Microsoft сообщает о проблеме с загрузкой некоторых ПК после установки KB5074109 для Windows 11
Решения этой неполадки пока нет

Обновление KB5074109, вышедшее для Windows 11 в первой половине января текущего года, принесло сразу несколько проблем ряду пользователей, а совсем недавно Microsoft признала наличие ещё одной неполадки после инсталляции патча, пишет издание Windows Latest. В документе поддержки Microsoft сообщает, что некоторое количество устройств после установки обновления KB5074109 от 13 января 2026 года отказывается загружаться, прерывая процесс загрузки «чёрным экраном» с ошибкой «UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME».

Источник фото: Neowin

Отмечается, что для дальнейшего использования пострадавших устройств требуется восстановление вручную. Ошибка затрагивает Windows 11 версий 25H2 и 24H2. В настоящее время Microsoft не называет число устройств, подверженных данной неполадке, и не имеет исправления, поэтому пострадавшим пользователям следует или дождаться апдейта, или действовать самостоятельно.

#windows 11
Источник: windowslatest.com
1
Показать комментарии (1)
