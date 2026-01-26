Microsoft решает проблему, возникшую после установки обновления KB5074109

Январский апдейт KB5074109 для Windows 11 получил целый ряд исправлений безопасности, но принёс ряд новых ошибок, поэтому Microsoft пришлось выпускать внеплановые патчи для их устранения. Как пишет издание Windows Latest, экстренный апдейт KB5078127 решает проблемы с работой приложений, сохраняющих файлы в облачных хранилищах, включая Outlook.

Сообщается, что после установки обновления KB5078127 для Windows 11 работоспособность Outlook с учётными записями POP или файлами PST и ряда других приложений, функционирование которых было нарушено после инсталляции апдейта KB5074109, будет восстановлена. Патч KB5078127 является обязательным и установится автоматически. Пострадавшие пользователи, не желающие ждать автоматического обновления, могут установить апдейт собственноручно.