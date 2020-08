Оглавление

Вступление

После чрезвычайно насыщенного августа, казалось, время немного передохнуть, да не тут-то было. В сентябре для тех, кому тяжело расстаться с любимыми проектами и сериями, припасены ремастеры Kingdoms of Amalur и Crysis, ремейки Mafia и Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, а также свежие части Crusader Kings и Serious Sam. Не заскучают и любители всего нового: для них есть Marvel’s Avengers и Iron Harvest.

На что еще обратить внимание? Узнайте из нашей традиционной статьи.

Crusader Kings 3

Жанр Глобальная стратегия Разработчик Paradox Development Studio Издатель Paradox Interactive Платформы PC, Mac Дата выхода 1 сентября 2020 года

Пик Paradox пришелся на первую половину 2010-х, когда она выпустила две по-настоящему выдающиеся глобальные стратегии подряд: Crusader Kings 2 в 2012-м и Europa Universalis 4 годом позже. Пополнив золотой фонд жанра столь мощной парой, шведы сбавили обороты, выпустив «просто» неплохие Hearts of Iron 4 и Stellaris, а затем и вовсе сели в лужу с Imperator: Rome. Возвращение на вершину студия постарается начать с Crusader Kings 3 – и шансы, судя по всему, приличные.

Авторы не стали трогать основную концепцию – это по-прежнему игра про сбор войск, исследование технологий, дипломатию, законотворчество, но прежде всего – про историю великих (и не очень) династий. Недаром острые языки окрестили серию «средневековой The Sims» – в генерации интересных межличностных разборок, замешанных на жутких нравах тех времен, ей нет равных. В триквеле и так богатая система династий пополнилась особыми «перками», накапливающимися после великих деяний и кочующими из поколения в поколение, побочными ветвями на генеалогическом древе, прокачкой «стиля» для каждого героя, определяющего его жизненные приоритеты (повоевать, поднять экономику, продвинуть науку и прочее), и другими нюансами.

Отдельно стоит отметить стресс – у некоторых персонажей его уровень растет, если они вместо решений, соответствующих их мировоззрению, принимают какие-то иные шаги. Переизбыток таких чувств ведет к появлению у героев отрицательных черт и штрафов к характеристикам, от алкоголизма до потери рассудка. Конечно, про способы снятия напряжения никто не забыл: налили рюмочку мужчине с «горящими трубами» – он уже не так взбудоражен и склонен к решительным поступкам.

Значительно преобразилась и религия. Во-первых, ее разновидностей стало гораздо больше, и набор опций для модернизации каждой из них впечатляет – можно дойти хоть до поощряющего каннибализм христианства. Во-вторых, можно создать свое уникальное учение или конфессию, и это существенно повлияет на отношения с соседями и Папой. Причем свою лепту внесет также географическое расположение (карта заметно увеличилась за счет пространства вокруг Европы) – в Индии уровень терпимости к инакомыслящим выше, чем на территориях католиков, например. Единственной преградой к комфортному открытию Церкви Летающего Макаронного Монстра и погружению в средневековые страсти уже 1 сентября могут стать только «баги». В остальном все выглядит аппетитно.

Iron Harvest

Жанр Стратегия Разработчик KING Art Издатель Deep Silver Платформы PC Дата выхода 1 сентября 2020 года

1 сентября, оказывается, славный день для любителей стратегий: помимо Crusader Kings 3, выйдет еще и Iron Harvest – RTS про альтернативные 1920-е, где Германия, Польша и Россия, замаскированные под Саксонию, Поланию и Русвет, натравливают друг на друга роботов на угле и солярке. Корни виртуального конфликта следует искать где-то в Советско-польской войне, хотя прямых аналогий разработчики стараются избегать.

Каждой фракции выделена своя кампания, но объединены они общим сюжетом и в сумме насчитывают свыше 20 миссий. Важно, что у стран есть по три уникальных героя с особыми способностями и спутниками. Например, поляков представляет Анна с ручным медведем Войтеком – девушка мастерски обращается со снайперской винтовкой, а косолапый отвлекает от нее врагов и без большого труда разрывает пехотинцев. Аналогичные юниты есть и у остальных: Русвет представляет Ольга с амурским тигром, а у Саксонии выделяется Гюнтер в компании двух волков.



Но главная «фишка» – конечно, огромные дизельные роботы. Они делятся на разные типы в зависимости от толщины брони и предпочитаемой дистанции в бою: среди них есть как дальнобойные махины, так и размахивающие лезвием железяки, напоминающие персонажей «Трансформеров». Однако «мехи» крайне неповоротливы – даже на то, чтобы развернуться вокруг своей оси, у них уходит уйма времени, а уж об оперативной переброске подкреплений с фланга на фланг речи вообще не идет. А мобильная техника слишком хрупка и эффективна только против простых солдат без гранат и пушек.

Больше всего Iron Harvest напоминает серию Company of Heroes: и упором на столкновения небольших отрядов, предпочитающих сидеть за укрытиями вместо штыковой атаки, и устройством карт, и захватом точек с ресурсами, и даже интерфейсом. Особенно сильно сходства проявятся в мультиплеере, где есть классический Skirmish, – но разве это плохо? Если по уровню исполнения проект KING Art допрыгнет до прекрасных игр Relic Entertainment, недовольства быть не должно.

Marvel’s Avengers

Жанр Экшен Разработчик Crystal Dynamics, Eidos Montreal Издатель Square Enix Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 4 сентября 2020 года

Вселенная Marvel спрутом расползлась по киноиндустрии: начиная с 2010-го, ежегодно мы получаем приключения очередных супергероев, будь то Халк, Тор, Железный человек, Капитан Америка или еще какая-нибудь звезда комиксов. В играх же присутствие Marvel еще не превратилось в засилье: из по-настоящему заметных проектов вспоминается лишь «Человек-паук» 2018 года. До конца года он получит продолжение (Spider-Man: Miles Morales), а уже сейчас нам предстоит встреча с «Мстителями».

Marvel's Avengers начинается с того, что супергероев обвиняют в разрушении Сан-Франциско прямо в день открытия ими новой штаб-квартиры. Отряд распадается, но спустя пять лет объявленных вне закона спасителей человечества приходит пора собрать снова – научная корпорация АИМ и ее лидер МОДОК угрожают будущему людей. Собственно, пошаговое объединение легенд – главная идея проекта. Разные миссии можно проходить за разных бойцов (по мере их открытия), и способности у каждого свои: кто-то умеет летать, кто-то палит из огнестрельного оружия, кто-то швыряется валунами.

Игра будет чередовать строго «коридорные» задания, где акцент делается на кинематографичность, с более открытыми. Исследуя окрестности там, где это дозволено, можно отыскать не только коллекционное барахло, но также экипировку и артефакты – они дают бонусы к урону в ближнем и дальнем бою, дополняют спецспособности, увеличивают защиту от повреждений. Всего разрешат нацепить семь предметов, так что ковыряние в инвентаре в поисках оптимальных сочетаний станет неотъемлемой частью прокачки.

Загвоздка в том, что Marvel’s Avengers не пропустит к очередным сюжетным заданиям без должного уровня развития. Дабы продвинуть сценарий вперед, извольте пройти пару-тройку кооперативных миссий, суть которых – набор «лута» и выполнение шаблонных заданий в духе «сломай пару генераторов». И вот эта мимикрия под игру-сервис – пока основное, что настораживает в, кажется, неплохом блокбастере. Насколько оправданы опасения, узнаем буквально на днях.

Serious Sam 4

Жанр Шутер Разработчик Croteam Издатель Devolver Digital Платформы PC Дата выхода 24 сентября 2020 года

Знаменитая «мясная» серия Serious Sam разрождается новыми частями все медленнее и медленнее. Между оригиналом, разбитым на два фрагмента (First и Second Encounter) и полновесной второй частью прошло три года, между второй и третьей – шесть лет, а Serious Sam 4 заставила себя ждать целых девять лет, за которые успела потерять подзаголовок Planet Badass. Ждем пятый номерной выпуск в 2032-м?

А он просто обязан быть – ведь хроника противостояния Сэма Стоуна и Ментала, главного негодяя в мире, очень далека от завершения. Фактически сюжет застрял на концовке Serious Sam 2, в которой злодей избегает стычки с героем и смывается на космическом корабле. Serious Sam 3: BFE возвращала нас к событиям накануне оригинала, а 24 сентября мы отправимся в еще более ранний период. Оказывается, тогда Сэм еще не спасал вселенную в одиночку, а был частью команды крутых ребят, обменивающихся броскими репликами в духе «Неудержимых». Croteam обещает напомнить об «олдскульных» боевиках и уж точно не сведет все к «привет, я пришел пострелять».



Вслед за глубиной сценария выросли карты, причем настолько, что нам понадобится транспорт для их пересечения. Это не значит, что нас ждет полноценная «песочница» – игра линейна, однако предлагает и охапку побочных миссий, где можно раздобыть улучшения для пушек (скажем, альтернативную атаку) и проверить свои навыки в более тяжелых условиях, чем по сюжету. Врагов, кстати, тоже больше: движок собственной разработки позволяет генерировать десятки тысяч скелетов, безголовых камикадзе и прочих знакомых ребят для того, чтобы показать размах межгалактической войны.

В конечном счете, Serious Sam 4 все равно следует заветам и канонам серии. Любой шаг служит только одной цели – сделать перестрелки с толпами ярких врагов увлекательнее и содержательнее, и если для этого нужна третья разновидность дробовика (теперь – еще и автоматический), то хорваты только за. Выдержит ли такой подход проверку пятнадцатичасовой кампанией, скоро посмотрим.

Mafia: Definitive Edition

Жанр Экшен Разработчик Hangar 13 Издатель 2K Games Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 25 сентября 2020 года

Mafia: The City of the Lost Heaven даже по меркам своего времени была неуклюжей игрой с сомнительными геймплейными решениями, однако сценарий, атмосфера, музыка, постановка миссий вывели ее в категорию вневременных жемчужин. Последующие части не только не сумели ее превзойти, а еще и, в случае с Mafia 3, ушли вообще куда-то в сторону от первоначальной концепции. Mafia: Definitive Edition – ремейк, который призван напомнить, что такое настоящая «Мафия» и на что надо равняться.

Первое и самое щекотливое отличие от хита 2002 года, помимо графики, – дополнения в повествование. В целом история таксиста Томми Анджело, волею случая добравшегося до вершин криминальной структуры, не претерпит заметных изменений. Новшества затронут его окружение. Больше экранного времени получат бандиты Поли и Сэм, мы чаще будем видеть Сару, возлюбленную главного героя. Переработали американцы и куски некоторых миссий, чтобы, по их мнению, подчеркнуть накал противостояния между мафиозными кланами. При этом не стоит думать, что рутина из Mafia 3 перекочует и сюда – обещают, что занудствовать не будут.

Сложность также не осталась без внимания Hangar 13. Оригинал точно не был игрой для дошколят, а некоторые миссии из версии 1.0 (вроде той самой гонки) до сих пор снятся людям в кошмарах. Здесь будет проявлена особая гибкость: кто хочет, чтобы его тормозили копы за превышение скорости, – добро пожаловать на «классический» уровень сложности, кто предпочитает более спокойное прохождение – держите вариант полегче. Аналогично с режимами езды, среди которых как аркадный, так и псевдореалистичный.

А вот баловство с механикой боев пока вызывает смешанные чувства. Хотя авторы охотно подчеркивают, что Томми просто шофер, а не солдат, как Линкольн из Mafia 3, выглядит все иначе: мистер Анджело лихо отстреливается, мутузит бандитов кулаками и душит со спины, владеет паркуром. С другой стороны, физика перестрелок явно неплохая, с заметной отдачей и убедительной реакцией тел на повреждения. Остается, скрестив пальцы, надеяться, что Hangar 13 не перегнет палку и четко отделит моменты, в которых «раньше было лучше», от настоящего нафталина.

На сдачу

Ary and the Secret of Seasons – маленькая Ари овладевает силами природы и с их помощью сражается с врагами, мешающими восстановить мир и спокойствие в мире (1 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Spellbreak – «королевская битва» магов, в которой нужно составлять цепочки из заклинаний (3 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

WRC 9 – очередная часть раллийного симулятора приглашает впервые прокатиться по Кении, Японии и Новой Зеландии на одной из 15 новых машин (3 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

NBA 2K21 – в новом выпуске баскетбольного симулятора за авторством 2K снова изменения в механике бросков, а также свежие анимации и улучшенная защита под кольцом (4 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – первые две части отличных «покатушек» на скейтборде выглядят здорово после капитального HD-ремонта (4 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Necromunda: Underhive Wars – тактический экшен во вселенной Warhammer 40.000 сталкивает три фракции в рамках пятнадцати миссий и нескольких мультиплеерных режимов (8 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

As Far as the Eye – смесь рогалика и пошаговой управленческой стратегии просит нас отвести племя зверюшек к центру мира (10 сентября 2020 года; PC).

Hotshot Racing – аркадные, нарочито старомодные гонки в нескольких режимах – от поездок с бомбой а-ля фильм «Скорость» до побега от полиции (10 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Inertial Drift – стилизованная под комикс гоночная игра предлагает взять геймпад и, пользуясь сразу двумя стиками, научиться дрифтовать на разных типах автомобилей (11 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

BPM: Bullets Per Minute – ритм-шутер с элементами рогалика, требующий стрелять, перезаряжать пушки и прыгать в такт тяжелой музыке (15 сентября 2020 года; PC).

eFootball PES 2021 Season Update – Konami решила сосредоточить силы на PES для нового поколения консолей и в этом году просто обновляет составы для прошлой части серии (15 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Dog Duty – тактика в реальном времени сталкивает нас с огромными боссами и устраивает перестрелки прямо во время заездов на транспортере (17 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Mac).

WWE 2K Battlegrounds – Saber Interactive продолжает эксперименты над проектами 2K: после баскетбола пришла очередь реслинга (18 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Darksburg – кооперативный изометрический рогалик щеголяет процедурной генерацией закоулков города Дарксбурга, раздачей случайных талантов при повышении уровня и толпами врагов (23 сентября 2020 года; PC).

Lust from Beyond – ужастик от первого лица с сильным эротическим элементом и повсеместным оккультизмом (24 сентября 2020 года; PC).

Port Royale 4 – новый выпуск управленческой стратегии про завоевание господства над Карибским бассейном вводит пошаговые морские битвы (25 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Trollhunters: Defenders of Arcadia – платформер по мотивам мультсериала «Охотники на троллей», созданного Гильермо дель Торо (25 сентября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

