Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD

Похоже, начало 2026 года станет последним периодом, когда еще можно купить игровую видеокарту по доступной цене, и это заставляет задуматься об апгрейде.
Еще год назад я собирался просидеть на игровом ПК на базе процессора Ryzen 5 5600X и видеокарты GeForce RTX 3060 еще года два-три, а то и больше, но жизнь вносит свои коррективы. Сначала сломалась отличная материнская плата MSI B450-A PRO MAX, отработавшая шесть лет и купленная еще для процессора Ryzen 5 1600. Это вынудило меня купить ей замену, материнскую плату MSI B550-A PRO, за весьма внушительную сумму, почти 11000 рублей, и для старенького ПК это слишком большая трата.

А теперь сломался еще один мой домашний ПК на базе процессора Core i5-3570, на котором я просидел аж до 2020 года. Материнская плата в нем периодически не может стартовать, спонтанно перезагружается и более-менее стабильно стала работать только с планкой ОЗУ в первом разъеме. Родственники давно просили компьютер помощнее, и теперь я встал перед выбором: искать на «Авито» комплектующие для ремонта старого ПК, а найти материнскую плату LGA 1155 в хорошем состоянии — та еще задача.

Изображение: Hardware Unboxed

Или произвести очередную «ротацию» домашних ПК, когда я отдаю свой основной компьютер родственникам, себе покупаю новый, а часть высвободившихся комплектующих или продаю на «Авито», или улучшаю ими другие домашние ПК, которых уже пять штук. Ставлю блоки питания посвежее, SSD-накопители объемом побольше и так далее. Тем более, что в этот раз от меня требуют собрать нормальный игровой ПК, а не такой, на котором можно играть только в Hearthstone, Minecraft и Angry Birds. И моя видеокарта GeForce RTX 3060 подходит для этого как нельзя лучше, она без проблем тянет все новые игры, а состояние у нее отличное.

Четыре года она проработала только в андервольте и практически не видела температур выше 57 градусов в играх. Да и шестиядерник Ryzen 5 5600X тоже становится слабоват для меня, в некоторых стратегиях производительность упирается именно в него. Например, в Anno 1800 с миллионом и более жителей он начинает просто задыхаться. Еще один фактор, почему я хочу купить новый ПК, — это набирающий обороты кризис на рынке комплектующих. 

Мир сошел с ума в погоне за самым быстрым и эффективным искусственным интеллектом, и индустрия ПК-гейминга, скорее всего, будет принесена в жертву этому помешательству. Высокая стоимость ОЗУ и SSD — это только начало кризиса, и в 2026 году эксперты прогнозируют резкое подорожание видеокарт. И даже полное исчезновение из продажи моделей среднего уровня с большим объемом видеопамяти, например, GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и Radeon RX 9060 XT 16 ГБ.

Изображение: Hardware Unboxed

И сейчас есть возможность заскочить в последний вагон стремительно удаляющегося поезда адекватных цен, собрав себе достаточно мощный игровой ПК, которого должно хватить на время этого кризиса, который может продлится три года и более. А мы уже научены горьким опытом бумов майнинга, что интересы геймеров совершенно не волнуют большие корпорации, когда они чувствуют запах больших прибылей.

Но и для них это тоже аукается впоследствии, например, компания AMD, полностью перейдя на выпуск «лопат» для копателей новой эпохи цифровой золотой лихорадки, практически полностью потеряла рынок видеокарт к 2026 году. А ведь перед бумом майнинга у нее была солидная доля в треть рынка видеокарт. И, обдумывая эту непростую ситуацию, я решил посчитать, во сколько мне обойдется мощный игровой ПК, который должен отвечать нескольким требованиям.

Во-первых, процессор у него должен быть настолько быстрее Ryzen 5 5600X, чтобы это ощущалось на глаз в процессорозависимых играх. Во-вторых, он должен использовать ОЗУ DDR4, так как переплачивать несколько десятков тысяч рублей за DDR5, чтобы поставить в ПК Ryzen 5 7500F или даже Ryzen 7 7700, у меня нет никакого желания. Эти деньги, вложенные в видеокарту, дадут гораздо больше прироста.

Изображение: Hardware Unboxed

В-третьих, это должен быть довольно тихий ПК, так как за несколько лет использования бюджетного «железа» я привык к тишине и просто не переношу гул вентиляторов. Ну и наконец, в-четвертых, бюджет, который я могу выделить на покупку этого компьютера вместе с новым монитором, составляет примерно 165000 рублей, и платить больше мне совершенно не хочется, ведь все имеет свою цену, и возможность играть в игры на ПК тоже. Вы же не будете покупать топовый смартфон только для того, чтобы общаться, запускать простые программы и делать фото за 200000 рублей?

Итак, руководствуясь всеми этими критериями, я начал подыскивать комплектующие для этого ПК на маркетплейсе Яндекс Маркет и начал с процессора.

Процессор

Изображение: Hardware Unboxed

Если посмотреть на процессоры для платформы AM4, то сразу заметно, что ничего привлекательного, заметно мощнее шестиядерного Ryzen 5 5600X, по адекватной цене среди них нет. Восьмиядерный Ryzen 7 5700X даст прирост в небольшом количестве игр, да и прирост будет почти незаметен на глаз. А процессоры с 3D-кешем — Ryzen 5 5600X3D, Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 7 5800X3D — стоят очень дорого, да и найти их уже практически невозможно. Остается платформа Intel LGA 1700, и вот на ней есть несколько привлекательных процессоров, которые заметно мощнее шестиядерников для платформы AM4.

Изображение: Hardware Unboxed

Да и стоят они пока еще адекватно, несмотря на резко подскочивший спрос. Это Core i5-12600KF, Core i5-14400F, Core i5-13600KF и Core i5-14600KF. Наиболее привлекательным из них кажется последний, но, учитывая его чудовищное реальное энергопотребление в 180 ватт, полностью реализовать его потенциал будет сложно. Для него нужна топовая материнская плата и мощная система жидкостного охлаждения, да и ОЗУ DDR4 заметно ограничит его производительность.

Core i5-13600KF уже не настолько прожорлив, а производительность выдает практически такую же, как и Core i5-14600KF. Аппетиты этого процессора укладываются примерно в 150-157 ватт в тяжелых рабочих задачах, при такой же формуле ядер, как и у Core i5-14600KF, — шесть производительных и восемь энергоэффективных. Так что шестиядерниками эту пару процессоров можно назвать с большой натяжкой, так как они могут обрабатывать сразу 20 потоков, и именно Core i5-13600KF я и возьму.

Кулер процессора

Несмотря на то, что система жидкостного охлаждения будет идеальна для выбранного процессора, я ограничусь хорошим воздушным кулером. Так как не готов ставить в ПК устройство, которое в теории может устроить небольшой потоп. И по соотношению цены и количества отводимого тепла оптимальным выбором мне кажется кулер Thermalright Peerless Assassin 120 Black.

Материнская плата

Выбирая комплектующие для сборки ПК на платформе LGA 1700 с ОЗУ DDR4, я обратил внимание, что если процессоров для нее продается много, то вот выбор материнских плат стал довольно скуден. Модели на базе чипсета Intel Z690 с поддержкой ОЗУ DDR4, идеально подходящие для сборок на базе процессоров с разблокированным множителем, стоят очень дорого. И остается только выбрать самую оптимальную плату на базе чипсета Intel B660 или Intel B760, например, Maxsun Terminator B760M D4.

Оперативная память

ОЗУ DDR4 с частотой 3600 МГц и выше стоит сегодня так дорого, что покупать ее нет никакого смысла, проще собрать сборку на базе ОЗУ DDR5. Поэтому придется обойтись довольно медленными массовыми модулями DDR4 с частотой 3200 МГц, к примеру, 32 ГБ Kingston FURY Beast KF432C16BB1K2/32.

Видеокарта

Изображение: Hardware Unboxed

Выбирая видеокарту, я буду рассматривать только две модели — GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070, так как их производительности более чем достаточно для новых игр в разрешении 1080p, а некоторые новинки можно будет запускать и в разрешении 1440p. Ну а Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, несмотря на чуть более низкую цену, я покупать не хочу, так как привык к моделям Nvidia за долгие годы и не хочу менять привычное программное окружение. Да и нормально работающий генератор кадров вместе с апскейлером DLSS 4.5 — это очень весомые аргументы для выбора видеокарт GeForce RTX 5000.

Но выбор между GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 легким не назовешь, так как доплатив за старшую видеокарту совсем немного, мы получаем на треть большую производительность. Но всё портит объем видеопамяти в 12 ГБ, которого уже впритык хватает в разрешении 2560x1440 пикселей. 

Да и покупать самое дешевое исполнение видеокарты с тепловыделением 250 ватт — решение не самое лучшее, а версии с качественной системой охлаждения и продвинутой печатной платой стоят уже заметно дороже. Поэтому я остановлюсь на GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, тем более что она обеспечит почти двукратный прирост производительности по сравнению с моей видеокартой GeForce RTX 3060, и этого просто нельзя не заметить.

SSD-накопитель

С такими ценами на SSD, как в 2026 году, для обычного геймерского ПК придется обойтись накопителем объемом всего 1 ТБ. Модели в два раза большего объема, еще недавно бывшие оптимальными, теперь стоят слишком дорого. Поэтому в этот ПК я бы взял SSD ADATA M.2 GAMMIX S60 BLADE.

Блок питания

Видеокарта GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ не слишком прожорливая и потребляет всего на 10 ватт больше моей старенькой GeForce RTX 3060 — 180 ватт. Но учитывая, насколько мощный процессор будет в этой сборке, блок питания надо брать с приличным запасом мощности, не менее 750 ватт. Да и качество исполнения у него должно быть на высоте. Хорошим выбором в эту сборку будет «голдовый» блок питания Chieftec Vega M.

Корпус

Теперь самое главное — под конец не испортить нашу сборку дешевым, плохо продуваемым корпусом, поэтому экономить на этом компоненте ПК не стоит. Особенно, если хочется тихой работы, которую в современных реалиях можно обеспечить только большим количеством вентиляторов, которые смогут отвести тепло из корпуса на небольших оборотах. Три вентилятора на вдув и три на выдув будет оптимальным количеством для сборки на Core i5-13600KF и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и такое количество вертушек можно без проблем разместить в просторном и стильном корпусе Zalman Z10.

Монитор

Затевать такой апгрейд было бы бессмысленным делом, если бы я оставил свой старый 60-герцовый Full HD монитор, на нем заметить прироста FPS во многих одиночных играх не получится. Но и переходить на разрешение QHD или 2560x1440 пикселей я не готов — оно имеет слишком мелкий пиксель для моего зрения на диагонали 27". Поэтому я бы опять купил Full HD монитор, но на этот раз с быстрой матрицей IPS и высокой частотой развертки, например — MSI MAG 272F с диагональю 27".

Итоги

Итак, все комплектующие для ПК выбраны, и такая сборка обойдется в 144022 рубля с картой «Пэй». Без нее придется добавить к стоимости сборки 2245 рублей. А стоимость монитора я подсчитаю отдельно, и он потребует добавить еще 18057 рублей. Получается вполне приемлемо за игровой ПК, которого должно хватить еще лет на пять. В конце я напомню, что цены в Яндекс Маркете на момент выхода блога могут измениться, причем как в сторону повышения, так и в обратную.

И предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге, вышедшие совсем недавно:

Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут

Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году

7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows

Комментарии Правила

