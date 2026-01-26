Сайт Конференция
Nacvark
FT: Саудовская Аравия сокращает проект Neom по строительству города будущего
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд пересмотрел первоначальные планы по строительству

В октябре 2017 года Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд объявил о проекте Neom по строительству города будущего в провинции Табук. В основу плана входило строительство здания The Line длиной 170 километров, шириной 200 метров и высотой 500 метров. Стартовый бюджет проекта оценивался в 500 миллиардов долларов.

Как сообщает издание Financial Times, с тех пор Эр-Рияд пересмотрел свои планы на Neom. Концепт существенно переработают, а сам проект получит меньшие масштабы, которые позволят сократить расходы на сотни миллиардов долларов. Само решение сократить проект обусловлено намерениями взять под контроль государственные расходы, которые бесконтрольно росли на протяжении десятилетий. Снижение цен на нефть и запланированные более важные мероприятия, например подготовка к Всемирной выставке Expo в 2030 году и Чемпионату мира по футболу в 2034-м, тоже оказали своё влияние.

Предполагается, что теперь приоритет будет отдаваться размещению дата-центров. Саудовская Аравия работает над превращением страны в технологическое государство, где активно развивается искусственный интеллект. В то же время Neom будет располагаться на побережье, поэтому строители дата-центров могут получить доступ к охлаждению морской водой. Financial Times акцентирует внимание на том, что будущее Neom зависит от стратегических целей Саудовской Аравии, которые поменялись с момента первого объявления о запуске проекта. Изначально приоритетом было строительство города будущего, где не будет машин, а только роботы и комфортные условия для бизнеса и населения.

#саудовская аравия #neom
Источник: ft.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter