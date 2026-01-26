Испытания доказали стопроцентную точность дрона при стрельбе на таком расстоянии

В Китае провели испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА), оснащённого штурмовой винтовкой для стрельбы по целям размером с человека на расстоянии до 100 метров. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post (SCMP). Проведённые испытания подтвердили способность дрона поражать цели со стопроцентной точностью на вышеупомянутом расстоянии. При зависании на высоте 10 метров винтовка осуществила 20 выстрелов по мишени (доска 50х50 см).

При этом большая часть пуль попала в радиус 11 сантиметров, что теоретически сопоставимо с попаданием в голову. При стрельбе на расстоянии до 50 метров был только один промах, но, как утверждают разработчики, обусловлено это качеством боеприпасов, а не проблемами конструкции. Примечательно, что изначально точность системы оценивалась в 40%, но разработчики смогли довести её до 100% за счёт переделанного крепления и программного обеспечения, корректирующего угол стрельбы с учётом расстояния, скорости ветра и других параметров.

Разработкой дрона-снайпера занимается компания Wuhan Guide Infrared в сотрудничестве с Академией специальных операций сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая. Преимуществом этого БПЛА является то, что он совместим с обычной штурмовой винтовкой, в то время как аналоги обычно оснащают специально разработанным оружием.