны Windows 98 SE со старым драйвером работает быстрее. С другой же стороны понять "насколько" не представляется возможным из-за программного ограничения.

В игре Quake - в среде Windows 98 SE комплектующие показывают результат лучше на 4%.

В данной игре расстановка сил уже меняется в пользу Windows XP SP3 и более свежего драйвера. Правда разница в пользу Windows XP приближается всего к 2%.

Демка уровня "Долина ягуара" позволяет увеличить отрыв более свежей ОС и драйвера до 11%.

Тестирование в 3D играх показало, что прирост от разгона видеокарты составил в среднем 24%. При этом игры вышедшие до 2000-х годов явно лучше и быстрее работают в старой ОС со старым драйвером. Стоит только пересечь рубеж миллениума, как пальму первенства уверенно начинает забирать более поздний драйвер и более свежая ОС.

Заключение

Что ж. Ни капли не жалею, что основой для ретро-сборки стала эта плата, а не плата на 478 сокете. Хоть на той работает загрузка с флешки после обновления биос благодаря фирме Gigabyte. Но имеется заблокированный множитель, который нельзя понизить. И не факт, что мы смогли бы замедлить тот процессор до уровня Intel 386DX-33. Итак, нам получилось собрать ретро-систему и победить звук в чистом DOS, а также разогнать и протестировать старый топ от Nvidia. За кадром остался запуск Beyond Good & Evil - игры, которая была одной из первых с поддержкой DirectX 9.0 и ей не по душе пришелся малый объем видеопамяти видеокарты и она либо не позволяла выставить высокое разрешение, либо молча вылетала при недостатке видеопамяти. Geforce 3 TI несомненно мощная видеокарта своего времени, но будь у нее 128Мб набортной памяти - она бы выглядела куда более привлекательнее. Что же касается Sound Blaster Live! 5.1, то от нее изначально не требовалось многого - работает звук в DOS и прекрасно. А эмуляция консолей и воспроизведение трекерных форматов (родоначальником которых была Amiga) для ретро-ПК стоит далеко не на первом месте... На этом пока что все. Так... Где там мои 40 репаков? I have serious business for ya...