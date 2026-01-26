Как сообщает Tom's Hardware, его архитектура позволяет использовать более дешевую оперативную память без потери производительности в играх

Компания AMD акцентирует внимание на ключевом преимуществе своих процессоров с технологией 3D V-Cache. Как отмечает Tom's Hardware, в условиях роста цен на комплектующие это становится особенно актуально. Новый Ryzen 7 9850X3D демонстрирует, что для максимальной производительности ему не требуется дорогая высокоскоростная память.

На просочившемся в сеть рекламном слайде AMD сравнивает производительность процессора с памятью стандарта DDR5-4800 и более быстрой DDR5-5600. Разница в кадрах в секунду в пяти тестируемых играх оказалась минимальной. В Red Dead Redemption 2 она составила всего 0,2%, а максимальный разрыв в 1,6% показала Warhammer 40,000: Space Marine 2. В среднем — менее 1%.

Это не новость для линейки X3D. Большой объем встроенного кэша третьего уровня (3D V-Cache) позволяет процессору реже обращаться к оперативной памяти. В игровых задачах именно скорость этого кэша становится определяющим фактором, а не параметры ОЗУ.

Tom's Hardware подчеркивает, что такая особенность напрямую влияет на стоимость сборки. AMD на своем слайде приводит цены: 32 ГБ DDR5-4800 оцениваются в $400, а DDR5-6000 — уже в $470. На практике разница может быть меньше, но тенденция ясна. Выбор более доступного комплекта памяти с чипом X3D не приведет к заметному проседанию fps.

Таким образом, в период дефицита и высоких цен на память, вызванного, в том числе ажиотажем вокруг ИИ, процессоры AMD с 3D V-Cache, по всей вероятности, предлагают реальный способ сэкономить. Можно купить базовый комплект DDR5, активировать стандартный профиль JEDEC и получить практически ту же игровую производительность, что и с разогнанной памятью.

