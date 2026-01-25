Бряцание оружием со стороны Соединённых Штатов заставляет власти Канады переориентироваться на безопасность в Арктике и давно игнорируемые пробелы в обороноспособности страны. Об этом сообщает Politico. Согласно данным издания, как раз в тот момент, когда официальная Оттава думала, что "наводит порядок" в своей военной структуре, выполняя целевые показатели блока НАТО по военным расходам, позиция американского президента в отношении Гренландии продемонстрировала уязвимость достаточно обширной, малонаселённой и слабозащищённой канадской Арктики.

Канадские солдаты 5-й канадской дивизии разбивают лагерь во время операции "Нанук" (Operation Nanook), ежегодной арктической учебно-тренировочной операции Канадских вооруженных сил, в Инувике, Северо-Западные территории, Канада, 2 марта 2025 года. Фото: Cole Burston / AFP via Getty Images

Заявления Дональда Трампа относительно Гренландии, превратили Арктику из долгосрочной проблемы в неотложное стратегическое испытание для Канады. Регион, долгое время считавшийся отдалённым, в настоящее время оказался в центре споров о судоходных маршрутах, суверенитете и политике различных альянсов.

Как сообщает Politico, последовательно сменявшие друг друга правительства Канады давно понимали, что таяние полярных льдов сделало Арктику более доступной, и более уязвимой для интересов России и Китая. Однако они мало что сделали для противодействия "угрозам", которые традиционно считались маловероятными. Теперь же, когда Дональд Трамп (Donald John Trump) делает заявления о желании получить Гренландию в распоряжение Штатов, многие канадцы задаются вопросом, а не станет ли их страна следующей?

"Краем глаза вы смотрите туда и думаете: „Вот этот обширный ландшафт в Арктике на самом деле не находится под охраной", – сказал Гарри Флаэрти, президент корпорации Qikiqtaaluk.

Дело в том, что Гарри Флаэрти более десяти лет пытается убедить официальную Оттаву в необходимости строительства глубоководного порта на острове Баффинова Земля , в нескольких сотнях миль от Гренландии — это один из многих конкурирующих проектов, предложенных Канадой в попытке защитить свою экономику от угроз Трампа.

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 21 января 2026 года. Фото: AFP

Угрозы американского лидера аннексировать Гренландию вынудили власти Канады осознать, насколько уязвимыми являются арктические территории страны. Этот огромный стратегический регион на протяжении длительного времени расценивался как "отдалённая" проблема, во многом из-за сотрудничества со Штатами в области континентальной обороны. Politico отмечает, что амбиции Трампа также ставят под угрозу давние претензии Канады на установление суверенитета над Северо-Западным проходом [морской путь через Северный Ледовитый океан вдоль северного берега Северной Америки, прим.], которые постоянно отвергались сменяющимися администрациями США.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил, что предложенная им система противоракетной обороны Golden Dome (Золотой купол) будет прикрывать и территорию Канады. Кроме того, американский лидер отметил, что эта страна получает от Вашингтона много бесплатных благ, поэтому ей стоит быть благодарной. Также Трамп заявил, что Канада вообще существует, якобы, благодаря США.

Нынешний премьер-министр Канады Марк Карни спешит ответить на вызовы со стороны Трампа, реализовав амбициозный план государственного строительства. Канадское правительство ускорить развитие гражданской и военной инфраструктуры (инфраструктуры двойного назначения) в арктическом секторе страны. Канадская Арктика занимает площадь, равную 40% территории Соединённых Штатов. Однако население этого региона составляет всего около 150 тысяч человек.

В рамках масштабного проекта планируется построить арктический глубоководный порт, каких достаточно много на Крайнем Севере России.

"Если посмотреть на Сибирь, там как минимум 16 глубоководных портов. А если посмотреть на Канаду, у нас ничего нет", – сказал Флаэрти изданию Politico.

По информации издания, Гарри Флаэрти представляет бизнес-группу, предлагающую строительство порта в поселении Кикиктаалук (население 600 человек) на острове Баффинова Земля в северной части территории Нунавут. Согласно задумке, этот порт должен стать единственной канадской военно-морской базой вблизи восточных ворот Северо-западного прохода – морского пути между Атлантическим и Тихим океанами. Этот морской путь на протяжении веков привлекает внимание торговцев из Европы и Азии из-за своей небольшой протяжённости.

В последние годы таяние льдов открыло стратегически важный морской путь для увеличения объемов коммерческих морских перевозок, который может полностью освободиться ото льда к середине текущего века. Однако, как отмечает Politico, строительство глубоководного порта не попало в список приоритетных проектов действующего премьера Канады Марка Карни – масштабный план строительства, включающий другие потенциальные северные порты и связанную с ними инфраструктуру. Карни даже создал так называемое Управление крупных проектов для ускорения утверждения около дюжины предложений, связанных с энергетикой и безопасностью.

Глобальная привлекательность нового торгового пути делает претензии Канады на установление контроля над Северо-Западным проходом ещё более шаткими, поскольку Соединённые Штаты и их европейские союзники категорически их отвергают. Как пишет издание, ещё в 1988 году Канада и США подписали договор, обязывающий двух "арктических соседей и друзей" к сотрудничеству. Однако, по версии Politico, этот договор может быть расторгнут из-за геополитических амбиций Трампа. По данным Politico, претензии официальной Оттавы основаны на давно сложившихся международных правовых нормах. Именно они подкрепляют право Канады о суверенитете над Северо-Западным проходом.

Алан Кессель, бывший заместитель министра по правовым вопросам в Министерстве иностранных дел Канады, обладающий обширным опытом работы в Арктике, называет суверенитет Канады над Арктикой незыблемым. Он указывает на ряд опорных точек, включая соглашение между Канадой и США, заключенное после спорного прохода Береговой охраны США через воды Северо-Западного прохода в 1985 году. Отмечено, что теперь американские суда заранее предупреждают власти Канады о прохождении через территориальные воды страны.

Оттава также определила "прямые базовые линии" вокруг своего обширного арктического архипелага. Этот юридический шаг рассматривает акватории между его островами как внутренние воды страны. Канадское правительство также ввело внутренние правила, регулирующие загрязнение вод и судоходство в них. Алан Кессель отметил, заявил, что до последнего времени американцы и европейцы соблюдали установленные правила. Кроме того, он добавил, что Вашингтон поставил бы под угрозу национальную безопасность Канады, активно нарушая претензии страны о суверенитете над Северо-Западным проходом.

Отмечено, что если этот морской путь рассматривался в качестве международных вод, в него могли бы беспрепятственно заходить корабли и суда враждебных государств. По мнению Кесселя, в политических и геостратегических интересах Штатов, чтобы у России или Китая не появилось мнение о праве пользования морским путём, поскольку США уже сделали это. Как заявил бывший политик, Дональду Трампу не следует раскачивать лодку. Ему не стоит вмешиваться в тонко сбалансированную, юридически нюансированную, плавающую на льду систему, которая была разработана ранее.

Пи Джей Акиагок, бывший премьер-министр Нунавута [северная, наименее заселённая провинция Канады, прим.], заявил, что воинственные заявления Трампа по отношению к Гренландии должны стать серьёзным сигналом для Канады.

В настоящее время Пи Джей Акиагок представляет в провинции проект, вошедший в короткий список канадского премьера Карни – дорога и порт Грейс-Бэй. Данный проект разрабатывается почти десять лет, его реализация должна стать связующим звеном между системой национальных автомагистралей Канады и Северо-Западным проходом.

"Теперь, когда президент Трамп агрессивно представляет отсутствие инфраструктуры и безопасности в Гренландии как угрозу для Западного полушария, мы видим, что происходит, когда стратегическая ценность региона оказывается уязвимой из-за недостатка инвестиций", – написал Акиагок в недавнем посте в социальной сети.

Как сообщает Politico, в стратегии национальной безопасности США, опубликованной администрацией Трампа ранее, Арктика прямо не упоминается. Однако бывшие высокопоставленные политики предупреждают о том, что она сигнализирует о намерении Вашингтона установить контроль над Северо-Западным проходом. Соединённые Штаты должны занимать ведущее положение в Западном полушарии для обеспечения собственной безопасности и процветания. Это условие позволят Штатам заявлять о себе, когда это необходимо в регионе, говорится в 29-страничном документе, опубликованном Госдепом.

Как сообщает Politico, некоторые дипломаты объясняют одержимость Трампа установить контроль над Гренландией простым визуальным искажением, а именно картографической проекцией Меркатора. Данная проекция значительно преувеличивает размеры материков и островов арктического региона. На картах, выполненных в проекции Меркатора, размеры Гренландии кажутся сопоставимыми с размерами Африки. По мнению Боба Рэя, бывшего посла Канады в ООН, именно такое восприятие может стимулировать геополитические амбиции Трампа.

"Я думаю, это очень важный момент. Не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что он рассматривает это как проект, который станет его наследием, и он может претендовать на то, что Соединенные Штаты теперь будут более крупной страной, чем были раньше", – сказал Рэй изданию Politico.

Однако Рэй не исключает, что интерес Трампа к Арктике заключается не только в захвате территорий. Стратегия национальной безопасности США даёт понимание этого.

"Нет ни одного разговора с американцами, который бы не касался вопросов инвестиций, денег, доступа к ресурсам и полезным ископаемым, что выходит далеко за рамки проблем Северо-Западного прохода. Совершенно очевидно, что г-н Трамп считает наш суверенитет препятствием для неограниченного доступа к нашим ресурсам, включая воду, критически важные полезные ископаемые и все остальное. Именно это бросается нам в глаза", – сказал Рэй.

Но, как сообщает Politico, среди канадских политиков и ответственных лиц в настоящее время существуют разногласия на тему того, где следует разместить первую арктическую военную базу. Пи Джей Акиагок раскритиковал премьер-министра провинции Манитобп Ваба Кинева за то, что тот продвигает порт Черчилл (входит в список проектов премьера Канады) Карни, расположенный на северной оконечности провинции на берегу Гудзонова залива, как единственную надежду на защиту суверенитета Канады в Арктике.

Однако Флаэрти продолжает отстаивать идею строительства другого порта в Нунавуте – в Кикиктаалуке. По данным Politico, в конце 2025 года он побывал в Оттаве, где настаивал на выделении 150 миллионов канадских долларов из недавно созданного Арктического инфраструктурного фонда в размере 1 миллиарда канадских долларов на строительство. По мнение Флаэрти, выделение средств будет способствовать тому, что глубоководный порт начнёт функционировать уже в 2028 году.

"Он находится прямо рядом с Нууком, Гренландия. Мы говорим о крупном арктическом коридоре, о заливе Грейс-Бей и других, но это единственный участок, готовый к началу работ, и он граничит с нашими соседями через пролив Дэвиса в Гренландии. Но до проекта в Грейс-Бей еще примерно пять-десять лет. Это стало бы серьезным сигналом для наших партнеров в Штатах о том, что Канада действительно что-то предпринимает", – заявил Флаэрти.

При этом, как отмечает Politico, командующий Королевским военно-морским флотом Канады заявил, что первый в истории страны арктический порт не является готовым решением, поскольку все предлагаемые места для его размещения будут часть года покрыты льдом. По мнению вице-адмирала Ангуса Топши, канадская Арктика совершенно не похожа на северные районы Европы.

"Достаточно отправиться к северу от Полярного круга в Швецию, Финляндию или Норвегию, и вы увидите западное побережье Британской Колумбии. В канадской Арктике зимой по-прежнему будет холодно, темно и уныло", – сказал Топши изданию Politico.

Командующий канадским флотом добавил, что официальная Оттава безусловно может построить больше портов на севере. Однако они будут неэффективны большую часть года, поскольку в течение шести-семи месяцев в году до них будет невозможно добраться даже с ледоколом. По мнению адмирала, больший смысл есть в создании судна, которое будет служить мобильной арктической базой, поскольку никакие деньги не смогут защитить Икалуит [город на юге острова Баффинова Земля, прим.] ото льда.

По его словам, канадский военно-морской флот получает необходимые корабли для более эффективного обеспечения операций в Арктике, в том числе новые ледоколы береговой охраны, новый флот патрульных кораблей для работы в открытом море и новый класс эсминцев. Он добавил, что спор вокруг Гренландии вынуждает Канаду и ее европейских союзников объединить усилия в Арктике и уменьшить чрезмерную зависимость от США.