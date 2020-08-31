Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Crusader Kings 3
- Iron Harvest
- Marvel’s Avengers
- Serious Sam 4
- Mafia: Definitive Edition
- На сдачу
Вступление
После чрезвычайно насыщенного августа, казалось, время немного передохнуть, да не тут-то было. В сентябре для тех, кому тяжело расстаться с любимыми проектами и сериями, припасены ремастеры Kingdoms of Amalur и Crysis, ремейки Mafia и Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, а также свежие части Crusader Kings и Serious Sam. Не заскучают и любители всего нового: для них есть Marvel’s Avengers и Iron Harvest.
реклама
На что еще обратить внимание? Узнайте из нашей традиционной статьи.
Предыдущие материалы:
- Главные игры второй половины августа 2020 года;
- Главные игры первой половины августа 2020 года;
- Главные игры июля 2020 года.
Crusader Kings 3
|Жанр
|Глобальная стратегия
|Разработчик
|Paradox Development Studio
|Издатель
|Paradox Interactive
|Платформы
|PC, Mac
|Дата выхода
|1 сентября 2020 года
Пик Paradox пришелся на первую половину 2010-х, когда она выпустила две по-настоящему выдающиеся глобальные стратегии подряд: Crusader Kings 2 в 2012-м и Europa Universalis 4 годом позже. Пополнив золотой фонд жанра столь мощной парой, шведы сбавили обороты, выпустив «просто» неплохие Hearts of Iron 4 и Stellaris, а затем и вовсе сели в лужу с Imperator: Rome. Возвращение на вершину студия постарается начать с Crusader Kings 3 – и шансы, судя по всему, приличные.
Авторы не стали трогать основную концепцию – это по-прежнему игра про сбор войск, исследование технологий, дипломатию, законотворчество, но прежде всего – про историю великих (и не очень) династий. Недаром острые языки окрестили серию «средневековой The Sims» – в генерации интересных межличностных разборок, замешанных на жутких нравах тех времен, ей нет равных. В триквеле и так богатая система династий пополнилась особыми «перками», накапливающимися после великих деяний и кочующими из поколения в поколение, побочными ветвями на генеалогическом древе, прокачкой «стиля» для каждого героя, определяющего его жизненные приоритеты (повоевать, поднять экономику, продвинуть науку и прочее), и другими нюансами.
Отдельно стоит отметить стресс – у некоторых персонажей его уровень растет, если они вместо решений, соответствующих их мировоззрению, принимают какие-то иные шаги. Переизбыток таких чувств ведет к появлению у героев отрицательных черт и штрафов к характеристикам, от алкоголизма до потери рассудка. Конечно, про способы снятия напряжения никто не забыл: налили рюмочку мужчине с «горящими трубами» – он уже не так взбудоражен и склонен к решительным поступкам.
Значительно преобразилась и религия. Во-первых, ее разновидностей стало гораздо больше, и набор опций для модернизации каждой из них впечатляет – можно дойти хоть до поощряющего каннибализм христианства. Во-вторых, можно создать свое уникальное учение или конфессию, и это существенно повлияет на отношения с соседями и Папой. Причем свою лепту внесет также географическое расположение (карта заметно увеличилась за счет пространства вокруг Европы) – в Индии уровень терпимости к инакомыслящим выше, чем на территориях католиков, например. Единственной преградой к комфортному открытию Церкви Летающего Макаронного Монстра и погружению в средневековые страсти уже 1 сентября могут стать только «баги». В остальном все выглядит аппетитно.
реклама
Iron Harvest
|Жанр
|Стратегия
|Разработчик
|KING Art
|Издатель
|Deep Silver
|Платформы
|PC
|Дата выхода
|1 сентября 2020 года
1 сентября, оказывается, славный день для любителей стратегий: помимо Crusader Kings 3, выйдет еще и Iron Harvest – RTS про альтернативные 1920-е, где Германия, Польша и Россия, замаскированные под Саксонию, Поланию и Русвет, натравливают друг на друга роботов на угле и солярке. Корни виртуального конфликта следует искать где-то в Советско-польской войне, хотя прямых аналогий разработчики стараются избегать.
Каждой фракции выделена своя кампания, но объединены они общим сюжетом и в сумме насчитывают свыше 20 миссий. Важно, что у стран есть по три уникальных героя с особыми способностями и спутниками. Например, поляков представляет Анна с ручным медведем Войтеком – девушка мастерски обращается со снайперской винтовкой, а косолапый отвлекает от нее врагов и без большого труда разрывает пехотинцев. Аналогичные юниты есть и у остальных: Русвет представляет Ольга с амурским тигром, а у Саксонии выделяется Гюнтер в компании двух волков.
Но главная «фишка» – конечно, огромные дизельные роботы. Они делятся на разные типы в зависимости от толщины брони и предпочитаемой дистанции в бою: среди них есть как дальнобойные махины, так и размахивающие лезвием железяки, напоминающие персонажей «Трансформеров». Однако «мехи» крайне неповоротливы – даже на то, чтобы развернуться вокруг своей оси, у них уходит уйма времени, а уж об оперативной переброске подкреплений с фланга на фланг речи вообще не идет. А мобильная техника слишком хрупка и эффективна только против простых солдат без гранат и пушек.
Больше всего Iron Harvest напоминает серию Company of Heroes: и упором на столкновения небольших отрядов, предпочитающих сидеть за укрытиями вместо штыковой атаки, и устройством карт, и захватом точек с ресурсами, и даже интерфейсом. Особенно сильно сходства проявятся в мультиплеере, где есть классический Skirmish, – но разве это плохо? Если по уровню исполнения проект KING Art допрыгнет до прекрасных игр Relic Entertainment, недовольства быть не должно.
Marvel’s Avengers
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Crystal Dynamics, Eidos Montreal
|Издатель
|Square Enix
|Платформы
|PC, PlayStation 4, Xbox One
|Дата выхода
|4 сентября 2020 года
Вселенная Marvel спрутом расползлась по киноиндустрии: начиная с 2010-го, ежегодно мы получаем приключения очередных супергероев, будь то Халк, Тор, Железный человек, Капитан Америка или еще какая-нибудь звезда комиксов. В играх же присутствие Marvel еще не превратилось в засилье: из по-настоящему заметных проектов вспоминается лишь «Человек-паук» 2018 года. До конца года он получит продолжение (Spider-Man: Miles Morales), а уже сейчас нам предстоит встреча с «Мстителями».
Marvel's Avengers начинается с того, что супергероев обвиняют в разрушении Сан-Франциско прямо в день открытия ими новой штаб-квартиры. Отряд распадается, но спустя пять лет объявленных вне закона спасителей человечества приходит пора собрать снова – научная корпорация АИМ и ее лидер МОДОК угрожают будущему людей. Собственно, пошаговое объединение легенд – главная идея проекта. Разные миссии можно проходить за разных бойцов (по мере их открытия), и способности у каждого свои: кто-то умеет летать, кто-то палит из огнестрельного оружия, кто-то швыряется валунами.
Игра будет чередовать строго «коридорные» задания, где акцент делается на кинематографичность, с более открытыми. Исследуя окрестности там, где это дозволено, можно отыскать не только коллекционное барахло, но также экипировку и артефакты – они дают бонусы к урону в ближнем и дальнем бою, дополняют спецспособности, увеличивают защиту от повреждений. Всего разрешат нацепить семь предметов, так что ковыряние в инвентаре в поисках оптимальных сочетаний станет неотъемлемой частью прокачки.
Загвоздка в том, что Marvel’s Avengers не пропустит к очередным сюжетным заданиям без должного уровня развития. Дабы продвинуть сценарий вперед, извольте пройти пару-тройку кооперативных миссий, суть которых – набор «лута» и выполнение шаблонных заданий в духе «сломай пару генераторов». И вот эта мимикрия под игру-сервис – пока основное, что настораживает в, кажется, неплохом блокбастере. Насколько оправданы опасения, узнаем буквально на днях.
реклама
Serious Sam 4
|Жанр
|Шутер
|Разработчик
|Croteam
|Издатель
|Devolver Digital
|Платформы
|PC
|Дата выхода
|24 сентября 2020 года
Знаменитая «мясная» серия Serious Sam разрождается новыми частями все медленнее и медленнее. Между оригиналом, разбитым на два фрагмента (First и Second Encounter) и полновесной второй частью прошло три года, между второй и третьей – шесть лет, а Serious Sam 4 заставила себя ждать целых девять лет, за которые успела потерять подзаголовок Planet Badass. Ждем пятый номерной выпуск в 2032-м?
А он просто обязан быть – ведь хроника противостояния Сэма Стоуна и Ментала, главного негодяя в мире, очень далека от завершения. Фактически сюжет застрял на концовке Serious Sam 2, в которой злодей избегает стычки с героем и смывается на космическом корабле. Serious Sam 3: BFE возвращала нас к событиям накануне оригинала, а 24 сентября мы отправимся в еще более ранний период. Оказывается, тогда Сэм еще не спасал вселенную в одиночку, а был частью команды крутых ребят, обменивающихся броскими репликами в духе «Неудержимых». Croteam обещает напомнить об «олдскульных» боевиках и уж точно не сведет все к «привет, я пришел пострелять».
Вслед за глубиной сценария выросли карты, причем настолько, что нам понадобится транспорт для их пересечения. Это не значит, что нас ждет полноценная «песочница» – игра линейна, однако предлагает и охапку побочных миссий, где можно раздобыть улучшения для пушек (скажем, альтернативную атаку) и проверить свои навыки в более тяжелых условиях, чем по сюжету. Врагов, кстати, тоже больше: движок собственной разработки позволяет генерировать десятки тысяч скелетов, безголовых камикадзе и прочих знакомых ребят для того, чтобы показать размах межгалактической войны.
реклама
В конечном счете, Serious Sam 4 все равно следует заветам и канонам серии. Любой шаг служит только одной цели – сделать перестрелки с толпами ярких врагов увлекательнее и содержательнее, и если для этого нужна третья разновидность дробовика (теперь – еще и автоматический), то хорваты только за. Выдержит ли такой подход проверку пятнадцатичасовой кампанией, скоро посмотрим.
Mafia: Definitive Edition
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Hangar 13
|Издатель
|2K Games
|Платформы
|PC, PlayStation 4, Xbox One
|Дата выхода
|25 сентября 2020 года
Mafia: The City of the Lost Heaven даже по меркам своего времени была неуклюжей игрой с сомнительными геймплейными решениями, однако сценарий, атмосфера, музыка, постановка миссий вывели ее в категорию вневременных жемчужин. Последующие части не только не сумели ее превзойти, а еще и, в случае с Mafia 3, ушли вообще куда-то в сторону от первоначальной концепции. Mafia: Definitive Edition – ремейк, который призван напомнить, что такое настоящая «Мафия» и на что надо равняться.
реклама
Первое и самое щекотливое отличие от хита 2002 года, помимо графики, – дополнения в повествование. В целом история таксиста Томми Анджело, волею случая добравшегося до вершин криминальной структуры, не претерпит заметных изменений. Новшества затронут его окружение. Больше экранного времени получат бандиты Поли и Сэм, мы чаще будем видеть Сару, возлюбленную главного героя. Переработали американцы и куски некоторых миссий, чтобы, по их мнению, подчеркнуть накал противостояния между мафиозными кланами. При этом не стоит думать, что рутина из Mafia 3 перекочует и сюда – обещают, что занудствовать не будут.
Сложность также не осталась без внимания Hangar 13. Оригинал точно не был игрой для дошколят, а некоторые миссии из версии 1.0 (вроде той самой гонки) до сих пор снятся людям в кошмарах. Здесь будет проявлена особая гибкость: кто хочет, чтобы его тормозили копы за превышение скорости, – добро пожаловать на «классический» уровень сложности, кто предпочитает более спокойное прохождение – держите вариант полегче. Аналогично с режимами езды, среди которых как аркадный, так и псевдореалистичный.
А вот баловство с механикой боев пока вызывает смешанные чувства. Хотя авторы охотно подчеркивают, что Томми просто шофер, а не солдат, как Линкольн из Mafia 3, выглядит все иначе: мистер Анджело лихо отстреливается, мутузит бандитов кулаками и душит со спины, владеет паркуром. С другой стороны, физика перестрелок явно неплохая, с заметной отдачей и убедительной реакцией тел на повреждения. Остается, скрестив пальцы, надеяться, что Hangar 13 не перегнет палку и четко отделит моменты, в которых «раньше было лучше», от настоящего нафталина.
реклама
На сдачу
- Ary and the Secret of Seasons – маленькая Ари овладевает силами природы и с их помощью сражается с врагами, мешающими восстановить мир и спокойствие в мире (1 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).
- Spellbreak – «королевская битва» магов, в которой нужно составлять цепочки из заклинаний (3 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).
- WRC 9 – очередная часть раллийного симулятора приглашает впервые прокатиться по Кении, Японии и Новой Зеландии на одной из 15 новых машин (3 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).
- NBA 2K21 – в новом выпуске баскетбольного симулятора за авторством 2K снова изменения в механике бросков, а также свежие анимации и улучшенная защита под кольцом (4 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).
реклама
- Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – первые две части отличных «покатушек» на скейтборде выглядят здорово после капитального HD-ремонта (4 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).
- Necromunda: Underhive Wars – тактический экшен во вселенной Warhammer 40.000 сталкивает три фракции в рамках пятнадцати миссий и нескольких мультиплеерных режимов (8 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).
- As Far as the Eye – смесь рогалика и пошаговой управленческой стратегии просит нас отвести племя зверюшек к центру мира (10 сентября 2020 года; PC).
- Hotshot Racing – аркадные, нарочито старомодные гонки в нескольких режимах – от поездок с бомбой а-ля фильм «Скорость» до побега от полиции (10 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).
реклама
- Inertial Drift – стилизованная под комикс гоночная игра предлагает взять геймпад и, пользуясь сразу двумя стиками, научиться дрифтовать на разных типах автомобилей (11 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).
- BPM: Bullets Per Minute – ритм-шутер с элементами рогалика, требующий стрелять, перезаряжать пушки и прыгать в такт тяжелой музыке (15 сентября 2020 года; PC).
- eFootball PES 2021 Season Update – Konami решила сосредоточить силы на PES для нового поколения консолей и в этом году просто обновляет составы для прошлой части серии (15 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).
- Dog Duty – тактика в реальном времени сталкивает нас с огромными боссами и устраивает перестрелки прямо во время заездов на транспортере (17 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Mac).
- WWE 2K Battlegrounds – Saber Interactive продолжает эксперименты над проектами 2K: после баскетбола пришла очередь реслинга (18 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).
- Darksburg – кооперативный изометрический рогалик щеголяет процедурной генерацией закоулков города Дарксбурга, раздачей случайных талантов при повышении уровня и толпами врагов (23 сентября 2020 года; PC).
- Lust from Beyond – ужастик от первого лица с сильным эротическим элементом и повсеместным оккультизмом (24 сентября 2020 года; PC).
- Port Royale 4 – новый выпуск управленческой стратегии про завоевание господства над Карибским бассейном вводит пошаговые морские битвы (25 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).
- Trollhunters: Defenders of Arcadia – платформер по мотивам мультсериала «Охотники на троллей», созданного Гильермо дель Торо (25 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила