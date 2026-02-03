Видеоадаптеры Nvidia снова лидируют.

Игровая площадка Steam опубликовала свежие данные за январь 2026 года, раскрывающие наиболее популярные видеокарты и компоненты, которые установлены в игровых ПК и ноутбуках пользователей платформы.

В разделе «Видеокарты» первое место завоевала настольная Nvidia GeForce RTX 4060, занявшая долю 4,36 % и набравшая за месяц 0,46 %, на второй позиции по популярности разместилась GeForce RTX 3060, имеющая в своём активе 4,28 % и получившая месячный рост на 0,03 %, а замыкает тройку лидеров с результатом 3,99 % мобильная GeForce RTX 4060, в январе потерявшая 0,06 %. На четвёртом месте располагается GeForce RTX 3050, имеющая в своём активе 3,03 %, хоть и потерявшая за месяц 0,04 %, а GeForce RTX 5070 с показателем 2,87 % и месячным приростом 0,46 % оказывается на пятой строчке.

Источник фото: Nvidia

Модели видеоадаптеров, снабжённые 8 ГБ видеопамяти, остаются наиболее популярными среди геймеров, обладая долей 29,57 %, хоть и потеряв за месяц 3,11 %, вторыми по популярности в январе становятся видеокарты с 12 ГБ, имеющие 15,07 % и утратившие 4,01 % в месячном исчислении, а 16-ГБ видеоадаптеры с результатом 14,55 % и ростом доли на 5,85 % заняли третью строчку.

В категории «Процессоры» модели компании Intel имеют 55,64 %, тогда как на долю AMD приходится 44,36 %. Наиболее востребованными остаются 6-ядерные CPU (28,45 %), второе место занимают модели с 8 ядрами (26,67 %), а третье — процессоры, снабжённые 4 ядрами (13,43 %).

Игровые ПК и ноутбуки с 16 ГБ оперативной памяти пользуются наибольшей популярностью среди пользователей Steam — на их долю в январе пришлось 40,24 %, второе место за системами, оснащёнными 32 ГБ ОЗУ (38,02 %), а замыкают тройку сборки с 8 ГБ оперативной памяти (7,78 %). Самым популярным игровым разрешением остаётся 1920x1080 точек (52,59 %), тогда как 21,32 % геймеров использует 2560x1440 точек.

