Мероприятие стартует уже в эту среду.

Хоть на текущем этапе это пока и кажется невероятным, но у российского гражданского авиастроения есть все потенциальные возможности стать полноценным глобальным конкурентом дуополии Boeing и Airbus, от которой многие рынки уже объективно устали. Понимая это, «Ростех» в лице Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) примет участие в авиасалоне Wings India.

И вот, как сообщила пресс-служба «Ростеха», главные экспонаты выставки с российской стороны — лайнеры SJ-100 и Ил-114-300 в их импортозамещённых версиях — прибыли в индийский город Хайдарабад, где и пройдёт авиасалон. Свой путь самолёты начали в подмосковном Жуковском, и чтобы добраться до места проведения авиасалона, им пришлось преодолеть воздушное пространство десяти государств с разными климатическими и географическими условиями. Полёт обоих самолётов, как отметили в «Ростехе», прошёл полностью штатно.

Причина, по которой Россия в качестве потенциального рынка сбыта продукции гражданской авиации особое внимание уделяет Индии, достаточно проста. Во-первых, это колоссальный по своему объёму рынок, а во-вторых, индийские власти активно реализуют программу UDAN, расшифровка аббревиатуры которой при переводе на русский звучит примерно как «Пусть простые граждане страны летают». Цель данной программы — снизить стоимость пассажирских авиаперевозок, сделав их более доступными для большого населения большой по площади страны.

Предполагается, что именно Россия со своими заведомо более доступными в плане цены гражданскими самолётами станет одним из ключевых факторов реализации данной программы. В частности, в прошлом году ОАК и индийская компания HAL заключили соглашение о производстве лайнеров SJ-100 на территории Индии. Естественно, из российских комплектующих, узлов и агрегатов.

Авиасалон Wings India стартует в эту среду, 28 января, и продлится до 31 января.