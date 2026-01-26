Сайт Конференция
Nacvark
WSJ: Высокопоставленного генерала Китая обвиняют в передаче США информации о ядерном оружии
Китайский генерал был заместителем Си Цзиньпина в Центральном военном совете страны

Издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Китае выдвинули обвинения генералу Чжан Юся, занимающему должности заместителя председателя Центрального военного совета страны и члена политического бюро Коммунистической партии. Его подозревают в передаче США информации о китайском ядерном оружии.

По данным издания, военному чиновнику выдвинули ряд обвинений, включая получение взяток, продвижение в должности офицера на пост министра обороны (уволенный министр обороны Ли Шанфу) и продвижения различных военных в должности, связанные с государственным оборонным заказом. Помимо этого, Чжан обвиняется в злоупотреблении полномочиями и формировании политических объединений (партийные объединения, которые подрывают единство Коммунистической партии во главе с её лидером Си Цзиньпином).

Может быть интересно

Говоря о передаче США информации о ядерном оружии, часть доказательств была получена от бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации. Вся полученная The Wall Street Journal информация является конфиденциальной и пересказывается из слов источников издания. The Washington Post ранее называло расследование против Чжан Юся крупнейшей чисткой военного командования с 1989 года, когда на площади Тяньаньмэнь прошли массовые протесты. Собеседники издания называли Чжана единственным, кто теоретически мог поставить под сомнения решения Си в военных делах.

#сша #китай
Источник: wsj.com
