Sony PlayStation 5 game boost - это маленькая фича, о которой редко говорят. Маленькое бесплатное дополнение, что улучшает игровой экспириенс. О ней мало что известно и официально нет никакой информации. Собрал в одном месте все, что энтузиасты собрали за несколько лет.



Предисловие

В прошлом веке, по российскому телевидению крутили рекламу: "В Новой Зеландии жизнь неторопливая, и коровы тоже не торопятся. Поэтому масло у нас получается такое вкусное... " Именно так можно описать японскую корпорацию сегодня. Тише едешь — дальше будешь... Но есть небольшое НО. Пользователи персональных компьютеров привыкли к другому темпу жизни и на происходящее смотрят под другим углом. В моем пользовании несколько игровых платформ и знаком с ними немного глубже рядового пользователя. На Sony PlayStation 5 смотрю немного косо и в непонятках.

Sony PlayStation 4 Pro

Мне следовало начать историю с пары Xbox one S и Xbox one X, так как там все просто и понятно. Наглядная ситуация и раскрытие потанцевала. Считаю Xbox one X шедевром 8 поколения и лучшей консолью на рынке. Но в том и суть - нам не нужна простота. Чем сложнее ситуация, тем проще ее показать.

Стандартная Sony PlayStation 4 практически все игры запускала в 1080р и 30/60 кадров. Очень редкие проекты не достигали целевых показателей. Только под конец поколения и в переходный период появились проблемы. Устройство почти всегда исполняла свои функции идеально. Там нечего было улучшать для заданных рамок.

У обновленной консоли с повышенной производительностью были магические фокусы, что увеличивали комфорт от игры. Производительность в 2 раза выше, но на экране сие можно было увидеть только в 297 играх из 4500. Все остальное - на усмотрение разработчика игр и их желание рисовать красивую картинку для старшей консоли.





По настоящему консоль раскрылась только в 2020 году, когда PS4 перестала справляться с играми.

PlayStation 4 Pro Boost Mode

Был небольшой список игр, что не держали частоту в 30 кадров и делали просадки до 25. Включение функции позволяло исправить сие недоразумение. Почти всегда и везде были крепкие как скала 30/60 и человек мог наслаждаться самой плавной картинкой. Обычный пользователь подобного не заметил. В стародавние времена разработчики старались и вылизывали свою игру до идеала. Реальные плоды появились только с приходом 9 поколения. Просадки частоты случаются чаще и есть что "стабилизировать".

В некоторых играх для плавной частоты кадров есть "динамическое разрешение". Чтобы удерживать частоту кадров в заданных параметрах разрешение снижается. Подобная практика раньше редко использовалась и эффекта от нее было мало. Актуальность вопроса появилось с релизами игр для разных поколений. Понятие "вылизано до блеска" куда-то испарилась.

PlayStation 5

Маленькая революция. У старых игр с PS4 платформы появился новый покровитель. Выше сделал скриншот из тестов Assassin's Creed Valhalla. Это игра из переходного периода. В разрешении игры указан диапазон - это то самое динамическое разрешение. Новая консоль стабилизировала картинку на максимальных параметрах для старых игр. И снова, данное улучшение мало кто заметит. Если разработчик не выпустил патч, то игра останется без изменений.

Игры переходного периода для PS5

Все игры можно разделить на три части. Зависят от жадности студий и их понимания рынка.

Многие плохо отзываются о Ubisoft, но это одна из немногих компаний, что выпускают бесплатные патчи для своих игр и поддерживают максимальное число платформ с максимальными графическими улучшениями. Если бы не их привязка игр к онлайну - назвал бы французов лучшей игровой компанией. Отдают обе версии игры без доплат. Сам выбирай, в какую желаешь играть.





Так же есть несколько небольших инди-студий, что обновили свои старые игры до новой версии и разрешают купить ее за 0 рублей при наличии оригинала.

Из 350 игр на своих аккаунтах нашел только 5 подобных. Студии заботятся о своих пользователях. Но не все и не всегда.

Тут интересный момент - имея две версии игры можно играть в игру на четырех консолях. Домашняя PS4 и PS5 и обычная PS4 и PS5.

Апгрейд имеющейся версии до более старшей. Забавно. У многих игр есть подобная возможность, но на официальном сайте "кнопки" нет. Очень многие жаловались на подобную функцию и ругали Sony. Хотя, если быть внимательным, версия для старой и новой консоли стоят по-разному и вы лишь компенсируете разницу.

Подобную операцию можно провернуть только через консоль (или плохо искал). Картинка кликабельная. Если мелко и не видно - просто тап по ней и увеличить свайпами.

Спорный момент, но на то воля издателя. Он доработал игру и просит немножко добавки.

Самые наглые и беспринципные продают две отдельные игры и им с высокой колокольни на ваши мысли и желания. Например, когда переехал со старой PS4 Pro на новую PS5 побежал качать игры PS5, чтобы оценить всю мощь текущего поколения. Так в графику не упарываюсь, но нужно было пощупать терафлопсики.

На игру скидка, так что указан не полный прайс, но по факту нам предлагается купить новую игру. И я отмечу, что у меня максимальное здание со всеми дополнениями. На момент покупки оно было самым дорогим.

Sony PlayStation 5 game boost

На скриншоте вся официальная информация по вопросу. Исчерпывающий список и доступные изменения.





Немного выше мы рассмотрели варианты Апгрейда старых игр на новой консоли:

Стабилизация частоты кадров и разрешения у некоторых игр;

Апгрейд версии игры до нового поколения (3 варианты);

Но есть третий вариант, о котором редко упоминают. Аналогичная функция есть у Xbox и распиарена и в хвост и в гриву, но тут информации очень мало. Это Game Boost. Почти аналог FPS Boost у Xbox series X, но со своими особенностями.

Game Boost - это патч от издателей, что разблокирует частоту и разрешение в игре. Кто-то перемаркировывает игру в PS5 версию с минимальными изменениями, а кто-то разблокирует некоторые ограничения, что держали игру в допустимых рамках. Некоторые добавляют дальность прорисовки, и минимальные улучшения графики. В основном частота поднимается с 30 до 60 и разрешение увеличивается на 10-30%. Не существует официального списка игр, что получили подобные улучшения, но касаются достаточно старых игр, что приятно.

Я нашел несколько различных списков с разным каталогом. У меня нет возможности его проверить полностью и официально подтвердить.

В основном крупные долгоиграющие проекты с хорошей реиграбельностью и многие можно пройти еще разочек.

Дисковые версии необходимо обновить до самой последней версии. В базовом варианте у них не будет данной функции.





Послесловие

Когда меня спрашивают, что мне не нравится в политике и действиях самураев, я отвечаю: "Медлительность и неповоротливость. Огромный объем полезной информации приходится собирать по крупицам из множества источников. Конечно, игры у них самые лучшие, но как об этом узнать - ума не приложу". А вы помните PS5 Pro? В ней нам прорекламировали новую функцию, о которой никто и никогда не узнает PS5 Pro game boost и улучшения для 8500 игр :-) Какой смысл они вкладывают в новую функцию, если предыдущая коснулась напрямую только 50-70 игр? Кстати, нам рассказали про встроенный PSSR, но не дали четкой информации. Она работает только в играх, где функция встроена (как патч у FSR и DLSS) или будет растягивать картинку ВО ВСЕХ ИГРАХ до 4к? Представьте себе библиотеку PS4 у которой ВСЕ ИГРЫ без патчей и прочей суеты автоматически растягивается до полноценного 2160р. Это будет ключевая особенность.