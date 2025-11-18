Оглавление

Вступление

Выбор материнской платы – дело непростое. Сперва, разумеется, нужно определиться с выбором платформы. Однако у последнего поколения процессоров Intel дела идут не очень гладко, а прошлое «топтание на месте» успело наделать шума. Были эпизоды, когда процессоры семейства Raptor Lake начали постепенно деградировать и тут инженеры спохватились и немного придушили аппетиты флагманских моделей. Они не превратились в тыкву, но немного потеряли в производительности, а сама компания – в репутации. Уже после этого не заладилось с семейством Core Ultra 200, и теперь остаётся только терпеливо ждать следующее поколение.

Пока настоящие поклонники Intel пребывают в ожидании, ее соперник в виде AMD поднимает прайс и расширяет ассортимент продукции. Например, не так давно вышел новый бюджетный король – AMD Ryzen 5 9500F. Он мало чем примечателен, тот же трюк повторили ещё раз и теперь 9600X превращают в 9500F. Также в Intel поговаривают, что LGA 1851 – всё, пока ребята из AMD уверяют, что AM5 ещё поживёт. Поэтому для обычного человека выбор вообще не стоит и с платформой определиться нетрудно. Безусловно, предыдущее поколение Socket AM4 показало, что компания может играть в долгую и это понравилось пользователям и подняло популярность бренда. Просто я сам в один момент устал выпрямлять загнутые ножки и снимать кулер вместе с процессором, поэтому для меня платформа AM4 ушла в прошлое, хотя её неплохо «забустили» выпуском процессора Ryzen 7 5800X3D.

Через мои руки уже прошло несколько плат для платформы AM5, включая разные модели различных производителей, в том числе китайские Jginyue. Проблема с китайскими вендорами для меня оказалась критичной. Они редко и неохотно обновляют BIOS, и, следовательно, поддержки новых ЦП иногда можно не дождаться, а потом они просто выпускают новую ревизию и умывают руки. На мой взгляд, самыми беспроблемными платами для AMD AM5 являются модели MSI. Я сам давно купил себе MSI MAG B650M Mortar WIFI и теперь стал присматривать новую плату для своего товарища. Обычно на страницах сайта мы описываем флагманские устройства или модели среднего уровня, совсем не касаясь бюджетных вариантов, и было решено совместить приятное с полезным и изучить сразу несколько моделей плат, из которых я выбирал.

Разумеется, у всех есть свои плюсы и минусы, а бюджет колеблется от 6 500 до 18 000 рублей. В качестве процессора планируется использовать AMD Ryzen 7 7700 или AMD Ryzen 7 9700X. Всё же восемь ядер сегодня стоят не таких уж астрономических денег и жарят они не так сильно, чтобы сильно заботиться о питании, поэтому можно ограничиться покупкой недорогой платы, а сэкономленные деньги пустить на увеличенный объём оперативной памяти или видеокарту.

Материнские платы

На самом деле я купил две платы с интервалом три месяца. Сначала купил MSI PRO B650M-A WIFI, а потом уже MSI MAG B650M Mortar WIFI. Ещё примерно в это же время другой мой знакомый приобрёл MSI B650M Gaming Plus WIFI. Все эти три платы примерно одинаковы и различия нужно искать под микроскопом.

Что мне понравилось именно в MSI, ведь до этого я попробовал практически всех остальных вендоров? По качеству всё примерно одинаково, поскольку, скорее всего, производят на похожих роботизированных линиях и ключевые отличия только в поставщиках электронных компонентов. Сейчас больше решает софт и поддержка. Для меня удобнее оказалась UEFI BIOS от MSI. Плата ведёт себя корректно при некорректном разгоне, все необходимые пункты хорошо сгруппированы, предусмотрен разгон процессора по нажатию одной кнопки и предустановки для разгона памяти.

Именно последний пункт наиболее востребован мной. Можно взять планки оперативной памяти и в разделе Memory Try It! подобрать необходимые частоты и тайминги. Запускаешь, пробуешь и выясняешь предел своих модулей. С помощью этой функции сначала как бы пристреливаешься, а потом уже тонко настраиваешь тайминги и напряжение. Память гонится даже на младших моделях на чипсете AMD A620, поэтому это достаточно актуально. Также производитель часто выпускает обновления и не забрасывает поддержку своего продукта.

В целом какую-то мощную и продвинутую плату я не рассматривал, поэтому решился пройти практически по низам. Для этого подобрал даже одну из самых дешёвых системных плат. В остальном решил обратить внимание на серию Gaming Plus WIFI, ведь это одни из самых недорогих плат, где уже изначально присутствует Wi-Fi. Сама беспроводная сеть мне пока не нужна, но вот Bluetooth бывает нужен. Как вариант, можно купить дешёвый «свисток» USB, и где-то я так делал, но это сразу минус один порт.

Итак, я выбрал три модели и ещё одну решил подобрать максимально бюджетную из линейки PRO. Все основные характеристики плат размещены в таблице.

Модель MSI PRO A620M-E MSI B840 Gaming Plus WIFI MSI B850 Gaming Plus WIFI6E MSI B850 Gaming Plus WIFI Плата I/O панель Чипсет AMD A620 AMD B840 AMD B850 AMD B850 Оперативная память 2 x UDIMM DDR5;

до DDR5-6800;

до 128 Гбайт 4 x UDIMM DDR5;

до DDR5-8000;

до 256 Гбайт 4 x UDIMM DDR5;

до DDR5-8200;

до 256 Гбайт 4 x UDIMM DDR5;

до DDR5-8200;

до 256 Гбайт Количество фаз 6+2+1 7+2+1 12+2+1 12+2+1 PCI-e x16 1 (x16 PCI-e 4.0) 1 (x16 PCI-e 4.0);

1 (x4 PCI-e 3.0);

3 (x1 PCI-e 3.0) 1 (x16 PCI-e 5.0);

1 (x4 PCI-e 4.0) 1 (x16 PCI-e 5.0);

1 (x4 PCI-e 4.0);

2 (x1 PCI-e 3.0) PCI-e x1 1 (x1 PCI-e 3.0) Нет 1 (x1 PCI-e 3.0) Нет M.2 1 (PCI-e x4 Gen4) 2 (PCI-e x4 Gen4) 1 (PCI-e x4 Gen5);

1 (PCI-e x4 Gen4) 1 (PCI-e x4 Gen5);

1 (PCI-e x4 Gen4);

1 (PCI-e x2 Gen4) SATA 4 4 4 4 LAN RTL8111H RTL8125D RTL8125D RTL8126VB Звук ALC897 ALC897 ALC897 ALC897 USB 2.0 2 + 4 4 + 4 4 4 + 4 USB 3.2 Gen1 4 + 2 2 + 2 4 + 2 1 + 4 USB 3.2 Gen2 Нет 2 + 1 4 + 1 3 + 1 Размеры 211 х 244 мм 244 х 305 мм 244 х 305 мм 244 х 305 мм Примерная цена 6 500 руб. 14 300 руб. 16 200 руб. 18 300 руб. Спецификация ссылка ссылка ссылка ссылка

Теперь можно изучить каждую плату более детально.

MSI PRO A620M-E

Это бюджетная модель, которая предназначена для создания недорогих офисных сборок. Поэтому тут особенных изысков нет. Также это единственная из всех рассматриваемых устройств плата форм-фактора mATX. Фактический размер ещё меньше и здесь скорее роль играет оптимизация площади печатной платы.

Понятно, что таким образом можно сэкономить, но при установке часть платы повисает в воздухе. Поэтому я стараюсь подклеивать столбики из пластика или других материалов, чтобы край на что-то опирался, иначе при подключении коннекторов можно что-то повредить, причём это будет заметно не сразу.

Плата достаточно простая. Однако, на мой взгляд, её функциональности хватит для большинства пользователей. Теоретически можно установить любой процессор – от самого простого до флагманского, который предназначен для сокета AM5. Другое дело, что на транзисторах не предусмотрено охлаждение, поэтому мощные модели, скорее всего, лучше не использовать.

Я планировал AMD Ryzen 7 7700 и с этим никаких проблем возникнуть не должно. Лично я уже проверял работу на похожей плате, и там максимальная температура достигала 85°C при интенсивной нагрузке. Разгон процессора не поддерживается, но есть возможность работы с PBO и кривой (по данным на сайте производителя).

Поскольку плата четырёхслойная, то особенного разгона памяти можно не ждать. Это не так принципиально на этой платформе, поскольку люди ставят режимы от DDR5-6000 до DDR5-6400, настраивают подходящие тайминги и радуются. Всё это тут вполне возможно. Разумеется, у двухранговых модулей свои особенности и это нужно учитывать.

Питание на плату подаётся стандартно через один основной разъём 24-pin ATX и один дополнительный 8-pin CPU. Даже на этой плате есть четыре светодиода EZ Debug LED, которые показывают прохождение этапов инициализации устройства. Допустим, если память подвисла от разгона, то будет гореть индикатор DRAM и можно будет сразу сбросить настройки при помощи перемычки Clr CMOS. Отдельные кнопки есть только на трёх других «мажорских» платах.

По оснащению всё стандартно. Один слот PCI-e 4.0 x16 и один PCI-e 3.0 x1. Ещё есть один слот M.2, способный работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Для накопителей есть четыре SATA порта. Есть три разъёма 4-pin FAN для вентиляторов или помпы и всего один 4-pin RGB 12B. Тут главное не перепутать с 3-pin ARGB 5В, которого здесь нет.

Звук простой – Realtek ALC897. Ethernet – обычный гигабит. Радиатор всего один. Он небольшой и находится на чипсете. В общем, скромно, но дёшево.

MSI B840 Gaming Plus WIFI

Это уже полноформатная ATX плата с классическими габаритами, поэтому местами она выглядит пустынно. Всю эту пустоту производитель немного замаскировал несколькими слотами PCI-e x16, которые на самом деле x1. Начиная с этой модели, пойдут шестислойные платы с толстыми слоями меди. Текстолит тёмно-коричневый, радиаторы светлые.

Тут действительно добавилось несколько радиаторов. Например, один размещен сбоку и отводит тепло от основной части транзисторов. Верхняя группа остаётся без внимания, но там всего две фазы. Ещё один радиатор устанавливается на верхний накопитель M.2. Такие устройства бывают достаточно горячие даже при подключении PCI-e x4 Gen4. Здесь используется быстросъёмный механизм. Последний радиатор отводит тепло от чипсета.

Кстати, накопителей M.2 тут можно установить два, но второй уже радиатором не обеспечивается. И снова можно подключить четыре SATA устройства. Подсистема питания процессора на этой плате немного усилена по сравнению с предыдущей. Например, тут уже два разъёма 8-pin CPU. Однако всего на одну фазу питания больше.

При этом в обоих случаях используются транзисторы типа Low Rds(on) номиналом 30 А, по два на каждую фазу. Поэтому можно ставить флагманские процессоры, но нужно будет следить за нагревом VRM. В крайнем случае, можно будет снизить напряжение на процессоре.

Тут четыре слота для оперативной памяти. Все они чёрного цвета. С одной стороны фиксаторы, а с другой – защёлки. Начинать заполнять слоты планками обычно рекомендуют с правого края. Тут плата шестислойная и производитель намекает, что можно разгонять до DDR5-8000. Есть поддержка XMP и EXPO, но лучше выбирать модули с поддержкой последнего, чтобы была гарантия успеха. А вот если купить планки с профилем XMP-8000, может не заработать.

Однако у MSI в BIOS есть раздел Memory Try It! Там можно попробовать покрутить рулетку и разогнать свои модули. В очередной раз актуально использовать режимы от DDR5-6000 до DDR5-6400 и настраивать тайминги. За высокой частотой гоняться смысла нет, ведь придётся ставить другой делитель. Также нет смысла ставить CUDIMM планки, поскольку они будут работать в режиме bypass.

С этой платы на задней панели присутствует кнопка для сброса настроек Clr CMOS. Оснащение кажется шикарным за счёт большого количества слотов PCI-e x16, но полнофункциональный из них только один. Причём тут чипсет AMD B840, а это примерно то же самое, что B650. Значит про PCI-e 5.0 можно забыть. Некоторые производители осуществляют поддержку на этих чипсетах, так как контроллер в процессоре и особых препятствий для этого нет. Тем не менее, официально заявлено только о PCI-e 4.0. Это же касается накопителя M.2.

Для вентиляторов или помпы предусмотрено шесть разъёмов 4-pin FAN. Пять из них находится в правом верхнем углу. Ещё есть два разъёма 3-pin ARGB 5В и один 4-pin RGB 12B. Также в последнем поколении плат MSI дебютировал новый коннектор EZConn, который включает сразу 3-pin ARGB 5В и 4-pin FAN. Тут есть один такой. Звук такой же – Realtek ALC897. Сеть уже 2.5G и есть Wi-Fi7. Беспроводная сеть реализована при помощи адаптера Qualcomm NCM865, есть поддержка Bluetooth 5.4.

MSI B850 Gaming Plus WIFI6E

Это белая ворона. В названии устройства скрывается особенность данной материнской платы. Тут решили использовать беспроводную сеть прошлого поколения. Экономия достаточно сомнительная, ведь саму карту можно легко заменить. Однако отличия всё же есть, и они не только в цвете. От прошлых моделей она отличается чипсетом.

Тут уже настоящий AMD B850 или B650E, который официально поддерживает PCI-e 5.0. На самом деле это нужно далеко не всем. К примеру, у меня есть видеокарта с этим интерфейсом и накопитель, но существенной прибавки по сравнению с прошлой генерацией это не даёт. Может быть, это будет актуально для GeForce RTX 5060, но в остальном разницу придётся искать с лупой.

Здесь переработана подсистема питания процессора, которая выполнена по формуле 12+2+1. Понятно, что первые 12 фаз не индивидуальные, а распараллеленные 6 настоящих. Это стандартная практика, которая позволяет снизить нагрузку на транзисторы. Думал, что тут-то, наконец, появятся DrMOSы, но – нет. Также на каждый канал приходится по два транзистора и одной катушке.

Плата шестислойная, но на этот раз светлая. Точно не белоснежная, а немножко сероватая. Радиаторы по-прежнему светлые и тут прибавился ещё один в верхней части платы. Теперь тепло от транзисторов отводят два радиатора, которые никак не связаны друг с другом.

Для верхнего SSD M.2 накопителя используется радиатор с быстросъёмным креплением. Этот слот поддерживает PCI-e x4 Gen5. Прямо по центру платы много свободного места, хотя там можно было что-то разместить. Видимо, это такой расчёт на установку огромной и толстой видеокарты, например, GeForce RTX 5090, ведь PCI-e 5.0 нужно использовать.

Для оперативной памяти тут также четыре слота, и они выполнены абсолютно также. Тоже шесть слоёв металлизации на печатной плате, но заявлена поддержка её работы до DDR5-8200. Также здесь можно устанавливать флагманские процессоры или пробовать разгон. Лично я бы для постоянной эксплуатации разгонять не стал, наоборот, поставил бы Curve Optimizer на -30.

Заглушка разъёмов задней панели уже установлена на плате и крепится к боковому радиатору. Слотов расширения всего три. Только самый верхний PCI-e x16 Gen5. Он выделен стальной рамкой. Другой PCI-e x16 ограничен скоростью PCI-e x4 Gen4. Ещё есть один PCI-e x1 Gen3. Также тут выведено четыре SATA порта. Кстати, второй M.2 уже работает в режиме PCI-e x4 Gen4, что тоже неплохо, но охлаждения у него не предусмотрено, поэтому придётся использовать что-то своё, если накопитель будет горячий.

Также есть шесть разъёмов 4-pin FAN для вентиляторов, один комбинированный EZConn, три разъёма 3-pin ARGB 5В и один 4-pin RGB 12B. Звук такой же – Realtek ALC897, Ethernet 2.5G и Wi-Fi6E. Беспроводная сеть реализована при помощи адаптера MediaTek MT7922, есть поддержка Bluetooth 5.3.

MSI B850 Gaming Plus WIFI

Мы добрались до самой дорогой платы, и внешне она больше напоминает MSI B840 Gaming Plus WIFI. Печатная плата такого же цвета и та же беспроводная сеть последнего поколения, но по возможностям она всё же ближе к MSI B850 Gaming Plus WIFI6E. Кажется, что тут просто поменяли беспроводную карточку, цвет печатной платы и добавили ещё один слот M.2. Всё это примерно так, но картина выглядит неполной. Никаких унификаций тут нет и дизайн снова переработан.

Чипсет AMD B850, но всем известно, что сегодня – это просто южный мост с поддержкой периферийных контроллеров. Соответственно он сам по себе мало на что влияет. Контроллер шины PCI-e 5.0 находится в процессоре, если он там вообще есть. Ведь существуют такие интересные модели, как AMD Ryzen 8000G. Радостный пользователь его покупает вместе с такой платой, а потом выясняется, что PCI-e 5.0 не работает. Ответ пытаются найти уже позже на форумах или даже в двух книгах: «Кто виноват?» и «Что делать?», но он прост – нужно сперва изучить спецификацию не только материнской платы, но и процессора.

Процессор можно ставить флагманский, как и на предыдущей плате, поскольку питание у них организовано одинаково. Возможно, сами транзисторы будут отличаться по маркировке, но принципиальный смысл от этого не изменится. Тут также схема построена по формуле 12+2+1 и для подключения два разъёма 8-pin CPU. Разумеется, можно подключать только один и всё будет работать.

Тепло от транзисторов также отводят два независимых радиатора, один расположен сбоку, а другой сверху. Они похожи по стилистике и расцветке, только оребрение у них более развитое. Тем не менее, боковой также нависает над разъёмами задней панели и помогает с креплением заглушки. Ещё один радиатор предназначен для SSD накопителя M.2, который устанавливается в самый верхний слот. Линии PCI-e 5.0 к нему идут непосредственно от процессора и тут важно, какая именно модель будет. Этот радиатор также сделан быстросъёмным. Ещё два накопителя можно разместить в нижней половине, но там уже только PCI-e 4.0, причём на последнем будет лишь 2 линии.

Для установки памяти тут предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С одной стороны фиксаторы, а с другой – защёлки. Поддерживается режим работы до DDR5-8200, но не стоит забывать, что это разгон и никакой гарантии никто не даёт. Если что-то пошло не так, на задней панели есть кнопка для сброса настроек. Там же расположена другая кнопка, которая позволяет обновить BIOS c USB накопителя.

А вот с самими портами USB тут получилось довольно странно. На задней панели находятся четыре порта USB 2.0. Как же так, ведь на MSI B850 Gaming Plus WIFI6E вместо них было четыре USB 3.2 Gen1? «Не может же всё быть слишком хорошо» – видимо, так подумали инженеры компании. Для меня это всё странно. И есть два внутренних разъёма для обеспечения четырёх устройств, но такой корпус ещё нужно поискать.

На этой плате четыре слота расширения и все они PCI-e x16, но не все они одинаковы. Верхний стоит особняком, он выделен стальной рамкой и получает свои линии PCI-e 5.0 напрямую от процессора. В очередной раз вспоминаем о нём, и если у нас 8000-серия, то не повезло. Второй и четвёртый слоты могут работать только в режиме PCI-e x1 Gen3. Оставшийся – PCI-e x4 Gen4.

Для вентиляторов или помпы предусмотрено шесть разъёмов 4-pin FAN. Пять из них находятся в правом верхнем углу. Ещё есть три разъёма 3-pin ARGB 5В, один 4-pin RGB 12B и один комбинированный EZConn, который включает в себя сразу 3-pin ARGB 5В и 4-pin FAN, переходник есть в комплекте.

Заключение

Чем больше я смотрю на все эти платы, тем больше мне хочется выбрать самую доступную, а именно MSI PRO A620M-E. Смущает лишь полное отсутствие радиаторов на транзисторах и всего один разъём M.2. При этом понятно, что процессор, который возьмут в пару к плате, скорее всего будет не очень мощный и подсистема питания сильно нагреваться не будет. Гарантия стандартная – 3 года, поэтому можно сильно не волноваться на этот счёт.

Функциональности MSI PRO A620M-E для большинства пользователей будет вполне достаточно. Можно установить 96 Гбайт оперативной памяти, один накопитель NVMe PCI-e x4 Gen4 и ещё сэкономить приличную сумму денег, которую можно будет пустить на видеокарту. Процессор тут не разгонишь, но память в режиме DDR5-6000 выставить можно и это уже хорошо. По сути, это обычная системная плата для офисного компьютера, которая не позволяет пользователю слишком разгуляться. Однако она предлагается по заманчивой цене, и поэтому на некоторые вещи можно закрыть глаза.

С другой стороны, среди всех плат MSI B840 Gaming Plus WIFI является самой адекватной и сбалансированной. Но её стоимость уже в два раза выше, чем у самой бюджетной модели. Зато у неё есть радиаторы, много слотов для разных устройств, разъёмы для ARGB-подсветки, Ethernet 2.5G и даже Wi-Fi7. Тут уже не страшно будет поставить более мощный процессор, например, AMD Ryzen 9 9900X. Для модулей памяти тут есть четыре слота, поэтому её объем может быть выше.

Также на MSI B840 Gaming Plus WIFI есть возможность установить сразу два SSD M.2 накопителя. Пусть не самых быстрых, но это возможно. Что касается чипсета и его названия, то это по сути наш старый знакомый AMD B650. Последний просто решили убрать, чтобы он не мешал продавать новые платы. Сама модель получилась хорошая, но цена могла бы быть ниже, ведь можно немного доплатить и поискать плату на чипсете AMD B850, где есть поддержка PCI-e 5.0.

Дальше ещё дороже. Однако тут часть доплаты может быть за светлое исполнение. Материнская плата MSI B850 Gaming Plus WIFI6E не полностью белая, но близко к этому. Цвет – это уже на любителя и, скорее всего, такие найдутся, для кого это играет решающее значение. В плане Wi-Fi есть небольшая просадка, но в целом заменить адаптер – это не такая большая проблема, а вот поддержка PCI-e 5.0 – это шаг вперёд. Сейчас появилось достаточно много различных накопителей с этим интерфейсом и даже видеокарты наконец-то начали на него переходить.

Поэтому, если устанавливать самое современное и быстрое «железо», то вариантов особо нет. Нужно искать плату на B650E или B850. MSI B850 Gaming Plus WIFI6E – это более серьёзная плата с хорошей подсистемой питания, которая потянет даже флагманские модели процессоров, а для охлаждения элементов используются сразу два радиатора и ещё тут два коннектора 8-pin для питания процессора. Как и на прошлой модели, тут шестислойная печатная плата и четыре слота для установки памяти. Исходя из всего этого, две тысячи рублей доплатить можно.

До следующей платы нужно доплачивать ещё пару тысяч в лучшем случае. В её случае добавляется не только чипсет AMD B850, как на предыдущей плате, но и Ethernet 5G, а также Wi-Fi7. Питание такое же и сомнительный размен USB 3.0 на задней панели на USB 2.0. Это, пожалуй, один из наиболее спорных моментов. Добавили ещё один слот M.2, но на мой взгляд, для среднестатистического пользователя двух вполне достаточно. Если же нужно больше места, то тогда проще и дешевле купить жёсткий диск на 20 Тбайт. В данном случае я бы не стал переплачивать за новые сетевые стандарты, поскольку тут ещё нужно соответствующее оборудование.

По итогам обзора есть над чем подумать, и уверен, что каждый для себя сделает собственный выбор, но можно констатировать следующие факты: материнские платы MSI удобны в работе благодаря простой и понятной BIOS; у всех моделей, кроме бюджетной, есть функция обновления BIOS через USB, а также кнопка для сброса её настроек. Качество изготовления очень хорошее, что подтверждается трехлетней гарантией даже на самую доступную модель. Также рассмотренные платы предлагают хорошую функциональность по приемлемой для своего класса цене.

Андрей Понкратов aka wildchaser