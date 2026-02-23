Судя по всему, покупателям придётся смириться с повышением стоимости ОЗУ.

Кризис на рынке DRAM, возникший в связи с ростом спроса на чипы со стороны сектора ИИ, продолжает негативно влиять на ценники оперативной памяти. Выходом из ситуации могли бы стать более дешёвые китайские модули ОЗУ, но, как отмечает издание Wccftech со ссылкой на материал ITHome, цены на них постепенно выравниваются, приближаясь к уровню мировых.

Источник фото: ITHome

Сообщается, что ранее китайский производитель KingBank привлёк внимание общественности, выпуская модули оперативной памяти с чипами от CXMT, что в теории должно было снизить стоимость конечного продукта, но реальность оказалось другой — в частности, набор ОЗУ 2x16 ГБ DDR5-6000 CL36 в настоящее время предлагается на китайской площадке за 3629 юаней (525 долларов США), что соответствует аналогичным комплектам от других производителей.

Отмечается, что в связи с повышенным спросом со стороны ИИ-сектора, производителям невыгодно выделять значительные мощности на потребительский сегмент, в результате чего под удар попадают обычные пользователи. CXMT также не остаётся в стороне — как сообщалось ранее, компания планирует переориентировать значительную часть своих мощностей с производства DRAM на выпуск HBM3 для ИИ-устройств.

