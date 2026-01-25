Желающие получили возможность ознакомиться с дизайном смартфона Samsung Galaxy A57 средней ценовой категории на процессоре Exynos 1680

Среди всех смартфонов производства компании Samsung представители линейки Galaxy A5x могут считаться наиболее важными. Обозреватели на сайтах или на YouTube любят уделять основное внимание самым дорогим и премиальным моделям линейки Galaxy S и складным устройствам, но покупатели отдают предпочтение по большей части более доступным по цене аппаратам.

Представители серии Galaxy A5x расходятся ежегодно в количестве десятков миллионов экземпляров, и скоро будет представлена новая модель Galaxy A57. Вместе с ней дебютирует ещё более бюджетный аппарат Galaxy A37.

В Китае была подана заявка в регуляторные органы, в состав которой вошли изображения смартфона. Судя по ним, новая модель станет тоньше предшественника и получит обновлённые кнопки на правой стороне корпуса.

Внутри этого корпуса ожидается наличие мобильного процессора Samsung Exynos 1680, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилища. Ёмкость аккумулятора может остаться на уровне 5 000 мАч при мощности зарядки 45 Вт.