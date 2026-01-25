Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Изображения смартфона Samsung Galaxy A57 оказались в интернете в преддверии скорого релиза
Желающие получили возможность ознакомиться с дизайном смартфона Samsung Galaxy A57 средней ценовой категории на процессоре Exynos 1680

Среди всех смартфонов производства компании Samsung представители линейки Galaxy A5x могут считаться наиболее важными. Обозреватели на сайтах или на YouTube любят уделять основное внимание самым дорогим и премиальным моделям линейки Galaxy S и складным устройствам, но покупатели отдают предпочтение по большей части более доступным по цене аппаратам.

Может быть интересно

Представители серии Galaxy A5x расходятся ежегодно в количестве десятков миллионов экземпляров, и скоро будет представлена новая модель Galaxy A57. Вместе с ней дебютирует ещё более бюджетный аппарат Galaxy A37.

В Китае была подана заявка в регуляторные органы, в состав которой вошли изображения смартфона. Судя по ним, новая модель станет тоньше предшественника и получит обновлённые кнопки на правой стороне корпуса.

Внутри этого корпуса ожидается наличие мобильного процессора Samsung Exynos 1680, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилища. Ёмкость аккумулятора может остаться на уровне 5 000 мАч при мощности зарядки 45 Вт.

#смартфоны #samsung #китай #процессоры #южная корея #galaxy #exynos
Источник: sammobile.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
3
Китайская компания испытала робота-собаку LYNX M20 в снегу глубиной до четырех метров при минус 30°C
+
Китайские мастера модифицировали iPhone Air для работы с физическими SIM-картами
+
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
2
Информатор подтвердил наличие у Honor Magic V6 самой ёмкой среди складных смартфонов батареи
+
Первый российский станок по ошиповке шин начал производиться на бывшем заводе Michelin
+
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
6
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
6
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
3
Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
+
Трамп рассказал о новом оружии США, которое было применено в Венесуэле
1
Carscoops: Audi исправила одну из самых спорных деталей в салоне A5 и Q5
+
Финский магазин показал цветовые версии линейки Galaxy S26
+
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
35
Nintendo Switch 2 вышла в лидеры по темпам продаж игровых консолей в США
1
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
+
Пользователь приобрёл Radeon RX 5700 XT всего за $5 в магазине подержанных товаров
+
Первые коммерческие натрий-ионные батареи CATL сохраняют 90% ёмкости при температуре -40°C
2
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
4
Покупатели RTX 5090 и RTX 5080 на сайте ZOTAC жалуются на отмену заказов и последующее повышение цен
1

Популярные статьи

Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
2

Сейчас обсуждают

Aleksandr Rodionov
23:04
Не энтузиаст, а нищеброд
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
Зю
22:57
Ооо, ретро сборочька!
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
lighteon
22:23
Когда ПК слабый его уже никакая ОС не спасет) Все упрется в инструкции, которые не поддерживает процессор и банальный не запуск игр. Так что полумеры в виде ОС и ее стабильности все равно приведут к с...
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Кира Шарапова
22:21
А вместе с ним драйвера амд кривые, а не он сам
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
swr5
22:21
Пусть еще с Linux сравнят, там винда вообще сольется.
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
Китя.
22:13
Кино также в 4К HDR смотрю. каждому свое. Линукс хорошо когда ПК слабый. и говорят Win 11 много лишнего, да есть такое. но когда мощный ПК по фигу.
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
lighteon
22:12
А я что принуждаю его ставить?) Linux и полуоткрытые драйвера Nvidia не очень то любит, от чего конфликты и не запуск того, что на открытых драйверах стартует без проблем...
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Китя.
22:08
Поиграй еще Call of Duty: Black Ops 7 на линуксе. также не пойдет. Сам подумай если железо поддерживает Direct3D 12. Лучи и HDR и монь 10 бит. зачем мне линукс который это не поддерживает.
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
lighteon
22:07
Так он изначально на Linux вылетал при попытке запуска через DirectX 11, с DirectX 12 не было проблем. Это на Windows его было выгоднее на слабом железе из под DirectX 11 запускать (:
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Китя.
22:03
БФ 6 давно прошёл. а Dying Light: The Beast вылетает периодически на линуксе. А мне надо Direct3D 12. Лучи и HDR.
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter