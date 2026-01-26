Сайт Конференция
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
В сентябре 2025 года в мессенджере Max стартовало открытое тестирование каналов

Пользователи российского мессенджера Max, которые по совместительству являются авторами каналов, получили возможность публиковать посты на них не сразу, а в указанный срок в будущем. Таким образом, они могут выбрать наиболее удачное для своей аудитории время, избавившись от необходимости заниматься публикацией в это время вручную. Новшество затрагивает также подписчиков канала, которые получили возможность в указанное время отправлять свои сообщения автоматически.

Чтобы создать сообщение или пост в канале с отложенной датой публикации, нужно набрать или вставить их текст, после чего следует нажать и удерживать кнопку отправки. Дальше выбирается команда «Запланировать пост» или «Отправить позже». Необходимо будет указать дату и время публикации сообщения. После этого сообщения можно просматривать и редактировать.

Каналы в мессенджере Max в виде открытого тестирования появились в сентябре минувшего года. Если верить разработчикам, сейчас в мессенджере Max количество каналов превышает 150 тысяч, а подписчиков у них более чем 59 млн.

Среди других возможностей мессенджера Max представлены видео и аудиозвонки, чаты между пользователями, голосовые сообщения, денежные переводы и отправка файлов больших размеров. В начале января появлялась новая информация, согласно которой количество пользователей мессенджера в тот момент достигло 85 млн человек.

#россия #мессенджеры #max
Источник: max.ru
