breaking-news
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
Экстремальное охлаждение позволило повысить частоту GPU

Энтузиаст TrashBench модернизировал систему охлаждения видеокарты GeForce RTX 2060, что обеспечило заметное снижение температурных показателей и повышение тактовых частот, пишет издание Tom's Hardware. Сначала моддер снял систему охлаждения Asus Dual GeForce RTX 2060, после чего удалил мешающие компоненты радиатора и отрезал выступающие части тепловых трубок, в которых обычно содержится небольшое количество охлаждающей жидкости, а затем подсоединил к ним силиконовые трубки, проверил на предмет утечек и приступил к этапу тестирования.

Сперва была проверена работа видеокарты без подачи воды, в результате чего измеренная температура GPU составила 88 °C при тактовой частое 1350 МГц, тогда как без модификации данный показатель достигал 70 °C при 1935 МГц. Далее по трубкам была пущена вода комнатной температуры, что позволило снизить температуру графического процессора сразу на 23 °C по сравнению со стоковым значением (до 47 °C), а частоту GPU повысить до 1980 МГц. Интересно, что подключение вентиляторов и радиатора изменений не принесло.

Далее моддер подготовил видеокарту для следующего этапа, покрыв печатную плату вазелином для защиты от конденсата, после чего подал в систему охлаждения воду с температурой ниже 0 °C с использованием чиллера, что позволило снизить температуру GPU на 57 °C (до 13 °C) и повысить его тактовую частоту до 2025 МГц. Добавление вентиляторов вновь не дало никакого результата. 

Источник фото: Tom's Hardware/TrashBench/YouTube

В целом, проект моддера оказался удачным — хотя для реализации задуманного ему пришлось приложить определённые усилия, видеокарта с модифицированной системой охлаждения доказала свою работоспособность.

#geforce rtx 2060
Источник: tomshardware.com
