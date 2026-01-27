Видеоигра Doom продолжает расширять понятие игровых устройств и на этот раз была запущена на наушниках

Прожив более 30 лет, шутер Doom остаётся интересным для программистов и любителей модификаций. В частности, их интересует вопрос, можно ли поиграть в Doom на чём-то необычном.

Очередным таким энтузиастом оказался разработчик из Австралии Арин Саркисян. Его проект под названием DoomBuds предназначается для запуска игры на наушниках. Играть можно не только локально, но и дистанционно, через интернет.

За основу была взята модель Pinebuds Pro с прошивкой с открытым исходным кодом. В состав каждого наушника входит процессор Cortex-M4F с частотой 300 МГц, но прошивка в стандартном состоянии заставляет использовать частоту 100 МГц. Если убрать режим энергосбережения и принудительно поставить 300 МГц, наушники должны справляться с играми под DOS.

Соединение Bluetooth оказалось недостаточно быстрым, так что пришлось использовать последовательное соединение USB > UART. Его хватает для непрерывной передачи буфера кадров игры, размер которого составляет 96 КБ.

Объём памяти у этих наушников не превышает 992 КБ. Doom необходимо как минимум 4 МБ памяти, но некоторые оптимизации позволили довольствоваться тем, что было доступно. Модификация файла WAD дала возможность сократить размер условно-бесплатной версии с изначальных 4,2 МБ до 1,7 МБ.

После проделанных оптимизаций видоизменённый пакет Doom разместили во флеш-памяти наушников. Их исходный код этих основан на фреймворке doomgeneric, созданного специально для портирования этой игры на нетрадиционные платформы.