Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Импортозамещённые SJ-100 и Ил-114-300 прибыли в город Хайдарабад для участия в выставке Wings India
Мероприятие стартует уже в эту среду.

Хоть на текущем этапе это пока и кажется невероятным, но у российского гражданского авиастроения есть все потенциальные возможности стать полноценным глобальным конкурентом дуополии Boeing и Airbus, от которой многие рынки уже объективно устали. Понимая это, «Ростех» в лице Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) примет участие в авиасалоне Wings India.

Может быть интересно

И вот, как сообщила пресс-служба «Ростеха», главные экспонаты выставки с российской стороны — лайнеры SJ-100 и Ил-114-300 в их импортозамещённых версиях — прибыли в индийский город Хайдарабад, где и пройдёт авиасалон. Свой путь самолёты начали в подмосковном Жуковском, и чтобы добраться до места проведения авиасалона, им пришлось преодолеть воздушное пространство десяти государств с разными климатическими и географическими условиями. Полёт обоих самолётов, как отметили в «Ростехе», прошёл полностью штатно.

Причина, по которой Россия в качестве потенциального рынка сбыта продукции гражданской авиации особое внимание уделяет Индии, достаточно проста. Во-первых, это колоссальный по своему объёму рынок, а во-вторых, индийские власти активно реализуют программу UDAN, расшифровка аббревиатуры которой при переводе на русский звучит примерно как «Пусть простые граждане страны летают». Цель данной программы — снизить стоимость пассажирских авиаперевозок, сделав их более доступными для большого населения большой по площади страны.

Предполагается, что именно Россия со своими заведомо более доступными в плане цены гражданскими самолётами станет одним из ключевых факторов реализации данной программы. В частности, в прошлом году ОАК и индийская компания HAL заключили соглашение о производстве лайнеров SJ-100 на территории Индии. Естественно, из российских комплектующих, узлов и агрегатов.

Авиасалон Wings India стартует в эту среду, 28 января, и продлится до 31 января.

#россия #экономика #авиация #промышленность #индия #авиастроение #гражданская авиация #двигатели #sj-100 #пд-8 #авиадвигатели #ssj-100 #ил-114-300
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
5
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
3

Сейчас обсуждают

tolya21
16:06
Как и конференция. Понабрали дегенератов в модераторы...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Dmitry Mitry
15:58
Интересно, зачем 9 миллионному ОАЭ пол миллиона китайских машин в год?
Россия в 2025 году стала вторым по объёму экспортным рынком для китайских автомобилей
lighteon
15:46
Которые бы никто не покупал, так как HBM память усложняет и удорожает производство...
Названы предполагаемые спецификации процессоров серии Ryzen AI MAX 400
3vova1vova2
15:44
когда нам ждать "пропития" очередного дна в сборках? 😱
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
3vova1vova2
15:41
для этих видеокарт потребуется мини кондиционер в составе ПК 😱
Colorful представила компактные видеокарты iGame RTX 5060 Ti и 5070 Mini W OC в белой расцветке
Auroson1c
15:22
Мля, расскажите кто-нить этому модеру про водоблоки для видеокарт )))))
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
dimkahon
15:02
Перепись "сижу на ведре, фсйо тащид в 4к-ультро-ашди"!
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
randomXP
14:37
Я вот этого задротства с DDR3 не понимаю. На Авито недавно докупил 2 модуля 8GB DDR4 3600 за 8000р к уже имеющимся в одной из систем. И таких предложений - масса. Да, заказывал с доставкой из другого ...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Владимир
14:31
Чертов интел+нвидия ушли в долгую и походу тсмц с ними.... амд могли бы выдать 32 ядерники с 64 потоками и шикарной графикой с HBM памятью вместо lpddr или xlpddr как их там. Если к концу года Лиза ...
Названы предполагаемые спецификации процессоров серии Ryzen AI MAX 400
Эдуард Вабищевич
14:10
Такие игры как пабг, кс и другие хорошо бустятся от 3d кэша. 5700x3d в принципе лучший проц на AM4, переплачивать вдвое за 5800x3d ради 10fps глупо, а 5900X проигрывает в играх обоим, причём намного.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter