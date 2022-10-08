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По основным параметрам девайс выглядит как оптимальный недорогой вариант с большим экраном 6.82 дюйма, а так ли оно на самом деле – покажет наше тестирование.

Характеристики

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Комплектация

В стильно оформленной коробке помимо смартфона я обнаружил адаптер питания мощностью 18 Вт, кабель Type-C, скрепку, силиконовый чехол и защитную плёнку. Последний предмет предстоит наклеить на экран самостоятельно. Впрочем, некоторые пользователи сразу удаляют плёнки с дисплея, поэтому у такого решения есть свои плюсы.

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Прозрачный чехол массой 23 грамма неплотно сидит на корпусе и может поскрипывать при использовании смартфона. Плюс чехла только в том, что для его снятия не нужно будет прилагать особых усилий.

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Дизайн

Как вы уже могли заметить по характеристикам, Tecno Pova Neo 2 обладает большим экраном и ёмким аккумулятором, а значит о компактных размерах не может идти и речи. При этом всё в пределах разумного, а по весу смартфон легче защищённых моделей, хотя почти 233 грамма – это тоже немало. В обзоре рассматриваем девайс синего цвета – помимо него в продаже встречаются варианты с чёрным и серым корпусом.

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Дизайн новинки соответствует современным тенденциям. Камера на передней стороне помещена в небольшое отверстие чуть ниже динамика, а рамки вокруг экрана вполне можно назвать тонкими, хотя на какие-то рекорды смартфон не претендует. Если приглядеться, то датчики приближения и освещённости сделаны чуть правее динамика, а вот индикатора уведомлений не предусмотрено.

Из особенностей – фронтальная вспышка, способная работать как фонарик, причём в том числе одновременно с задней вспышкой. Такая функция называется «360 свет» – она активируется через верхнюю шторку быстрого доступа.

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Лоток, что называется, полноценный – одновременно для двух симок и карты памяти.

На правой грани – совсем немного выпирающие качелька регулировки громкости и кнопка питания, работающая ещё как сканер отпечатков. Края кнопки негладкие, что сразу ощущается пальцем, однако через пару дней я к этому привык и перестал замечать.

Мини-джек, микрофон, разъём Type-C версии 2.0 и ещё один динамик находятся на нижнем торце. В паре с верхним динамиком образуется стереозвучание – весьма громкое и без явных искажений, хотя нижний динамик, который более громкий, в некоторых случаях начинает слегка хрипеть. Впрочем, в настройках есть эквалайзер и усиление различных эффектов, что несколько меняет ситуацию. Комфортной оказалась минимальная громкость, подходящая даже для полной тишины.

Заднюю сторону в девайсе синего цвета вполне можно использовать как зеркало, а ещё она сильно пачкается, что касается и боковых граней, тоже сделанных из глянцевого пластика. Необычно оформлен блок с камерами, что отлично сочетается с узором из тонких полосок на крышке. Эти полоски единственная матовая часть на корпусе. Блок с камерами и сами модули почти не выпирают, а кольца вокруг сенсоров способны частично защитить их от повреждений.

Дисплей

За счёт экрана большой диагонали 6.82 дюйма на смартфоне удобно просматривать видео, играть и читать различную информацию. Из явных минусов – не самое высокое разрешение HD+ (1640x720 точек), зато повышенная частота обновления 90 Гц работает как в интерфейсе операционной системы, так и в различных играх и приложениях. Обрабатывается до 5 одновременных касаний. Олеофобное покрытие присутствует.

Структура субпикселей указывает на использование IPS-матрицы.

Максимальная яркость полностью белого экрана близка к 500 кд/м² – правда особенность в том, что яркость снижается, если экран становится лишь частично белым. Отличные антибликовые свойства позволяют в большинстве случаев комфортно просматривать информацию на улице. Равномерность подсветки средняя, без видимых зон с засветами. Минимальная яркость тоже комфортная – 4.32 кд/м². Контрастность – 1460:1. Смартфон получил новую версию операционной системы, в которой отсутствует ранее встречающийся в девайсах Tecno недостаток – малое количество делений для регулировки яркости (всего было 100). Сейчас количество заметно выросло – стало удобнее настраивать оптимальное значение, не прибегая к использованию стороннего софта.

Цветовой охват экрана близок к охвату sRGB, без каких-либо настроек, в том числе цветовой температура. Значение цветовой температуры превышает 10 000K при оптимальных 6500K – обычно это делают для повышения яркости, но уход в холодные оттенки сразу бросается в глаза.

Режим защиты зрения наоборот сделает цветовую температуру слишком низкой и снизит яркость подсветки более чем на 100 кд/м². Остаётся только пробовать использовать сторонний софт.

Мерцания экрана нет на любом уровне яркости. Время отклика при переходе с чёрного на белый цвет и обратно – 24 мс. Время отклика при переходе с 50% серого на 80% серого и обратно – 46 мс.

Железо, операционная система и софт

Работает Tecno Pova Neo 2 на однокристальной системе MediaTek Helio G85 – это железо среднего уровня, впервые появившееся в мобильных устройствах в 2020 году. Рассматриваемая в обзоре версия девайса с 4/64 ГБ памяти набирает в Antutu 9.4.4 примерно 213 000 баллов, чего оказалось достаточно для быстрой работы интерфейса операционной системы. Оперативную память можно расширить на 1, 2 или 3 ГБ за счёт более медленной пользовательской памяти. Перемещение софта на карту памяти невозможно, из-за чего рекомендую присмотреться к версии смартфона со 128 ГБ ПЗУ, если нужно хранить большое количество приложений и игр. Стандарт пользовательской памяти не самый быстрый из поддерживаемых чипсетом – eMMC 5.1.

Более 60 FPS удалось получить в играх Dead Trigger 2 и Real Racing 3, и в целом не приходится сомневаться, что частота обновления 90 Гц работает везде, где это возможно. Другое дело, что железо смартфона не настолько мощное, чтобы выдавать в тяжёлых проектах стабильные 90 кадров в секунду.

Игры тестировались с помощью приложения Gamebench. В PUBG доступна графика Плавно/Ультра, в среднем с 39 FPS, либо Высоко/Высоко.

В Genshin Impact я бы посоветовал ограничиться минимальными настройками. Не поддерживается официально игра Fortnite.

Нагрев корпуса при комнатной температуре 23 градуса Цельсия не критичный, но всё же ощутимый, в том числе и на передней стороне девайса. В то же время отсутствует троттлинг CPU и GPU, что, надо полагать, и является основной причиной нагрева.

Версия Android свежая – двенадцатая, с оболочкой HiOS 12.0.0. При первом включении и после подключения к интернету начинают автоматически устанавливаться приложения от Yandex и Mail.ru, что не является проблемой, так как после софт можно удалить.

Интересных функций в фирменной оболочке предостаточно – от управления жестами, клонирования некоторых приложений и перевода текста и разговоров в чатах, до записи звонков в WhatsApp, изменения голоса и улучшения картинки видеочата в этом мессенджере. Никакой рекламы или явных недостатков.

На первый взгляд, производитель не стал жадничать с датчиками – присутствует в том числе магнитометр и гироскоп. Причём гироскоп определяется приложениями как аппаратный вариант, но работает по каким-то причинам некорректно и совершенно не годится для использования, к тому же с опозданием реагируя на движения аппарата.

Методы разблокировки

Сканер отпечатков пальцев начал отлично работать после добавления в память двух вариантов одного пальца – если ограничиться одним вариантом, то периодически отпечаток у меня не распознавался. На разблокировку с учётом показа анимации появления рабочего стола уходит примерно 0.7 секунды.

Разблокировка по лицу займёт около 1 секунды – здесь уже всё изначально работает хорошо. При недостатке освещения можно задействовать функцию автоповышения яркости подсветки.

Связь

К качеству связи в городских условиях у меня претензий нет – здесь всё стандартно. Поддерживается связь 4G (B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41) и двухдиапазонный Wi-Fi (ac). Есть многими любимый модуль NFC и Bluetooth 5.0 с кодеками LDAC, AAC и SBC (без aptX). Что немаловажно, есть автоматическая запись телефонных разговоров.

Работающее при подключении наушников FM-радио имеет функцию записи эфира и вывода звука на динамики. Нет поддержки RDS.

Как GPS-навигатор смартфон хорошо работает в городских условиях со спутниками GPS (L1), Galileo, BeiDou и GLONASS. Поддерживается электронный компас.

Камеры

Рассмотрим сначала основную камеру – она имеет разрешение 16 Мп (f/1.8) и автофокус, а в приложении для съёмки работает искусственный интеллект, определяющий сцены и при необходимости включающий HDR. Качество снимков неплохое, хотя фотографии не отличаются насыщенностью или детализацией – главное понимать, что для бюджетного сегмента это скорее норма. Если ровно держать девайс, то кадры не смазываются – единственное, что движущиеся объекты проблематично сфотографировать.

Реализован режим Super Night – он довольно долго создаёт и склеивает несколько снимков, зато и разница по сравнению с автоматическим режимом обычно видна сразу. Впрочем, это не всегда помогает, и лучше снимать исключительно при хорошем освещении или хотя бы чтобы в кадр попадало большое количество источников света.

Автоматический режим Ночной режим

Ещё одна задняя камера является сенсором глубины, при этом если закрыть датчик пальцем, то эффект размытия останется доступен и визуально никак не поменяется.

Панорамный снимок:

Максимальное разрешение при съёмке видео – 1080p с 30 кадрами в секунду. Стабилизации нет. Автофокус с трудом реагирует на небольшие предметы, а в остальном всё стандартно.





Конечно же нельзя не упомянуть фронтальную камеру с разрешением 8 Мп (f/2.0) – благодаря передней вспышке, которая может работать совместно с подсвечивающимся экраном, при любом внешнем освещении можно сделать селфи достойного качества, насколько это позволяет сенсор. Есть эффект размытия, всевозможные бьюти-эффекты и анимированные стикеры.

Время работы и зарядки

Аккумулятор ёмкостью 7000 мА*ч позволяет рассчитывать на долгое время работы, как это и происходит, даже с учётом большого экрана и использования не самого энергоэффективного по современным меркам чипсета. Дольше всего девайс будет работать при просмотре видео и при решении несложных задач – здесь он действительно хорош, а вот в играх можно было ожидать менее быстрой разрядки. Для тестов времени работы в смартфоне использовалась одна симка (без мобильного интернета) и был постоянно включен Wi-Fi.

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высоко) 8.5 часов 24 часа в режиме ожидания 4% заряда Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м² 28 часов 58 минут PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления экрана 60 герц) 17 часов 19 минут PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления экрана 90 герц) 15 часов 36 минут





На полную зарядку смартфона уходит 3 часа при использовании комплектного блока питания. За 30 минут Tecno Pova Neo 2 заряжается с 0 до 22%, а за час – до 45%.

Итоги

Tecno Pova Neo 2 выделяется большим экраном с повышенной частотой обновления, ёмким аккумулятором, громкими стереодинамиками и NFC. Приплюсуем сюда яркий молодёжный дизайн и функциональную оболочку HiOS, и получим по-своему уникальный смартфон, у которого с учётом цены будет мало конкурентов, если вам нужно что-то такое же большое и работающее долго без подзарядки. Из интересных особенностей – фронтальная вспышка и тесная интеграция с приложением WhatsApp.

Без недостатков тоже не удалось обойтись: если HD+ разрешение экрана, не самый энергоэффективный чипсет и скромный набор камер вполне можно было ожидать, то неработающий гироскоп несколько разочаровал. Не устроить может излишне пачкающийся корпус – учитывая не самый качественный комплектный чехол это тоже можно считать минусом.

В России цена на смартфон начинается от 11 990 рублей за версию 4/64 ГБ памяти.



