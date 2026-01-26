Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Tom's Hardware утверждает — AMD Ryzen 7 9850X3D может сэкономить при сборке ПК во время кризиса ОЗУ
Как сообщает Tom's Hardware, его архитектура позволяет использовать более дешевую оперативную память без потери производительности в играх

Компания AMD акцентирует внимание на ключевом преимуществе своих процессоров с технологией 3D V-Cache. Как отмечает Tom's Hardware, в условиях роста цен на комплектующие это становится особенно актуально. Новый Ryzen 7 9850X3D демонстрирует, что для максимальной производительности ему не требуется дорогая высокоскоростная память.

На просочившемся в сеть рекламном слайде AMD сравнивает производительность процессора с памятью стандарта DDR5-4800 и более быстрой DDR5-5600. Разница в кадрах в секунду в пяти тестируемых играх оказалась минимальной. В Red Dead Redemption 2 она составила всего 0,2%, а максимальный разрыв в 1,6% показала Warhammer 40,000: Space Marine 2. В среднем — менее 1%.

Может быть интересно

Это не новость для линейки X3D. Большой объем встроенного кэша третьего уровня (3D V-Cache) позволяет процессору реже обращаться к оперативной памяти. В игровых задачах именно скорость этого кэша становится определяющим фактором, а не параметры ОЗУ.

Tom's Hardware подчеркивает, что такая особенность напрямую влияет на стоимость сборки. AMD на своем слайде приводит цены: 32 ГБ DDR5-4800 оцениваются в $400, а DDR5-6000 — уже в $470. На практике разница может быть меньше, но тенденция ясна. Выбор более доступного комплекта памяти с чипом X3D не приведет к заметному проседанию fps.

Таким образом, в период дефицита и высоких цен на память, вызванного, в том числе ажиотажем вокруг ИИ, процессоры AMD с 3D V-Cache, по всей вероятности, предлагают реальный способ сэкономить. Можно купить базовый комплект DDR5, активировать стандартный профиль JEDEC и получить практически ту же игровую производительность, что и с разогнанной памятью.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#amd #ddr5 #оперативная память #озу #ryzen 7 9850x3d #tom&#x27;s hardware
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская компания испытала робота-собаку LYNX M20 в снегу глубиной до четырех метров при минус 30°C
+
Китайские мастера модифицировали iPhone Air для работы с физическими SIM-картами
+
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
2
Информатор подтвердил наличие у Honor Magic V6 самой ёмкой среди складных смартфонов батареи
+
Первый российский станок по ошиповке шин начал производиться на бывшем заводе Michelin
+
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
6
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
6
Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
+
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
3
Трамп рассказал о новом оружии США, которое было применено в Венесуэле
1
Carscoops: Audi исправила одну из самых спорных деталей в салоне A5 и Q5
+
Финский магазин показал цветовые версии линейки Galaxy S26
+
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
35
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
+
Nintendo Switch 2 вышла в лидеры по темпам продаж игровых консолей в США
1
Покупатели RTX 5090 и RTX 5080 на сайте ZOTAC жалуются на отмену заказов и последующее повышение цен
1
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
2
Пользователь приобрёл Radeon RX 5700 XT всего за $5 в магазине подержанных товаров
+
Чешский самолёт L-39 Skyfox преодолел 23 тысячи км без полного технического обслуживания
+
Первые коммерческие натрий-ионные батареи CATL сохраняют 90% ёмкости при температуре -40°C
2

Популярные статьи

Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
2
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
+

Сейчас обсуждают

Dentarg
01:28
Просто напомню, что в отечественный автопром прямо и косвенно влили льгот и субсидий почти на триллион рублей. Это примерно равно прибыли таких ребят как BMW, ради которой они вообще что-то делают. С ...
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
Dentarg
01:22
Мошенники на страже финансовой грамотности.
ТАСС: Мошенники заставляют продавать квартиры под предлогом защиты от рейдеров
Китя.
01:21
Добавлю Intel готовит процессор Bartlett Lake-S на базе сокета LGA-1700 для настольных ПК. Самая быстрая модель в линейке будет оснащена 12 P-ядрами с SMT, что даёт 24 потока. Некоторые характеристики...
Гендиректор Intel подтвердил выход процессоров Nova Lake в конце 2026 года
Dentarg
01:19
Плохо, что вложения обесцениваются, но хорошо, что есть технический прогресс, можно получить вещь круче на порядок дешевле.
Монитор Dell SE2726D с 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением QHD и частотой 144 Гц оценён в $130
Doctors103
00:21
Молодец. Браво.
Моддер превратил PlayStation 4 Slim в портативную игровую консоль
Лев корл
23:23
Ну и нишу должен кто - то заполнить - все вендоры А класса уйдут на HBM итд а какие - нибудь "Нетаки" и иже с ними начнут выпускать потребительскую память, и по идее, цены в 2027 году должны устаканит...
Гендиректор Intel подтвердил выход процессоров Nova Lake в конце 2026 года
lighteon
23:20
Обыкновенная ротация старого железа, которое еще что-то запускает из-за кризиса и застоя в Айти...
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
Лев корл
23:20
Хочется верить, что выкатят чего - то стоящее, ибо уже пора - синий тигр долго готовится к прыжку, но прыгает ой как далеко Чего - то готовят по любому убойное Надеюсь, повторят успех 12 поколения, ко...
Гендиректор Intel подтвердил выход процессоров Nova Lake в конце 2026 года
lighteon
23:18
Врятли он нищеброд с 0,5 ляма подписчиков и живущий за рубежом)
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
DeaDragon
23:13
Сборочный цех китайских комплектующих с переклеиванием шильдиков и +70% к цене китайского аналога.
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter