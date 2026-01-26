Сайт Конференция
В США создан использующий акустические волны для обработки радиосигналов фононный лазер
В США разработан компактный фононный лазер, генерирующий высокочастотные акустические волны на одном чипе. Данная прорывная технология позволит в будущем существенно уменьшить размеры и повысить эффективность устройств беспроводной связи.

Группа исследователей из Университета Колорадо в Боулдере, Университета Аризоны и Sandia National Laboratories разработала фононный лазер (генератор когерентных звуковых волн), способный генерировать высокочастотные поверхностные акустические волны (ПАВ) на одном микрочипе. Эти волны, по своей природе аналогичные сейсмическим, но в микроскопическом масштабе.

Может быть интересно

Поверхностные акустические волны уже сегодня являются неотъемлемой частью радиоэлектроники. Они работают как высокоточные фильтры в каждом современном смартфоне, брелоках, GPS-приемниках и радарных системах. Их задача — преобразовывать входящие радиосигналы в механические колебания, отфильтровывать шумы и ненужные частоты, а затем снова преобразовывать их в «чистый» радиосигнал. Текущие технологии требуют для этого несколько специализированных чипов и сложную схему преобразований. Это увеличивает размер, стоимость и энергопотребление устройств.

Новое устройство, описанное в журнале Nature, решает эту проблему, объединяя все функции на одной подложке. Его структура представляет собой «сэндвич» из трех ключевых материалов: кремниевой основы, тонкого слоя пьезоэлектрического ниобата лития и сверхтонкого слоя арсенида галлия-индия. При подаче слабого электрического тока в арсениде галлия-индия электроны разгоняются до высоких скоростей и взаимодействуют с пьезоэлектрическим слоем, генерируя механические колебания (те самые ПАВ).

Принцип работы напоминает обычный лазер, но вместо света усиливаются звуковые волны. Колебания, отражаясь между специальными границами внутри чипа, резонансно усиливаются с каждым проходом. Исследователям удалось достичь частоты в 1 гигагерц и продемонстрировать потенциал для достижения десятков и даже сотен гигагерц. Это на порядки выше, чем предельная частота в 3–4 ГГц у большинства современных коммерческих ПАВ-фильтров.

Разработка открывает путь к созданию полноценного «радио на одном чипе», где весь процесс приема, фильтрации и передачи сигнала будет осуществляться механическими акустическими волнами без множественных энергозатратных преобразований. Это позволит радикально уменьшить размер и энергопотребление беспроводных модулей в смартфонах, носимой электронике и системах связи. При этом скорость и надёжность значительно вырастут.

#сша #полупроводники #микроэлектроника #беспроводная связь #устройство #радиосигналы #микрочип #акустическая коммуникация #разработанных для управления войсками #фононный лазер
Источник: scitechdaily.com
