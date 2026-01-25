Сайт Конференция
goldas
Графика RDNA5 будет использоваться в премиальных гибридных процессорах AMD
AMD будет использовать RDNA5 в качестве интегрированной графики, но RDNA3.5 останется в портфеле AMD до 2029 года

Слухи предполагали, что у AMD были масштабные планы по архитектуре RDNA 4, чем было выпущено. RDNA 4 связывали с более широкой линейкой Radeon RX 9000, включая высокопроизводительную архитектуру, часто называемую Navi 4C. Однако этого так и не произошло. В итоге AMD выпустила всего два графических процессора на базе RDNA 4: Navi 48 и Navi 44, которые сейчас используются в небольшом количестве продуктов Radeon RX 9000 и Radeon PRO.

Что касается интегрированных графических процессоров, то с самого начала ситуация была проще. RDNA 4 не планировалось использовать в APU. Фактически, не было планов по выпуску RDNA4 в качестве мобильной дискретной графической платформы, поэтому не было линейки Radeon RX 9000M для работы с системами Strix Point.

В 2026 году AMD, похоже, сосредоточится на обновлении своих продуктов. Был Ryzen AI 300 «Strix Point» стал Ryzen AI 400 «Gorgon Point». Однако все эти процессоры по-прежнему привязаны к интегрированным графическим процессорам на архитектуре RDNA 3.5.

Со вчерашнего дня ведутся дебаты о стратегии AMD в отношении RDNA. После того как известный инсайдер Golden Pig Upgrade поделился сгенерированной ИИ дорожной картой, некоторые решили добавить контекст. На слайде показана "дорожная карта архитектуры интегрированных графических процессоров", где AMD остаётся на RDNA 3.5 с 2024 по 2028 год и далее.

Kepler L2, известный своими точными утечками, добавил, что AMD разделяет свою дорожную карту APU на два направления. Продукты, ориентированные на бюджетный сегмент или не требующие мощного интегрированного графического процессора, останутся на архитектуре RDNA 3.5 до 2029 года. Отдельные премиальные продукты с интегрированной графикой перейдут на RDNA 5.

Хотя Kepler не уточняет, что именно подразумевается под премиумом, некоторые слухи предполагают, что платформа Medusa следующего поколения разделится на Medusa Point, по-прежнему использующую RDNA 3.5, и новые Halo/Premium, которые перейдут на RDNA 5. В основном из-за того, что эти премиальные чипы будут использовать отдельные графические блоки.

#amd #видеокарты #apu #apu amd #графика #rdna 5 #rdna 3.5 #встроенная графика
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
