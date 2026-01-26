Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть

Рост цен на ОЗУ заставил экономных геймеров сначала смотреть на сборки на основе оперативной памяти DDR4, а затем и DDR3.
[ ] для раздела Блоги
2
2

За последние годы у многих моих знакомых компьютер или ноутбук отошел на второй план, уступив место смартфону не только как средству для запуска мессенджеров и разнообразных программ, но и как устройству для серфинга интернета, просмотра фильмов и прослушивания музыки. Но полностью отказаться от стационарного компьютера или ноутбука, который чаще всего используется просто как компактный ПК и не покидает пределов квартиры, они все еще не готовы.

Во-первых, они нужны им для какой-то офисной работы — например, набрать документ в Word или напечатать реферат, развернуто ответить на важное письмо по электронной почте или поработать с электронными таблицами в Microsoft Excel. ПК с очень большим, по сравнению со смартфоном, экраном и полноразмерной клавиатурой для таких задач удобнее даже не в разы, а на порядки.

реклама



Например, я даже в страшном сне не смогу представить, что мне придется писать блоги, используя смартфон, — время написания блога на 9000–10000 символов в таком случае увеличится с нескольких часов до нескольких суток. А скорее всего — до бесконечности, потому что я просто заброшу это из-за сильного дискомфорта, не осилив до конца. И даже планшет с более крупным экраном не станет хоть какой-то альтернативой ПК в подобных задачах, Android-системы просто не затачивались под такие задачи.

Во-вторых, еще один фактор, из-за которого у многих все еще стоят дома ПК, даже если используются нечасто, — это игры. Среди моих знакомых есть несколько любителей «Мира танков», некоторые по многу лет периодически играют в какие-то старые стратегии — Heroes of Might and Magic V, Sid Meier’s Civilization V, Command & Conquer: Generals или Age of Empires III. А у кого-то уже много лет установлены на ПК Titan Quest, The Elder Scrolls V: Skyrim или Fallout: New Vegas, и они проходят их снова и снова, отказаться от любимых игр на ПК не готовы.

реклама



Я живу в небольшом городе, доходы тут небольшие, и в массе своей ПК и ноутбуки у большинства моих знакомых не только бюджетные, но зачастую и сильно устаревшие. У кого-то до сих пор стоит компьютер на базе процессора Core 2 Duo E6400 с видеокартой GeForce GTX 550 Ti или немногим более мощный Phenom II X4 925 с GeForce GTX 750. А уж Core i5-4460 с видеокартой GeForce GTX 960 и вовсе смотрится на общем фоне вполне игровым «конфигом». Мой игровой ПК с процессором Ryzen 5 5600X и видеокартой GeForce RTX 3060 — это и вовсе топовый по местным меркам аппарат.

Но время идет, и даже старое компьютерное железо, которое, если не считать некоторые неудачные модели, в массе своей было более надежным и долговечным, чем современное, выходит из строя. И так совпало, что за последний месяц ко мне обратились сразу двое знакомых с просьбой подобрать конфигурацию недорогого ПК взамен вышедших из строя. А учитывая то, что покупали свои ПК они еще во времена, когда доллар стоил 30 рублей, а никаких «майнингов» и кризисов на рынке чипов памяти и ОЗУ еще даже не намечалось, то знакомство с ценами на новые, даже недорогие игровые компьютеры, вводило их в ступор.

реклама



И это неудивительно, ведь даже игровой ПК среднего уровня, в котором сэкономлено на каждом компоненте, теперь обойдется почти в 100 000 рублей. Это мы недавно выяснили в блоге «Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD». Отдавать такую сумму за компьютер они оказались совершенно не готовы, и было решено поискать достаточно производительные комплектующие на «Авито». 

Но если, выбирая основу для ПК, ориентироваться на достаточно производительные процессоры, например Ryzen 5 1600 или Ryzen 5 2600, которые сегодня можно купить за копейки, то выясняется, что оперативная память DDR4 для них стоит слишком дорого даже на «Авито», ведь нам будет нужно как минимум 16 ГБ ОЗУ. А жаль, так как старые шестиядерные Ryzen уже можно купить практически по символической цене, менее 3000 рублей, получив весьма неплохую производительность, особенно если пересаживаться на них со старенького Core 2 Duo.

Но всё портит цена ОЗУ для них. Приемлемую стоимость пока сохраняют только комплекты ОЗУ DDR3, примерно за 1500–1900 рублей можно найти пару модулей общим объемом 16 ГБ, которого вполне хватит для компьютера такого уровня производительности, как мы пытаемся собрать. Несмотря на то, что пропускная способность ОЗУ DDR3 по современным меркам невелика, такого объема хватит и для комфортной работы в браузере с кучей открытых вкладок, и для большинства игр примерно до 2020 года выпуска.

реклама



А вот процессоров, способных работать с ОЗУ DDR3, на «Авито» можно найти массу, на любой вкус и кошелек, начиная от двухъядерного Core i3-2100, который продается практически за копейки – пару сотен рублей, до четырехъядерного восьмипоточного Core i7-6700K, который стоит неоправданно дорого для своего уровня производительности. За такие процессоры уже просят от 3800 до 6700 рублей, и отдавать такие деньги за столь старую модель смысла нет, заметно более шустрый Core i3-10100F с таким же количеством потоков стоит на «Авито» заметно дешевле.

Поэтому придется искать более древние процессоры для платформ LGA 1155 с микроархитектурой Sandy Bridge и Ivy Bridge и LGA 1150 с микроархитектурой Haswell. Но здесь нас ждет подвох, про который знают все, кто пытался купить достаточно старое «железо» на «Авито». Чем старше поколение процессоров, которые вы ищете, тем меньше для него можно найти материнских плат в рабочем состоянии. Поэтому стоит искать комплектующие комплектом — процессор плюс материнская плата, а еще лучше, если с ними будет продавать и ОЗУ, чтобы сразу можно было протестировать их совместную работоспособность.

Кстати, главным ориентиром по уровню производительности для нашего «железа» будет комфортная офисная работа в Windows 10 и возможность прохождения довольно тяжелых игр середины и конца десятых годов. Far Cry 4, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Fallout 4, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Dishonored 2, Rise of the Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey — все эти хиты, которые отлично смотрятся и сегодня, должны без проблем работать на нашем ПК в разрешении 1080p, пусть даже и на минимальных настройках графики.

Плюс без проблем должна работать все еще достаточно популярная онлайн-игра «Мир танков», и если уж этот ПК справится с такими задачами, то будет без проблем запускать и абсолютно все игровые хиты нулевых годов – от Half Life 2 и Portal до Gothic 3 и Crysis. Минимальными процессорами под эти задачи будут четырехъядерные Core i5-2400, Core i5-2500, Core i5-2500K, Core i5-3470, Core i5-3550 или Core i5-3570K, которые уже можно найти на «Авито» всего за несколько сотен рублей (без материнской платы). Но я еще прекрасно помню, как загружался на 100% в третьем «Ведьмаке» мой Core i5-3570 с четырьмя ядрами, заметно ограничивая производительность видеокарты GeForce GTX 1060.

Да, и используя сегодня четырехъядерный процессор Ryzen 3 2200G, который стоит в моем втором, запасном ПК, сразу ощущается то, как мало четырех потоков даже для современного браузера. Все ворочается медленно, и периодически происходят неприятные «затыки». Поэтому имеет смысл доплатить и взять восьмипоточный процессор — Core i7-2600K, который без проблем можно разогнать, прибавив еще 10-15% производительности. А вот более свежие восьмипоточные модели — Core i7-3770K, не говоря уже о Core i7-4770K, стоят уже слишком дорого для нашей ультрабюджетной игровой сборки. Особенно их цена высока на фоне современных бюджетных моделей.

Теперь можно приступить к поиску подходящей видеокарты, и, учитывая список игр, который я привел выше, минимальным уровнем производительности станет такой, что выдают GeForce GTX 760 или GeForce GTX 960 с двумя гигабайтами видеопамяти. Но это очень старые модели, и покупать видеокарту, отработавшую столько лет, довольно опасно. Даже если она продается в рабочем состоянии, нет никакой гарантии, что она не выйдет из строя в ближайшее время.

Чем мощнее видеокарта, чем сложнее ее печатная плата, тем выше риск ее выхода из строя, а бюджетные холодные модели обычно работают дольше. Поэтому стоит присмотреться к экономичным GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti, а особенно — к последней модели, она выдает отличную производительность за свои деньги и имеет 4 ГБ видеопамяти. Ну а если удастся найти GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 за небольшие деньги, примерно 5000–5500 рублей, то будет просто отлично.

Остается купить только SATA SSD в форм-факторе 2.5" объемом 120–128 ГБ, которые стоят буквально копейки, и наш ПК почти готов. Кстати, иногда можно найти на «Авито» практически вечные старые SSD на MLC-чипах памяти, например — OCZ Vertex 3, которые, похоже, могут проработать десятилетия. SSD небольшого объема можно дополнить жестким диском объемом 250–320 ГБ, которые стоят очень дешево, но часто встречаются в отличном состоянии. И у нас получится достаточный объем накопителей для нескольких игр и файлов пользователя.

Учитывая, что старые корпуса ПК с верхним расположением БП у моих знакомых остались от старых ПК, нам остается укомплектовать ПК только блоками питания. И это единственный компонент ПК, который стоит купить новым даже в такие дешевые сборки, как у нас. В тех БП, что продаются на «Авито» за 300–500 рублей в рабочем состоянии, даже от надежных производителей, таких как Chieftec или FSP, уже наверняка есть подсохшие конденсаторы, и нет никаких гарантий, что они проработают еще хотя бы год.

Поэтому стоит купить недорогую новую модель, например, на Яндекс Маркете стал очень популярным БП MSI MAG A500DN мощностью 500 ватт или Deepcool GAMERSTORM PF500X такой же мощности. Подойдет и очень недорогой БП Deepcool PF350, который выдает на 150 ватт меньше, но все равно достаточен для нашего старого ПК.

Итоги

Итак, у нас получается вот такая конфигурация очень недорогого ПК, который все еще может запускать новые нетребовательные игры, хиты 2010-х годов и позволяет комфортно работать в Windows 10. Процессор — Core i7-2600K, материнская плата LGA 1155 на чипсетах Z68, P67 или H67, 16 ГБ ОЗУ DDR3 с частотой 1333–1600 МГц, SSD-накопитель в форм-факторе 2,5" объемом 120–128 ГБ и видеокарта GeForce GTX 1050 Ti или GeForce GTX 1650. И пускай все это будет собрано в старом корпусе, у нас будет новый блок питания и возможность без проблем постепенно апгрейдить ПК, понемногу увеличивая его производительность.

Но если игры для вас не в приоритете, то имеет смысл рассмотреть покупку мини-ПК, которые могут дать почти всё, что вам нужно от большого стационарного ПК, обладая при этом ультракомпактностью. Цены на них стартуют от самых доступных, как, к примеру, за BMAX "B4 Ultra", а если расширить бюджет до 25000-40000 рублей, то можно найти гораздо более шустрые «миники» — BMAX B4 Turbo, JuniBox x3 pro или GMKtec M5 PLUS.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424 

Пишите в комментарии, а какой минимум производительности игрового ПК устроит вас? А в конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три публикации в моём блоге:

Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода

Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году

Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Добавить в закладки

Теги

цены ddr3 кризис озу игровой пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
32
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
16
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
9
Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
+
Первый российский станок по ошиповке шин начал производиться на бывшем заводе Michelin
1
В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
+
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
4
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
2
Чешский самолёт L-39 Skyfox преодолел 23 тысячи км без полного технического обслуживания
+
Трамп рассказал о новом оружии США, которое было применено в Венесуэле
1
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
1
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
37
Carscoops: Audi исправила одну из самых спорных деталей в салоне A5 и Q5
+
Покупатели RTX 5090 и RTX 5080 на сайте ZOTAC жалуются на отмену заказов и последующее повышение цен
1
Пользователь приобрёл Radeon RX 5700 XT всего за $5 в магазине подержанных товаров
+
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
6
Комсомольская правда: Депутат Боярский про использование VPN и МАХ, работу WhatsApp* и Telegram в РФ
2
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
9
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
4
BioWare требуется производственный директор для работы над новой Mass Effect
+
На спутниковых снимках замечен прогресс Китая в строительстве авианосца с ядерной силовой установкой
+
Xiaomi готовит смартфон Poco X8 Pro Iron Man Edition
+

Популярные статьи

Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
3
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
2

Сейчас обсуждают

Comandante
12:20
Можешь не пыжиться своей галиматьёй, сайт труп.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Андрей Касянчук
12:19
Мы обманываем намного наглее? 😉😁
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
Wanderen
12:19
У меня с 2012 года стоит комп ( не продавал в своё время. так и остался , под просмотр ютюб ,фильмов и т.д.) Основной комп был с 3060 12гб. а когда его АПнул до 5070 , 3060 поставил в старый комп 201...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
OgoGoLog
12:17
Какое же тупое фанатство... Там на DTF вчера войны консольщиков и пекарей были. Свой вклад внёс?
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
Alex PAW
12:14
у богатых свои причуды... это не богатые - это зажравшиеся, вот нахрена им штат в 20 тысяч человек??? сколько реально хороших игр убисофт выпустил за последние 5 лет????? 30 человек сделали Экспедици...
Инсайдер: Ремейк Prince of Persia The Sands of Time перед его отменой был готов на 99,99%
222
11:51
впаривают папусам повестку
В Минэнерго потребность дата-центров для ИИ в электричестве оценили в 2—2,5 ГВт до 2030 года
Alex PAW
11:50
Только может наступить кризис SSD??? Серьезно??? А то что цены УЖЕ в 3 раза выросли - не кризис?
WCCFTech прогнозирует дефицит NAND и резкий рост цен на SSD
Chihonya
11:33
Вот ему)
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
Midnight Sun
11:15
Чем он будет лучше хотя бы того же Haval Jolion, который за эту цену еще и полноприводный? Ну, кроме обогрева боковых стекол.
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
komatoz2000
11:08
А можно сразу сделать 180 лошадок для спорт версии ? "Можно , но зачем" Автоваз - другого от тебя и не ждали. добавить лошадок чутка, но сверху лям с горкой цены насыпать - это так по вазовски... тьф...
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter