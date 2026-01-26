За последние годы у многих моих знакомых компьютер или ноутбук отошел на второй план, уступив место смартфону не только как средству для запуска мессенджеров и разнообразных программ, но и как устройству для серфинга интернета, просмотра фильмов и прослушивания музыки. Но полностью отказаться от стационарного компьютера или ноутбука, который чаще всего используется просто как компактный ПК и не покидает пределов квартиры, они все еще не готовы.

Во-первых, они нужны им для какой-то офисной работы — например, набрать документ в Word или напечатать реферат, развернуто ответить на важное письмо по электронной почте или поработать с электронными таблицами в Microsoft Excel. ПК с очень большим, по сравнению со смартфоном, экраном и полноразмерной клавиатурой для таких задач удобнее даже не в разы, а на порядки.

Например, я даже в страшном сне не смогу представить, что мне придется писать блоги, используя смартфон, — время написания блога на 9000–10000 символов в таком случае увеличится с нескольких часов до нескольких суток. А скорее всего — до бесконечности, потому что я просто заброшу это из-за сильного дискомфорта, не осилив до конца. И даже планшет с более крупным экраном не станет хоть какой-то альтернативой ПК в подобных задачах, Android-системы просто не затачивались под такие задачи.

Во-вторых, еще один фактор, из-за которого у многих все еще стоят дома ПК, даже если используются нечасто, — это игры. Среди моих знакомых есть несколько любителей «Мира танков», некоторые по многу лет периодически играют в какие-то старые стратегии — Heroes of Might and Magic V, Sid Meier’s Civilization V, Command & Conquer: Generals или Age of Empires III. А у кого-то уже много лет установлены на ПК Titan Quest, The Elder Scrolls V: Skyrim или Fallout: New Vegas, и они проходят их снова и снова, отказаться от любимых игр на ПК не готовы.

Я живу в небольшом городе, доходы тут небольшие, и в массе своей ПК и ноутбуки у большинства моих знакомых не только бюджетные, но зачастую и сильно устаревшие. У кого-то до сих пор стоит компьютер на базе процессора Core 2 Duo E6400 с видеокартой GeForce GTX 550 Ti или немногим более мощный Phenom II X4 925 с GeForce GTX 750. А уж Core i5-4460 с видеокартой GeForce GTX 960 и вовсе смотрится на общем фоне вполне игровым «конфигом». Мой игровой ПК с процессором Ryzen 5 5600X и видеокартой GeForce RTX 3060 — это и вовсе топовый по местным меркам аппарат.

Но время идет, и даже старое компьютерное железо, которое, если не считать некоторые неудачные модели, в массе своей было более надежным и долговечным, чем современное, выходит из строя. И так совпало, что за последний месяц ко мне обратились сразу двое знакомых с просьбой подобрать конфигурацию недорогого ПК взамен вышедших из строя. А учитывая то, что покупали свои ПК они еще во времена, когда доллар стоил 30 рублей, а никаких «майнингов» и кризисов на рынке чипов памяти и ОЗУ еще даже не намечалось, то знакомство с ценами на новые, даже недорогие игровые компьютеры, вводило их в ступор.

И это неудивительно, ведь даже игровой ПК среднего уровня, в котором сэкономлено на каждом компоненте, теперь обойдется почти в 100 000 рублей. Это мы недавно выяснили в блоге «Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD». Отдавать такую сумму за компьютер они оказались совершенно не готовы, и было решено поискать достаточно производительные комплектующие на «Авито».

Но если, выбирая основу для ПК, ориентироваться на достаточно производительные процессоры, например Ryzen 5 1600 или Ryzen 5 2600, которые сегодня можно купить за копейки, то выясняется, что оперативная память DDR4 для них стоит слишком дорого даже на «Авито», ведь нам будет нужно как минимум 16 ГБ ОЗУ. А жаль, так как старые шестиядерные Ryzen уже можно купить практически по символической цене, менее 3000 рублей, получив весьма неплохую производительность, особенно если пересаживаться на них со старенького Core 2 Duo.

Но всё портит цена ОЗУ для них. Приемлемую стоимость пока сохраняют только комплекты ОЗУ DDR3, примерно за 1500–1900 рублей можно найти пару модулей общим объемом 16 ГБ, которого вполне хватит для компьютера такого уровня производительности, как мы пытаемся собрать. Несмотря на то, что пропускная способность ОЗУ DDR3 по современным меркам невелика, такого объема хватит и для комфортной работы в браузере с кучей открытых вкладок, и для большинства игр примерно до 2020 года выпуска.

А вот процессоров, способных работать с ОЗУ DDR3, на «Авито» можно найти массу, на любой вкус и кошелек, начиная от двухъядерного Core i3-2100, который продается практически за копейки – пару сотен рублей, до четырехъядерного восьмипоточного Core i7-6700K, который стоит неоправданно дорого для своего уровня производительности. За такие процессоры уже просят от 3800 до 6700 рублей, и отдавать такие деньги за столь старую модель смысла нет, заметно более шустрый Core i3-10100F с таким же количеством потоков стоит на «Авито» заметно дешевле.

Поэтому придется искать более древние процессоры для платформ LGA 1155 с микроархитектурой Sandy Bridge и Ivy Bridge и LGA 1150 с микроархитектурой Haswell. Но здесь нас ждет подвох, про который знают все, кто пытался купить достаточно старое «железо» на «Авито». Чем старше поколение процессоров, которые вы ищете, тем меньше для него можно найти материнских плат в рабочем состоянии. Поэтому стоит искать комплектующие комплектом — процессор плюс материнская плата, а еще лучше, если с ними будет продавать и ОЗУ, чтобы сразу можно было протестировать их совместную работоспособность.

Кстати, главным ориентиром по уровню производительности для нашего «железа» будет комфортная офисная работа в Windows 10 и возможность прохождения довольно тяжелых игр середины и конца десятых годов. Far Cry 4, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Fallout 4, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Dishonored 2, Rise of the Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey — все эти хиты, которые отлично смотрятся и сегодня, должны без проблем работать на нашем ПК в разрешении 1080p, пусть даже и на минимальных настройках графики.

Плюс без проблем должна работать все еще достаточно популярная онлайн-игра «Мир танков», и если уж этот ПК справится с такими задачами, то будет без проблем запускать и абсолютно все игровые хиты нулевых годов – от Half Life 2 и Portal до Gothic 3 и Crysis. Минимальными процессорами под эти задачи будут четырехъядерные Core i5-2400, Core i5-2500, Core i5-2500K, Core i5-3470, Core i5-3550 или Core i5-3570K, которые уже можно найти на «Авито» всего за несколько сотен рублей (без материнской платы). Но я еще прекрасно помню, как загружался на 100% в третьем «Ведьмаке» мой Core i5-3570 с четырьмя ядрами, заметно ограничивая производительность видеокарты GeForce GTX 1060.

Да, и используя сегодня четырехъядерный процессор Ryzen 3 2200G, который стоит в моем втором, запасном ПК, сразу ощущается то, как мало четырех потоков даже для современного браузера. Все ворочается медленно, и периодически происходят неприятные «затыки». Поэтому имеет смысл доплатить и взять восьмипоточный процессор — Core i7-2600K, который без проблем можно разогнать, прибавив еще 10-15% производительности. А вот более свежие восьмипоточные модели — Core i7-3770K, не говоря уже о Core i7-4770K, стоят уже слишком дорого для нашей ультрабюджетной игровой сборки. Особенно их цена высока на фоне современных бюджетных моделей.

Теперь можно приступить к поиску подходящей видеокарты, и, учитывая список игр, который я привел выше, минимальным уровнем производительности станет такой, что выдают GeForce GTX 760 или GeForce GTX 960 с двумя гигабайтами видеопамяти. Но это очень старые модели, и покупать видеокарту, отработавшую столько лет, довольно опасно. Даже если она продается в рабочем состоянии, нет никакой гарантии, что она не выйдет из строя в ближайшее время.

Чем мощнее видеокарта, чем сложнее ее печатная плата, тем выше риск ее выхода из строя, а бюджетные холодные модели обычно работают дольше. Поэтому стоит присмотреться к экономичным GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti, а особенно — к последней модели, она выдает отличную производительность за свои деньги и имеет 4 ГБ видеопамяти. Ну а если удастся найти GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 за небольшие деньги, примерно 5000–5500 рублей, то будет просто отлично.

Остается купить только SATA SSD в форм-факторе 2.5" объемом 120–128 ГБ, которые стоят буквально копейки, и наш ПК почти готов. Кстати, иногда можно найти на «Авито» практически вечные старые SSD на MLC-чипах памяти, например — OCZ Vertex 3, которые, похоже, могут проработать десятилетия. SSD небольшого объема можно дополнить жестким диском объемом 250–320 ГБ, которые стоят очень дешево, но часто встречаются в отличном состоянии. И у нас получится достаточный объем накопителей для нескольких игр и файлов пользователя.

Учитывая, что старые корпуса ПК с верхним расположением БП у моих знакомых остались от старых ПК, нам остается укомплектовать ПК только блоками питания. И это единственный компонент ПК, который стоит купить новым даже в такие дешевые сборки, как у нас. В тех БП, что продаются на «Авито» за 300–500 рублей в рабочем состоянии, даже от надежных производителей, таких как Chieftec или FSP, уже наверняка есть подсохшие конденсаторы, и нет никаких гарантий, что они проработают еще хотя бы год.

Поэтому стоит купить недорогую новую модель, например, на Яндекс Маркете стал очень популярным БП MSI MAG A500DN мощностью 500 ватт или Deepcool GAMERSTORM PF500X такой же мощности. Подойдет и очень недорогой БП Deepcool PF350, который выдает на 150 ватт меньше, но все равно достаточен для нашего старого ПК.

Итоги

Итак, у нас получается вот такая конфигурация очень недорогого ПК, который все еще может запускать новые нетребовательные игры, хиты 2010-х годов и позволяет комфортно работать в Windows 10. Процессор — Core i7-2600K, материнская плата LGA 1155 на чипсетах Z68, P67 или H67, 16 ГБ ОЗУ DDR3 с частотой 1333–1600 МГц, SSD-накопитель в форм-факторе 2,5" объемом 120–128 ГБ и видеокарта GeForce GTX 1050 Ti или GeForce GTX 1650. И пускай все это будет собрано в старом корпусе, у нас будет новый блок питания и возможность без проблем постепенно апгрейдить ПК, понемногу увеличивая его производительность.

Но если игры для вас не в приоритете, то имеет смысл рассмотреть покупку мини-ПК, которые могут дать почти всё, что вам нужно от большого стационарного ПК, обладая при этом ультракомпактностью.

