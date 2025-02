В 2024 году Nintendo объявила войну эмуляторам Nintendo Switch. Зачистка и ковровые бомбардировки уничтожили все упоминания подобного рода программ из новостной повести и общего доступа. Жалкие остатки некогда великого движения ютятся в подвалах и секретных квартирах. Найти информацию об эмуляторах становится все сложнее, а об их актуальности и работоспособности — практически невозможно. Затронем тему перед релизом Nintendo Switch 2.

Предисловие

В 2025 году состоится релиз новой игровой консоли от Nintendo. У устройства есть три особенности, которые сильно влияют на ее восприятие с точки зрения бизнес стратегии:

Это гибридное устройство, которое можно использовать в стационарном режиме;

Это маломощное устройство, которое можно эмулировать на широком спектре недорогих устройств;

Устройство имеет обратную совместимость со старым поколением и ее архитектура, а с ней и эмуляция, близки к предыдущей итерации;

Данные особенности могут серьезнейшим образом повлиять на продажи устройства, в случае появления эмулятора и подорвать продажи контента. Чего уж лукавить, Valve Steam Deck плюс эмулятор способен перекрыть 99% потребностей обычного геймера и поклонника японской корпорации.

Эмуляторы помогают сохранять игровое наследие

Забавно слышать подобные речи в контексте эмуляторов для Nintendo Switch. Злые самураи творят дичь и разрушают всё доброе и светлое в жизни обычных геймеров. В 2024 году Nintendo провела серию показательных казней нескольких независимых проектов. Комментарии под новостями пестрили массой ругательств и непонимания того, зачем большая N заботится о своем наследии. Мягкое и аккуратное высказывание по вопросу выглядело примерно так:

Закрытие эмуляторов Nintendo Switch



Не "мягкое" содержит много нецензурных выражений. И данное мнение можно понять. Ведь The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, вышедшая в 2023 году, срочно нуждается в сохранении для потомков. Nintendo обязательно забудет о своем флагмане через пару лет, и внуки не смогут ознакомиться с данным продуктом.

Еще забавно слушать, как "защитники" справедливости заботятся о тех, кто купил консоль, но хочет поиграть на персональных компьютерах. Жаль только, что в подобных диспутах не приводится статистика, что на одного "желающего" приходится тысяча халявщиков. Но они "заботятся".

Пиратство и благородные идеи

Я осуждаю любое потребление контента, если оно получен в обход общеустановленных правил. Нет никаких "возможно" и "если". Исключение только одно - вы хотите заплатить, а ваши деньги отказываются брать.

Пиратство на Nintendo Switch

В советские времена существовал феномен: "если государственное, значит ничье". Подобное оправдание воровства привело к развалу огромной страны. Тут с завода вынес болты, там из колхоза вынес поросенка, здесь не донес рулон бумаги. Вроде по чуть-чуть, но в массовом порядке это привело к грустному финалу.

Закрытие эмулятора Yuzu и Ryujinx

Достаточно давно наблюдал за данными утилитами и попробовал их ещё в первой волне "поклонников". Yuzu изначально затачивался под запуск эксклюзивов, и со знаковыми проектами можно было ознакомиться давно. Этот факт примечателен тем, что в 2020–2022 годах эмуляторы Nintendo были продвинутыми, но вызывали нулевой интерес у общественности. Информации о программах в сети было "с гулькин нос", и подавляющее число геймеров не подозревало об их существовании. Шум и гам появились лишь с релизом топового эксклюзива The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. К этому моменту вокруг Yuzu существовало не только комьюнити, но и огромная инфраструктура. Эмулятор самостоятельно мог проверять обновления игр, скачивать патчи и моды, создавать локальный мультиплеер. Функционал выходил далеко за рамки простого "запуска игр".

Для меня новость о ликвидации проекта стала настоящей трагедией. И не потому, что я играл в игры через него и экономил деньги, а с точки зрения проделанной работы. Вокруг проекта кучковалась огромная прослойка энтузиастов с интересными идеями, выходящими далеко за рамки простого эмулятора.

Эмулятор Cemu

За 2024 год уничтожены все эмуляторы Nintendo Switch, их форки, сайты поддержки, библиотеки, патчи, моды и огромный пласт народного контента. В противоположность этому существует другая линейка эмуляторов устройств большой N — и ни один из них не пострадал. Скажу больше: Cemu и аналоги наглеют на порядок больше Yuzu и Ryujinx — оболочка позволяет скачивать игры напрямую со всеми фиксами и патчами в пару кликов. В одном месте собраны десятки тысяч игр с каталогами и описаниями, модами и фиксами. Встроены автозагрузчик, распаковщик и установщик. И всё это живее всех живых. Юристы в жадной корпорации понимают, что деньги, потраченные на разборки с сервисом, заметно превысят выгоду от его закрытия. Простая логика и нулевая жадность.

Если вы хотите опробовать игры от Nintendo, начните знакомство с этого проекта. Вы удивитесь, но на Switch выходит большое число переизданий старых игр — и все они есть в Cemu. Например, две недели назад вышел Donkey Kong Country Returns HD из далёких времён, и в Cemu он давно получил миллион графических оптимизаций.

Эмулятор Torzu

Прошло полгода с моего последнего наблюдения, и он всё ещё "живой". Правда, не нашёл реальных упоминаний о его работоспособности. Проект находится в анонимной сети Tor. Поисковые боты не умеют путешествовать по данной области интернета, что позволяет некоторым ресурсам оставаться в тени.

Работает на базе открытых ресурсов Yuzu. Последняя известная сборка датируется июнем 2024 года. Ryujinx — последний билд датируется сентябрём 2024-го и имеет более продвинутый функционал. Упоминаю лишь для расширения знаний. Всё ещё жив и доступен для скачивания.

Эмулятор Citron

Самый перспективный проект из всех существующих. Это единственный эмулятор, находящийся в активной фазе разработки. Он регулярно получает обновления и добавляет новые функции. У проекта есть особенность — он создаётся с нуля и никак не связан с другими эмуляторами. Отсюда следует первый большой минус: проект находится на очень ранней стадии разработки и имеет самую маленькую базу поддерживаемых игр.

Пару недель назад вышло крупное обновление, за которым идёт огромный шлейф положительных отзывов.

Эмулятор Citron





Эмулятор Sudachi

Это последний живой форк Yuzu, находящийся в активной разработке. Опробовал последнюю версию. Внешне — всё тот же старый и знакомый Yuzu, с теми же настройками и особенностями. В патч-нотах упоминаются повышение стабильности, улучшение производительности и подобное. Выпилили нерабочие функции, исчезнувшие после отключения серверов прародителя. В сети много хороших отзывов, и нет претензий к работоспособности. На сегодняшний день это самый актуальный вариант приобщиться к миру агуша-гейминга.

Эмулятор Sudachi





Эмулятор Nyushu только для андроид

Новый независимый проект на ранней стадии разработки. Уже способен запускать игры на телефонах, но со слабой поддержкой железа — работает только на мощных устройствах. Есть упоминания о iOS, хотя непонятно, как его устанавливать без магазина. Сомнительный проект с неясными перспективами: обзоров мало, реальная польза неизвестна. Не нашёл упоминаний в известных репозиториях — либо шифруются, либо есть скрытые проблемы.





Эмулятор Pine для андроид

Утилита имеет своё представительство на GitHub, разрабатывается около полугода. Уже запускает некоторые проекты, но обновления выходят редко, и дальнейшая судьба непонятна. Можно опробовать на нерабочем телефоне, где нет привязанных карт и личных данных. Если развитие будет активным, проект может стать основным эмулятором для Android-устройств.

Эмулятор Suyu

Долгое время был самым популярным и известным из форков легендарного Yuzu. Скорее всего, заброшен и не развивается. Всё ещё доступен в различных репозиториях, но последнее обновление вышло почти год назад. За время своего существования не отметился значительными изменениями и доработками — просто оказался в нужном месте в нужное время и засветился среди огромного числа поклонников.

Прочие эмуляторы Nintendo Switch

Пробежался по нескольким известным проектам — они либо самовыпилились и заброшены, либо их прикрыли вместе со всеми. На самом деле оба мастодонта, что закрылись некоторое время назад, поддерживали 90% игр, и их достаточно для большинства геймеров. Проблемы возникают только с новинками, для которых обязательно требуется 19-я прошивка. Видел упоминания, что Ryujinx её поддерживает, но сам не проверял.





Закрытие эмуляторы Nintendo Switch







Prodkeys и прошивка

Многие не знают, но помимо эмуляторов существует другой важный ресурс — "наполнитель". Эмулятор не может работать без прошивки и ключей шифрования. Я верю, что любой пользователь самостоятельно может добыть эти данные из своей консоли и использовать их для эмуляции. Именно поэтому существует ресурс, на котором собраны все последние и актуальные ревизии выпиленных утилит. Всего пара минут в Google — и у вас в полном доступе все необходимые инструменты, а также инструкции по их использованию.

Послесловие

Nintendo нанесла сокрушительный удар по любителям халявы. Все основные очаги и места кучкования энтузиастов были дезинтегрированы. Общее комьюнити мододелов, репакеров, писателей скриптов и прочих исчезло всего за полгода. Некоторые всё ещё пытаются поддерживать видимость существования этого игрового направления, но это лишь жалкие осколки былого величия.