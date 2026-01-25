Среди всех смартфонов производства компании Samsung представители линейки Galaxy A5x могут считаться наиболее важными. Обозреватели на сайтах или на YouTube любят уделять основное внимание самым дорогим и премиальным моделям линейки Galaxy S и складным устройствам, но покупатели отдают предпочтение по большей части более доступным по цене аппаратам.
Представители серии Galaxy A5x расходятся ежегодно в количестве десятков миллионов экземпляров, и скоро будет представлена новая модель Galaxy A57. Вместе с ней дебютирует ещё более бюджетный аппарат Galaxy A37.
В Китае была подана заявка в регуляторные органы, в состав которой вошли изображения смартфона. Судя по ним, новая модель станет тоньше предшественника и получит обновлённые кнопки на правой стороне корпуса.
Внутри этого корпуса ожидается наличие мобильного процессора Samsung Exynos 1680, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилища. Ёмкость аккумулятора может остаться на уровне 5 000 мАч при мощности зарядки 45 Вт.