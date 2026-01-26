В МВД выявили новую изощренную схему мошенничества. Как сообщает ТАСС, аферисты, представляясь госслужащими, убеждают людей срочно продавать свои квартиры.

В МВД обнаружили схему, где жертва сама лишает себя жилья. Как узнал ТАСС, преступники звонят людям и под видом борьбы с рейдерами вынуждают их продавать квартиры. Легенда строится на мнимой угрозе потери прав собственности.

Человек слышит в трубке: звонит «сотрудник» некой официальной инстанции. У того наготове тревожная новость — некие злоумышленники прямо сейчас оформляют документы на вашу квартиру.

Паникуя, жертва соглашается на «спасительный» план. Нужно быстро найти покупателя, получить наличные и отправить их через специальное приложение на криптокошелек мошенников. Это, объясняют аферисты, единственный способ все остановить.

Но и это не конец. Чуть позже они заявляют, что опасность теперь нависла над родными. Требуют собрать у всей семьи накопления и украшения, чтобы «обезвредить». Ценности нужно отдать их «курьерам» в укромном месте. В полиции призывают не верить таким звонкам и всегда перепроверять информацию в официальных органах.