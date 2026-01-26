Зато часть кода у Microsoft теперь нейросети пишут

Январский патч безопасности для операционной системы Windows 11, призванный устранить очередной пакет уязвимостей, стал причиной новых критических сбоев в работе ПК у пользователей. Вслед за жалобами на некорректную работу приложений и невозможность выключения компьютера пользователи столкнулись с ещё одной критической ошибкой: после установки обновлений система полностью теряет способность к загрузке, выдавая сообщение о проблеме с файловой системой UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.

Может быть интересно

Корпорация Microsoft официально подтвердила наличие дефекта через уведомление в центре администрирования. В свежем отчёте компании говорится о том, что проблема затрагивает клиентские версии Windows 11 (25H2 и 24H2), на которые был установлен пакет KB5074109 от 13 января или последующие экстренные исправления. Затронутые этим багом устройства демонстрируют чёрный экран с предложением перезагрузки, однако циклический ребут не возвращает компьютер в рабочее состояние.

Журналисты зарубежных изданий пишут, что на данный момент действенного решения со стороны разработчиков нет. В Microsoft ограничились общей рекомендацией применить «ручные шаги по восстановлению», не уточнив, какие именно действия должны предпринять пользователи. Ну, и инженеры продолжают расследование инцидента, обещая опубликовать инструкции по мере выяснения причин сбоя.

Ситуация выглядит особенно показательно на фоне существования функции Quick Machine Recovery, внедрённой ещё в 2024 году. Этот механизм, встроенный в среду восстановления, создавался специально для автоматического исправления подобных критических ошибок. Однако сейчас разрекламированный инструмент оказался бесполезен, так как специалисты компании пока сами не определили источник конфликта, вызывающего отказ загрузочного тома.