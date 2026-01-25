Сайт Конференция
goldas
Моддер превратил PlayStation 4 Slim в портативную игровую консоль
Пользователь Reddit решил не ждать выпуска серийной портативной игровой консоли от Sony и решил изготовить её самостоятельно

PlayStation Portal от Sony изначально запускалась как устройство с поддержкой Remote Play. В ноябре 2025 года Sony добавила облачную потоковую передачу на PS Portal для подписчиков PlayStation Plus Premium, включая поддержку потоковой передачи некоторых цифровых игр PS5 из библиотеки пользователя без использования Remote Play.

В конце 2024 года начали появляться слухи о том, что Sony работает над портативным устройством, предназначенным для запуска игр PS5, а в настоящее время утверждается, что Sony выпустит портативную консоль PlayStation 6 в течение следующих двух лет.

Тем временем один из пользователей Reddit создал самодельную портативную PS4 Slim. В отличие от Portal, это устройство может запускать полноценные игры PS4, как и оригинальная консоль. Создатель описывает устройство как стабильное, полностью функциональное и безопасное в использовании после нескольких месяцев доработок.

Для работы над этим проектом была изучена материнская плата PS4 Slim, затем она была разрезана и модифицирована для уменьшения размера при сохранении функциональности. Моддеру также пришлось перепроектировать систему охлаждения, а также микроконтроллер ESP32 с пользовательской прошивкой для мониторинга температуры, пороговых значений безопасности с аварийным отключением, мониторинга энергопотребления и контроля зарядки батареи.

В качестве дисплея использована 7-дюймовая OLED-панель с разрешением 1080p и соотношением сторон 16:9, с выходом HDMI для подключения внешнего экрана. Аккумулятор включает шесть элементов 21700 емкостью 6000 мАч каждый в конфигурации 3S2P, общей мощностью около 130 Вт·ч. Оценки времени работы в сообщении варьируются от примерно 2,7 до 3 часов при мощности около 44 Вт и до примерно 1,3–1,5 часа при мощности около 88 Вт.

Удивительно, что, учитывая улучшения энергоэффективности со времени запуска PS4, Sony до сих пор не разработала аналогичное серийное устройство.

#sony #playstation #игровые консоли #портативные игровые консоли #playstation 6 #игровые консоли sony #playstation 4 slim
Источник: videocardz.com
Написать комментарий (0)
